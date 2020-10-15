Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками

Не перестаю удивляться особенностям обычной жизни в Грузии. В очередной раз гулял по совсем непопулярному у туристов району Тбилиси и увидел между панельными домами настоящие мосты.
Советские архитекторы иногда умудрялись делать очень необычные вещи. Например, во времена СССР активно застраивали Тбилиси и целые новые "панельные" районы возводили в совсем необычных местах. "Панельки" строили даже на крутых склонах. Например, на склоне плато Нуцубидзе.
Вид с нижней части этого районы на верхнюю выглядит так. В верхнюю часть района идет серпантинная дорога, но пешая прогулка по ней может занять очень большое время.
Вид с нижней части этого районы на верхнюю выглядит так. В верхнюю часть района идет серпантинная дорога, но пешая прогулка по ней может занять очень большое время.
Советский грузинский архитектор Отар Каландаришвили предложил облегчить людям жизнь и построить мосты между панельными домами, чтобы люди могли быстро и минуя склоны попасть в верхнюю часть района.
Соединяющие "панельки" мосты выходят прямо на дорогу на верхнем уровне района. А чтобы попасть на мост снизу, надо подняться на специальном лифте.
Соединяющие "панельки" мосты выходят прямо на дорогу на верхнем уровне района. А чтобы попасть на мост снизу, надо подняться на специальном лифте.
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Вообще в доме сразу две лифтовых системы, одна функционирует в обычном режиме по всем этажам, а вторая имеет только один лифт и он останавливается только на 14 этаже. Выйдя из него можно сразу попасть на мост, точнее только на мост попасть и можно.
Кстати, проезд в лифте платный, стоит 10 тетри(около 2,5 рублей), монетку нужно кинуть в специальный приемник внутри лифта. Говорят, за этим строго следит специальная женщина через камеры, поэтому даже если в лифте едут три человека, то каждый кидает по монетке.
Многие местные ходят по этому мосту ежедневно. Кто-то на работу, кто-то на учебу, просто в магазин или до ближайшей станции метро.
Оказавшись на мосту и посмотрев с него вниз можно сразу понять, зачем собственно эти мосты между домами в свое время построили. Сейчас дорога с нижнего до верхнего уровня занимает буквально пять минут. Без мостов это время было бы в разы больше.
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Зрелище удручающее.
Очень отличается от Тбилиси начала 80-х, каким я его помню.
Никогда больше такой ХАЛЯВЫ, как при СССР, Грузия больше не увидит.
Со времён Сталина весь СССР кормил и строил Грузию, внутреннее потребление республики было втрое больше производства.
Времена те прошли безвозвратно.
Что страшно колбасит грузин, не привыкших жить " на свои".....
А пост не плох, хоть и был уже недавно..