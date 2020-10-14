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"В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым посвящается

"В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым посвящается (16 фото)

Автор:
14 октября 2020 10:02
Метки: Что то пошло не так   забывчивость   неудача   прикол   юмор   юмор из соцсетей   
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В некоторые ситуации просто стыдно попадать...

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Метки: Что то пошло не так   забывчивость   неудача   прикол   юмор   юмор из соцсетей   
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