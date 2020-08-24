Ким Чен Ын все?

Ким Чен Ын впал в кому, сообщил южнокорейский дипломат Чанг Сонг Мин. По его мнению, диктатор еще жив, но не в состоянии принимать участие в управлении государством. Бразды правления готовится взять в руки его сестра Ким Ё Чжон.
Южнокорейский дипломат рассказал, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын находится в коме. Чанг Сонг Мин, бывший помощник президента Южной Кореи, утверждает, что КНДР скрывает правду о том, что диктатор находится при смерти.
Слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына ходят уже несколько месяцев, поскольку в текущем году северокорейский диктатор практически не появляется на публике. "Я полагаю, что он в коме, хотя еще жив", - объявил Чанг Сонг Мин. ю, бразды правления возьмет на себя 32-летняя сестра диктатора, Ким Ё Чжон. "Новая структура власти еще до конца не сфрмирована, однако уже сейчас Ким Ё Чжон готовится занять главенствующие позиции, поскольку вакуум власти не может сохраняться долго", - добавил он.
Слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына ходят уже несколько месяцев, поскольку в текущем году северокорейский диктатор практически не появляется на публике. "Я полагаю, что он в коме, хотя еще жив", - объявил Чанг Сонг Мин. ю, бразды правления возьмет на себя 32-летняя сестра диктатора, Ким Ё Чжон. "Новая структура власти еще до конца не сфрмирована, однако уже сейчас Ким Ё Чжон готовится занять главенствующие позиции, поскольку вакуум власти не может сохраняться долго", - добавил он.
Словно в противовес словам Чанг Сонг Мина, северокорейские СМИ на днях опубликовали фотографии Ким Чен Ына на заседании правительства, состоявшемся несколько дней назад. Насколько эти снимки соответствуют действительности,неизвестно: по крайней мере, специалисты агентства Reuters заявили, что не могут представить независимых доказательств их подлинности. При этом примерно неделю назад в Северной Корее было объявлено, что Ким Чен Ын назначил свою сестру своим первым заместителем, вторым человеком в иерархии северокорейской власти. 32-летняя Ким Ё Чжон теперь отвечает за политику Северной Кореи в отношении США и Южной Кореи, став не только формальным, но и фактическим заместителем брата.
Формально Ким Чен Ын остается абсолютным диктатором, однако он официально делегировал сестре некоторые полнеомочия, что, якобы, должно облегчить для него тяжелое бремя власти.
В этом году 36-летний Ким Чен Ын появлялся на публике лишь несколько раз. В апреле в мире циркулировали слухи, что после неудачной операции на сердце он впал в кому или умер. Северокорейские СМИ положили конец слухам в мае, опубликовав снимки, на которых Ким Чен Ын перерезает ленточку на церемонии открытия фабрики по производству удобрений.
В этом году 36-летний Ким Чен Ын появлялся на публике лишь несколько раз. В апреле в мире циркулировали слухи, что после неудачной операции на сердце он впал в кому или умер. Северокорейские СМИ положили конец слухам в мае, опубликовав снимки, на которых Ким Чен Ын перерезает ленточку на церемонии открытия фабрики по производству удобрений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хотя, казалось бы, южане могли бы просто пугать своих граждан тяжелым материальным положением северян.
Я полагаю, что южнокорейский лидер помер. Я его тоже давно не видел по тв.