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Португалия открывает мост для смелых духом

Португалия открывает мост для смелых духом (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 16:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Арока   мост   пешеходный мост   португалия   прозрачный мост   путешествия   ущелье Пайва   экстремальная прогулка   
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В Португалии, в часе езды от порту, появилась новая достопримечательность для любителей острых ощущений - подвесной пешеходный мост, протянувшийся в 200 метрах над рекой Пайва. Пешеходная часть моста сделана из металлической сетки, что позволяет любоваться вилами, в том числе внизу, но добавляет прогулке экстрима. А вам слабо пройтись?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Арока   мост   пешеходный мост   португалия   прозрачный мост   путешествия   ущелье Пайва   экстремальная прогулка   
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7k
Александр Полчаса назад
Да запросто, весь мост был проработан и рассчитан с учётом всех нагрузок.
Просто надо верить в науку и техприёмку моста.
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7k
ГородДомов 43 минуты назад
неее, Мне не слабо.! .
.. мне ссыкатно
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19k
Сибиряк Час назад
отрыта новая кирпичная линия
отрыта новая кирпичная линияПосмотреть
отрыта новая кирпичная линия
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