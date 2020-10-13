Португалия открывает мост для смелых духом

В Португалии, в часе езды от порту, появилась новая достопримечательность для любителей острых ощущений - подвесной пешеходный мост, протянувшийся в 200 метрах над рекой Пайва. Пешеходная часть моста сделана из металлической сетки, что позволяет любоваться вилами, в том числе внизу, но добавляет прогулке экстрима. А вам слабо пройтись?
Новый мост "516 Арока" в часе езды от Порту скоро откроется для туристов в Португалии. Он находится недалеко от города Арока, а его длина - 516 метров, именно поэтому он получил свое название. Мост проходит на высоте 175 метров над рекой Пайва, а его прозрачная пешеходная дорожка и стенки из металлической сетки позволяют свободно любоваться бурлящей внизу рекой и расположенным прямо напротив моста водопадом Агиэйрас.
дизайн моста создан португальской студией Itecons. По словам создателей, прогулка по мосту должна создавать у туристов ощущение полета. На строительство сооружения ушло три года.
Мост "516 Арока", построенный в стиле тибетских висячих мостов, соединяет два берега ущелья Пайва. Оно - часть геопарка "Арока", известного своими экстремальными развлечениями.
Прогулка по мосту займет у посетителей около 10 минут, хотя, предупреждают сотрудники геопарка, у тех, кто испытывает страх высоты или страдает головокружениями, она может занять гораздо больше времени.
Геопарк "Арока" занимает 328 квадратных километров и считается уникальным геологическим ландшафтом, признанным ЮНЕСКО.
В геопарке "Арока" есть экстремальные развлечения на любой вкус - рафтинг, каякинг, прогулки, а также 25 маршрутов для горных походов различной сложности. Самый известный прогулочный маршрут - "Тропы Пайвы" - включает в себя 8 километров горных троп, деревянных мостков и веревочных мостов, с которых открываются потрясающие виды на ущелье и его окрестности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Просто надо верить в науку и техприёмку моста.
.. мне ссыкатно