Ким Чен Ын попросил прощения у северокорейского народа и чуть не заплакал

Посмотрите отрывок из телеобращения Ким Чен Ына к народу Северной Кореи - это грандиозное зрелище! Лидер и вождь Ын обратился к нации по случаю 75-летия правящей Рабочей партии Кореи и не смог сдержать эмоций: около трети выступления он извинялся перед страной и говорил, что сочувствует трудностям, которые выпали на людскую долю за последние месяцы.
"Наши люди оказали мне доверие, такое же высокое, как небо, и такое же глубокое, как море, но мне не всегда удавалось в должной мере его оправдать. И я искренне сожалею об этом, - заявил лидер Северной Кореи. - На меня возложена большая ответственность - руководить этой страной, отстаивая дело великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира; увы, моих усилий и искренности оказалось недостаточно, чтобы избавить наш народ от жизненных трудностей".
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Ким Чен Ын также призвал правительство и военных приложить больше усилий для улучшения ситуации в стране.
"Я буду следить за тем, чтобы все партийные организации, правительство, власть и военные органы предъявляли к себе все более строгие требования, прилагали серьезные усилия и искренне работали на благо нашего народа и для того, чтобы принести ему лучшее завтра", - сказал он.
36-летний северокорейский лидер выразил сострадание другим странам мира, пострадавшим от пандемии (Напомним: Северная Корея утверждает, что полностью свободна от вируса и что в стране не было ни одного летального исхода).
"Пользуясь этой возможностью, я приношу сердечное утешение людям во всем мире, тем, кто все еще борется с болезнью, вызванной зловредным вирусом, и от всего сердца надеюсь на здоровье, счастье и смех всех людей", - заявил Ким Чен Ын.
Западные аналитики считает, что эта речь ясно сигнализирует о том, что Ким Чен Ын испытывает сильное давление, ему трудно управлять, в том числе из-за санкций и непростой обстановки в мире в целом, и в этой ситуации он хочет заручиться народной поддержкой. Вот почему в этой речи он столько внимания уделил людям.
Западные аналитики считает, что эта речь ясно сигнализирует о том, что Ким Чен Ын испытывает сильное давление, ему трудно управлять, в том числе из-за санкций и непростой обстановки в мире в целом, и в этой ситуации он хочет заручиться народной поддержкой. Вот почему в этой речи он столько внимания уделил людям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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