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Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками

Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками (11 фото)

Автор:
15 октября 2020 07:11
Метки: грузия   между   мост   панелька   построили   
851
11
Не перестаю удивляться особенностям обычной жизни в Грузии. В очередной раз гулял по совсем непопулярному у туристов району Тбилиси и увидел между панельными домами настоящие мосты.
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Метки: грузия   между   мост   панелька   построили   
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8  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Все грязное, некрашеное....
Зрелище удручающее.
Очень отличается от Тбилиси начала 80-х, каким я его помню.
Никогда больше такой ХАЛЯВЫ, как при СССР, Грузия больше не увидит.
Со времён Сталина весь СССР кормил и строил Грузию, внутреннее потребление республики было втрое больше производства.
Времена те прошли безвозвратно.
Что страшно колбасит грузин, не привыкших жить " на свои".....
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27k
winergy2012 Полчаса назад
Очень удобно,кстати.Если еб.нуть по Тбилиси,то одной бомбой можно снести весь город.
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3k
ezhik winergy2012 23 минуты назад
...вся суть большинства россиян, в одном комменте
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1k
Конь Юлий 41 минуту назад
Кемеров, что за название поста? По твоему получается, что сначала неумехи при СССР построили панельки, а потом грузины пристроили мосты? Ведь главное-это заголовок...
А пост не плох, хоть и был уже недавно..
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9k
Сережа 45 минут назад
Это не мосты.
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13k
Габит Калыков Час назад
А этот мост не привлекает экстремалов и самоубийц?
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