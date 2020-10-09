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"Оставайтесь на местах!": жители Москвы пожаловались на круглосуточные сигналы из СИЗО

"Оставайтесь на местах!": жители Москвы пожаловались на круглосуточные сигналы из СИЗО (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: СИЗО-4   видео   жить в россии   киберпанк   москва   система оповещения   
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СИЗО-4 находится на Вилюйской улице столицы, и жители многоэтажек, расположенных неподалеку, отчасти могут примерить на себя шкуру заключенного. По крайней мере, система оповещения работает так хорошо, что слышно абсолютно все.

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Метки: СИЗО-4   видео   жить в россии   киберпанк   москва   система оповещения   
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17  комментариев
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878
The mask Час назад
А будете много выгрёбываться - будете жить не напротив СИЗО, а напротив дома.
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3k
dampfer 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
mbr Полчаса назад
А с чего вы решили что это в СИЗО?
Я думаю что это Оленевод Бордюрович будет вводить в ближайшее время, по крайней мере планирует это делать, судя по тому что за без-предел он творит в городе.
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5k
Bhaal 36 минут назад
Что-то мне подсказывает, что сначала построили СИЗО , а потом уже жадные застройщики понастроили человейников. А дебилы купили там квартиры.
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0
Князь Курбский 39 минут назад
Ничего, скоро границу закроют, сами в тюрьме окажутся
30% осуждённых по 228 невиновны по ней
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57k
Доктор Джонс 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Доктор Джонс 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Доктор Джонс 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Bhaal Доктор Джонс 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Алексей 56 минут назад
Программа "Сидим дома"
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5k
Bhaal Алексей Полчаса назад
А не будешь сидеть дома, будешь сидеть напротив дома.
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1k
Hazanoff Час назад
"пенецитарным учреждением"
каким-каким???
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2k
Timka Час назад
3.14 дарасы
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25k
labuda.blog 2 часа назад
Город, разрастаясь, медленно подполз к некогда удалённой зоне!

Теперь надо зону переносить дальше от города.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Скоро появятся беспилотники.
Испытания уже идут полным ходом.
Скоро появятся беспилотники. Испытания уже идут полным ходом.
Ссылка youtu.be
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3k
Пепелац 2 часа назад
Годный косплей на Сити-17...
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Pryam kak v Stalkere .
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