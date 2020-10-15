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Что находится внутри Каабы?

Что находится внутри Каабы? (6 фото)

Автор:
15 октября 2020 12:03
Метки: ислам   история   факты   
2868
6
Наверняка многие хотя бы раз в жизни видели, пускай и на фотографиях или видео, огромный черный камень в Мекке. Загадочный предмет называется Кааба и является одной из важнейших святынь ислама. При этом большинство людей даже не догадывается о том, что внутри святыни что-то есть.
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Метки: ислам   история   факты   
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44
FatmanAlex 7 часов назад
"Построена Кааба на мраморном фундаменте из гранита"
Я аж вздрогнул..
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3k
yuriysand Полчаса назад
Кааба - Куб.
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976
Алексей Полчаса назад
---Построена Кааба на мраморном фундаменте из гранита----

===================
Я всегда знал, что мраморные фундаменты делаются из гранита.
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1k
denis karablev 58 минут назад
Что находится внутри Каабы?
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188k
Северное сияние 3 часа назад
"Священные тексты говорят о том, что возведена первая Кааба была Сифом, третьи сыном Адама и Евы".
Охренеть...Вроде же только Каин и Авель были. Сиф откуда взялся? Инопланетяне подкинули?

"Священные тексты говорят о том, что возведена первая Кааба была Сифом, третьи сыном Адама и Евы". Охренеть...Вроде же только Каин и Авель были. Сиф откуда взялся? Инопланетяне подкинули?
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188k
Северное сияние Вячеслав 3 часа назад
Ага, понятно!
А если у них три сына было, может ещё подскажите, откуда род людской пошёл?
На инопланетянках женились?
Ага, понятно! А если у них три сына было, может ещё подскажите, откуда род людской пошёл? На инопланетянках женились?
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4k
Вячеслав Автор поста Северное сияние Час назад
Ты что - на инопланетянах повернутый?
Я ж говорю, учи матчасть. В книге Бытие 5:4 сказано "Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей."
Просто принято упоминать в Библии только мужчин и иногда только первенцев, но тоже мужчин.
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188k
Северное сияние Вячеслав 52 минуты назад
Ага, делать мне нефиг сказки читать про вымышленного мужика на небе. Причём сказки написанные кривым языком.
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55k
Опиум для народа Вячеслав 37 минут назад
А от Сифа уже пошли сифилитики.)))
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55k
Опиум для народа Вячеслав 21 минуту назад
Матчасть и жидовские россказни(сп"жженые к тому же из других верований)-совершенно противоположные вещи.
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9k
Типа граф 3 часа назад
Мавзолей Ленина и то интересней .
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759
Lovels Travel 4 часа назад
До прихода ислама великое множество племен и родов Аравийского полуострова поклонялось камням. Эти камни как правило были таких форм и цветов, какие не попадались на каждом шагу. Редкие образцы округлых или прямоугольных камней черного цвета чаще всего становились идолами.

Но один идол был общим для всех племен, населявших древнюю Аравию, и был большим черным валуном яйцевидной формы, судя по всему, базальтовой породы.

Похоже, что у главного идола не было имени. Его так и называли: Черный камень. Считалось, что Черный камень посланник небес, и поэтому он особо почитался. Черному камню поклонялись все арабы.
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1k
andretry 5 часов назад
Вот это как устроено
Вот это как устроено
Вот это как устроено
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18k
С.В. 7 часов назад
Что у муслимов может быть святее [мат] овцы?
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19k
Батончик с маком С.В. 7 часов назад
ёпля ишаков
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4k
prostoVetal22 Батончик с маком 4 часа назад
Как так,поклоняются камню,овца у них святая,а ипут ишаков?
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19k
Батончик с маком prostoVetal22 4 часа назад
восток дело тонкое
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55k
Опиум для народа Батончик с маком 17 минут назад
На самом деле тонкого ничего там нет. Эти бл"ди могут с тобой здороваться,улыбаться и потом прийти толпой выгонять тебя из дома. Вот и вся их зло"бучая "тонкость"...
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5k
М С 7 часов назад
Все-таки "всемогущий и вездесущий" - слишком сложное понятие для людей. Им надо иметь что-то, до чего можно дотронуться, пощупать, ну или хотя бы посмотреть.
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55k
Опиум для народа М С Полчаса назад
Их всемогущий,вездесущий и всеведающий них"я не видит даже что муслимы под крышей ночью сало жрут с водкой...)))
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Вячеслав

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