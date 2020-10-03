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Генетический дефект сделал дикарей красавцами

Генетический дефект сделал дикарей красавцами (10 фото)

Автор:
03 октября 2020 16:04
Сообщество : Путешествия
Метки: генетическая аномалия   гены   индонезия   интересно   необычно   остров Бутунг   путешествия   синдром Ваарденбурга   
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Члены неболшого племени на индонезийском острове бутунг поражены синдромом Ваарденбурга - генетическим заболеванием, которое приводит к потере слуха. Оно также меняет цвет глаз больного - поэтому у обитателей Бутунга необычные глаза пронзительно-синего цвета, который не встретишь в Индонезии. Корчнои Пасарибу, фотограф из Джакарты, показал миру необычную красоту дикарей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: генетическая аномалия   гены   индонезия   интересно   необычно   остров Бутунг   путешествия   синдром Ваарденбурга   
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Weddaan Час назад
Осталось только фотошоп убрать, и ...
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Андрей Крылов Полчаса назад
Жуть, какие "красивые"! ;)
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