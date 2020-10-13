Ким Чен Ын попросил прощения у северокорейского народа и чуть не заплакал

"Пользуясь этой возможностью, я приношу сердечное утешение людям во всем мире, тем, кто все еще борется с болезнью, вызванной зловредным вирусом, и от всего сердца надеюсь на здоровье, счастье и смех всех людей", - заявил Ким Чен Ын.



Западные аналитики считает, что эта речь ясно сигнализирует о том, что Ким Чен Ын испытывает сильное давление, ему трудно управлять, в том числе из-за санкций и непростой обстановки в мире в целом, и в этой ситуации он хочет заручиться народной поддержкой. Вот почему в этой речи он столько внимания уделил людям.