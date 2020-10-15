На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео

Посетители не смутились и продолжили ожидать своих заказов. Кофе сам себя не выпьет!
На фудкорте торгового центра «Фестиваль», расположенного на западе Москвы, вчера, 14 октября, внезапно рухнул потолок. Свидетель произошедшего поделился видео в Сети.
Очевидцы рассказывают, что никакой паники среди посетителей не возникло. В конце концов, потолки и раньше, бывало, падали - это же не повод отказываться от готовящегося заказа. Во всяком случае, на видео можно наблюдать посетителей, невозмутимо ожидающих свою порцию картошки фри.
По факту обрушения потолка прокуратура Москвы организовала проверку. Виновные в инциденте будут наказаны.
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Метки: видео москва обрушение потолка потолок фудкорт
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Потому что рухнул не потолок, а армстронг плитки. Которые лежали на рейках, что джамшуты, видимо, на 6х40 дюбеля прикрепили. Так что смысл паниковать? Обычное дело.