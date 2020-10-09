"Оставайтесь на местах!": жители Москвы пожаловались на круглосуточные сигналы из СИЗО

То и дело с территории доносится голос, от которого никуда не скрыться: "Внимание, вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервных групп караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы". В соцсетях появился подтверждающий жалобы видеоролик.