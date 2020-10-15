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На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео

На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео (3 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   москва   обрушение потолка   потолок   фудкорт   
1422
3
Посетители не смутились и продолжили ожидать своих заказов. Кофе сам себя не выпьет!

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Метки: видео   москва   обрушение потолка   потолок   фудкорт   
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4  комментария
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winergy2012 Час назад
Фудкорт.Автор ,ты сразу на английском пост п ши.А то ни.х.у.я не понятно.
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34k
skyeye Час назад
о, Фестиваль, какая прелесть)).. На днях там в Перекрёстке был.
Потому что рухнул не потолок, а армстронг плитки. Которые лежали на рейках, что джамшуты, видимо, на 6х40 дюбеля прикрепили. Так что смысл паниковать? Обычное дело.
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