Что находится внутри Каабы?

Внутри нет ни окон, ни освещения. Поэтому в Каабе всегда царит полумрак. Первое, что бросается в глаза внутри – это три изящные колонны, поддерживающие потолок. Между колоннами обычно стоит деревянный столик для благовоний и масла. На стенах имеются надписи с именами правителей и деятелей, которые когда-либо принимали участие в ремонте и реставрации Каабы. Верхняя часть внутренних стен обтянута зеленым шелком. Одна из напольных плит имеет красноватый цвет. Она представляет для мусульман особую ценность, так как на ней в свое время совершил молитву сам Мухаммед. Помимо всего перечисленного внутри имеется небольшая деревянная лестница, которая ведет на крышу Каабы. Выбраться туда можно через створчатый деревянный люк.