"Оставайтесь на местах!": жители Москвы пожаловались на круглосуточные сигналы из СИЗО

СИЗО-4 находится на Вилюйской улице столицы, и жители многоэтажек, расположенных неподалеку, отчасти могут примерить на себя шкуру заключенного. По крайней мере, система оповещения работает так хорошо, что слышно абсолютно все.
Жители многоэтажек, расположенных в районе СИЗО-4 возмущены: близкое соседство с пенитенцитарным учреждением мешает их нормальному существованию. В учреждении появилась громкая система оповещения, которая не умолкает ни днем, ни ночью.
То и дело с территории доносится голос, от которого никуда не скрыться: "Внимание, вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервных групп караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы". В соцсетях появился подтверждающий жалобы видеоролик.
На кадрах видно, вернее, слышно, что система охраны работает круглосуточно. Для безопасности москвичей это, конечно, хорошо, для сна - плохо.
Москвичи не понимают: неужели нельзя уменьшить громкость?
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Я думаю что это Оленевод Бордюрович будет вводить в ближайшее время, по крайней мере планирует это делать, судя по тому что за без-предел он творит в городе.
30% осуждённых по 228 невиновны по ней
каким-каким???
Теперь надо зону переносить дальше от города.
Испытания уже идут полным ходом.