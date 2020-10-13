Португалия открывает мост для смелых духом

Новый мост "516 Арока" в часе езды от Порту скоро откроется для туристов в Португалии. Он находится недалеко от города Арока, а его длина - 516 метров, именно поэтому он получил свое название. Мост проходит на высоте 175 метров над рекой Пайва, а его прозрачная пешеходная дорожка и стенки из металлической сетки позволяют свободно любоваться бурлящей внизу рекой и расположенным прямо напротив моста водопадом Агиэйрас.