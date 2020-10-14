"В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым посвящается

В некоторые ситуации просто стыдно попадать...
В принт-центре возле университета. Могли бы уже торговать флешками забывчивых студентов...
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