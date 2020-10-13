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Ким Чен Ын попросил прощения у северокорейского народа и чуть не заплакал

Ким Чен Ын попросил прощения у северокорейского народа и чуть не заплакал (5 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вождь   ким чен ын   лидер КНДР   лидер партии   обращение   обращение к народу   северная корея   
728
5
Посмотрите отрывок из телеобращения Ким Чен Ына к народу Северной Кореи - это грандиозное зрелище! Лидер и вождь Ын обратился к нации по случаю 75-летия правящей Рабочей партии Кореи и не смог сдержать эмоций: около трети выступления он извинялся перед страной и говорил, что сочувствует трудностям, которые выпали на людскую долю за последние месяцы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вождь   ким чен ын   лидер КНДР   лидер партии   обращение   обращение к народу   северная корея   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 45 минут назад
Интересно, что за трудности последних месяцев, о которых он говорит? Вроде же все норм: и вируса нет, и военные на страже, и перевыполнение планов, полное Чучхе в общем. Или так: у руководителя радость - у всего народа радость, у руководителя шунтирование артерии - у всех корейцев шунтирование артерий?
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30
Михаил Едондер пуп Полчаса назад
Ну как же... Северокорейский народ чуть было не потерял навсегда своего бессменного горячо любимого в зад Сусанина Кима Чена Ына. Такую потерю ведь невозможно пережить. Страшно подумать, что было бы. Нет, только не это...
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28k
Azesh Минуту назад
ну так это, не справляешься- уйди с поста, не?
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27k
LEPA 21 минуту назад
Поплакаться перед народом,это в некоторых кругах политиков определённый ритуал!

Поплакаться перед народом,это в некоторых кругах политиков определённый ритуал!
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590
Victor Полчаса назад
жив курилка
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35k
Нанук Паналык Час назад
Так говорили же что подох!
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55k
Опиум для народа Нанук Паналык 57 минут назад
Такие не дохнут.Случись там капитализм,эта мразь сама же будет клеймить бывший строй...
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49k
pynh Нанук Паналык 55 минут назад
говорят что кур доят
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pynh Час назад
Ким Чен Ын попросил прощения у северокорейского народа и чуть не заплакал
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