Южнокорейский дипломат рассказал, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын находится в коме. Чанг Сонг Мин, бывший помощник президента Южной Кореи, утверждает, что КНДР скрывает правду о том, что диктатор находится при смерти.

Слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына ходят уже несколько месяцев, поскольку в текущем году северокорейский диктатор практически не появляется на публике. "Я полагаю, что он в коме, хотя еще жив", - объявил Чанг Сонг Мин. ю, бразды правления возьмет на себя 32-летняя сестра диктатора, Ким Ё Чжон. "Новая структура власти еще до конца не сфрмирована, однако уже сейчас Ким Ё Чжон готовится занять главенствующие позиции, поскольку вакуум власти не может сохраняться долго", - добавил он.