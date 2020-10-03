Генетический дефект сделал дикарей красавцами

Члены неболшого племени на индонезийском острове бутунг поражены синдромом Ваарденбурга - генетическим заболеванием, которое приводит к потере слуха. Оно также меняет цвет глаз больного - поэтому у обитателей Бутунга необычные глаза пронзительно-синего цвета, который не встретишь в Индонезии. Корчнои Пасарибу, фотограф из Джакарты, показал миру необычную красоту дикарей.
Остров Бутунг - 19-й по размеру из островов Индонезии, расположенный юго-восточнее острова Сулавеси. Там живет небольшое племя, члены которого страдают от редкого генетического заболевания - синдрома Ваарденбурга, вызывающего нарушения пигментации и потерю слуха. Но эта же болезнь дала островитянам пронзительно-голубые глаза, каких не встретишь у смуглых черноглазых индонезийцев.
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Синдром Ваарденбурга - наследственная генетическая мутация, которая в той или иной форме встречается у одного из 42000 человек.
Другие частые последствия синдрома Ваарденбурга - гетерохромия (разный цвет глаз) и потеря слуха.
38-летний фотограф из Джакарты Корчнои Пасарибу побывал на острове Бутунг и сделал фоторепортаж о необычном племени в рамках своего этнографического проекта, рассказывающего о многочисленных малых народностях Индонезии.
Пасарибу - инженер-геодезист, который в свободное время увлекается фотографией и изучением жизни народностей своей страны.
В Индонезии проживает более 350 народностей, каждая - с собственным диалектом и культурой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: генетическая аномалия гены индонезия интересно необычно остров Бутунг путешествия синдром Ваарденбурга
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