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Ким Чен Ын все?

Ким Чен Ын все? (4 фото)

Автор:
24 августа 2020 09:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Ким Ё Чжон   власть меняется   диктатор   ким чен ын   кома   новости   северная корея   
3914
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Ким Чен Ын впал в кому, сообщил южнокорейский дипломат Чанг Сонг Мин. По его мнению, диктатор еще жив, но не в состоянии принимать участие в управлении государством. Бразды правления готовится взять в руки его сестра Ким Ё Чжон.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Ким Ё Чжон   власть меняется   диктатор   ким чен ын   кома   новости   северная корея   
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29  комментариев
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926
Том Сойер Час назад
Ким Чен Ын все?
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2k
Raf 4 минуты назад
Да не, молодой ещё! И не так много "импералистам" крови попил!
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8k
Игорь 4 минуты назад
Они его хоронили уже лет 5. Интересно, чем вся это некрофилия закончится, я про автора поста
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1k
Aleksandr Varich 7 минут назад
Ким Чен Ын все?
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1k
Карагандинская Полиграфия 8 минут назад
Теперь молитесь дерьмократы и либерасты за здоровье доброго мальчика Ына. Эту скромную няшечку Ё Чжон, даже папа не рекомендовал до власти допускать.
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3k
rutt 18 минут назад
Ким жил, Ким жив, Ким будет жить!
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1k
Ivan 21 минуту назад
Если бы каждый раз, как его хоронили, в бюджет Кореи переводили 1 цент, сейчас бы это была богатейшая страна...
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2k
Арт 22 минуты назад
Ну даже если бы он и сдох на самом деле.... Ниче плохого в этом не вижу....а так,это очередной пи*деж
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25k
Aleks Полчаса назад
Национальная традиция:
Польша - откапывать Качинского.
Южная Корее - хоронить Ким Чен Ына
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158
Виктор Полчаса назад
Опять?
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7k
Seles Полчаса назад
шо опять???
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5k
KOSTELLO Полчаса назад
Чет у нее личико тоже недоброе
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−204
Эльдар Галимов 43 минуты назад
Давно пора ему сдохнуть, а и коммунизму
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292
Михаил Синяев Эльдар Галимов Полчаса назад
Идеология Чучхе и коммунизм - две разные вещи.
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1k
Hagalaz Эльдар Галимов 24 минуты назад
начни с себя
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18k
pssst 44 минуты назад
Если заинтересоваться вопросом, определить, кто более упоротый - северяне или южане не так уж и просто.
Хотя, казалось бы, южане могли бы просто пугать своих граждан тяжелым материальным положением северян.
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8k
Нихуахуа 44 минуты назад
"Я полагаю, что он в коме, хотя еще жив"
Я полагаю, что южнокорейский лидер помер. Я его тоже давно не видел по тв.
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696
Roman Нихуахуа 42 минуты назад
Я недельку новости не читал ... полагаю, что в коме уже пол мира. Я про них ничего не слышал )))
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42k
SinigamiRuuk 54 минуты назад
Ага, та которую зениткой убивали?
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123k
Алексей 57 минут назад
Что, опять?
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23k
Aleksandr Час назад
Ким Чен Ын все?
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11k
Колька Валеркин сын Aleksandr 58 минут назад
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23k
Aleksandr Колька Валеркин сын 44 минуты назад
Ким Чен Ын все?
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3k
Taf Taffus Aleksandr 38 минут назад
Мамой клянется!
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17k
Батончик с маком Час назад
раз 15 он тонул, погибал среди акул...
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39k
Хельги Час назад
Ким Чен Ын все?
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36k
FoxGen Час назад
Ссылка youtu.be
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