Что находится внутри Каабы?

Наверняка многие хотя бы раз в жизни видели, пускай и на фотографиях или видео, огромный черный камень в Мекке. Загадочный предмет называется Кааба и является одной из важнейших святынь ислама. При этом большинство людей даже не догадывается о том, что внутри святыни что-то есть.
Благо, заглянуть внутрь Каабы можно, так как это вовсе никакой не камень.
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«Досточтимая Кааба» носит также символичное название «аль-Бэйт аль-Харам», что в переводе с арабского обозначает «Священный дом». Кааба находится в Мекке на территории Саудовской Аравии. На сегодняшний день она является главной святыней ислама. На протяжении истории Кааба несколько раз перестраивалась и реставрировалась. Кто именно возвел постройку первым – доподлинно не известно. Священные тексты говорят о том, что возведена первая Кааба была Сифом, третьи сыном Адама и Евы.
В доисламскую эпоху в «Священном доме» вокруг идола главного аравийского бога, стояло еще 300 идолов младших богов. В самой Каабе приносились разнообразные жертвы. При этом место считалось священным. Ссориться рядом со святыней было запрещено и уж тем более было запрещено проливать рядом с Каабой кровь. Считается, что родившийся в Мекке пророк Мухаммед повелел разрушить всех языческих идолов в Каабе. Впоследствии вокруг черного камня была построена заповедная мечеть.
Построена Кааба на мраморном фундаменте из гранита. Внешние стены покрыты кисвой – особым черным шелком, которые меняется один раз в год на новый. Габариты Каабы составляют 13.1х11.03х12.86 метра. Справедливости ради, стоит отметить, что в разное время у постройки были иные размеры. Реставрировалась Кааба в 605, 638, 693, 1629 и 1996 годах (и это только доподлинно зафиксированные случаи). Внутрь постройки ведет тяжелая дверь из тисовой древесины.
Внутри нет ни окон, ни освещения. Поэтому в Каабе всегда царит полумрак. Первое, что бросается в глаза внутри – это три изящные колонны, поддерживающие потолок. Между колоннами обычно стоит деревянный столик для благовоний и масла. На стенах имеются надписи с именами правителей и деятелей, которые когда-либо принимали участие в ремонте и реставрации Каабы. Верхняя часть внутренних стен обтянута зеленым шелком. Одна из напольных плит имеет красноватый цвет. Она представляет для мусульман особую ценность, так как на ней в свое время совершил молитву сам Мухаммед. Помимо всего перечисленного внутри имеется небольшая деревянная лестница, которая ведет на крышу Каабы. Выбраться туда можно через створчатый деревянный люк.
Наверняка некоторые слышали что-то о том, что в Каабе должен быть еще какой-то загадочный черный камень. Он есть, хотя из-за ошибок в трактовках, многие рассказывают о нем совсем не то и не так. Дело в том, что когда-то на месте постройки действительно был огромный черно-красный камень. Однако в цельном виде до наших дней он не сохранился. Фрагмент знаменитого камня вставлен в серебряную оправу и вмурован в восточном углу Каабы на высоте 1.5 метра.
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Я аж вздрогнул..
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Я всегда знал, что мраморные фундаменты делаются из гранита.
Охренеть...Вроде же только Каин и Авель были. Сиф откуда взялся? Инопланетяне подкинули?
А если у них три сына было, может ещё подскажите, откуда род людской пошёл?
На инопланетянках женились?
Я ж говорю, учи матчасть. В книге Бытие 5:4 сказано "Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей."
Просто принято упоминать в Библии только мужчин и иногда только первенцев, но тоже мужчин.
Но один идол был общим для всех племен, населявших древнюю Аравию, и был большим черным валуном яйцевидной формы, судя по всему, базальтовой породы.
Похоже, что у главного идола не было имени. Его так и называли: Черный камень. Считалось, что Черный камень посланник небес, и поэтому он особо почитался. Черному камню поклонялись все арабы.