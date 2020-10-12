В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку

В интернете опять скандал: полицейские жестоко задержали 15-летнюю школьницу-воровку, придавив ее голову коленом. В полиции говорят, что были вынуждены применить силу, так как на несовершеннолетнюю не действовали методы убеждения.





Инцидент произошел в одном из магазинов Иркутска. Девушка на спор решила украсть носки за 990 рублей, но была поймана с поличным. Сотрудники магазина позвонили в полицию, однако девушка носки вернула до их приезда.





Но самое интересное началось, когда стражи порядка заявились в магазин. В опубликованном представителем организации "Сибирь против пыток" ролике видно, как полицейские пытаются надеть на девушку наручники, придавив ее голову коленом. Школьница кричит от боли, но полицейский продолжает ее держать ногой.