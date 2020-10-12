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В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку

В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 октября 2020 18:05
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воровство   девушка   задержание   иркутск   подросток   
3151
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Интернет кипит от возмущения: подросток вернула носки до приезда наряда полиции, но ее все равно повалили на пол и надели наручники. Однако в этой истории не все так просто.

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Метки: видео   воровство   девушка   задержание   иркутск   подросток   
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57  комментариев
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
сначала они на спор воруют носки, потом чего по крупнее, а потом убьют человека, общество будет возмущаться что менты не работают
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7k
Ден 8 минут назад
Это тонкая грань, между вседозволеностью и [мат]. Должен пройти каждый
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1k
Lefterov 9 минут назад
Раньше за то что мента ударил можно было и присесть лет на 5 а то и больше!!! а сейчас яжедевочка меня нельзя трогать!!
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346
Rabie Liz 13 минут назад
Ну правильно так-то. Сегодня она на спор ворует, а завтра на спор убивать будет. Надо понимать последствия своих действий.
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1k
Lefterov 14 минут назад
ДА так мразоте и надо!!! Ворует потом мента бьет а потом сопротивляется аресту и в это же время хочет что-бы ее не трогали!!!! Охреневшая!!
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4k
Серега 16 минут назад
В мое время мы боялись любого взрослого - потому что любой взрослый мог тебя и за ухо оттаскать и треснуть больно. Теперь это можно только полицейскому. Знаете, встав взрослым - я понимаю, что лучше было раньше чем сейчас.
В мое время мы боялись любого взрослого - потому что любой взрослый мог тебя и за ухо оттаскать и треснуть больно. Теперь это можно только полицейскому. Знаете, встав взрослым - я понимаю, что лучше было раньше чем сейчас.
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15k
Мойша Полчаса назад
хорошо есть полная видеозапись, а не вырезка "преступникозащитниов".
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119
Алёна 39 минут назад
Репортаж окуенен, полицейский золотой человек. Плевать, что он избил ребенка женского пола. Она ведь украла носки и стоит на учете.
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3k
Мих Алёна Полчаса назад
С каких пор слякотная дыра промеж ног защищает от необходимости следовать закону и быть порядочным человеком? ЯЖЕДЕВОЧКА кончается там, где начинается тупая сука.
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196
Alex Zx Мих 22 минуты назад
Их так воспитывают, они искренне верят что дыра это пропуск и пермит практически на всё в этом мире. Именно отсюда следует это вечное "муссина долзззззен".
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19
Альфред Мих 15 минут назад
Статья 20. Применение специальных средств
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1k
Lefterov Алёна 12 минут назад
Только пиз...й и можете прикрываться!!! Как творить херню так бегом а как отвечать так сразу я же девочка!!! Щели [мат].е!!!
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23k
Седой 40 минут назад
Как только поняла что это не игрушки уже и дядя я больше не буду не работает, так сразу жертву стала изображать
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11k
_delphin_ 47 минут назад
А в тюрьме сидят сплошь невиновные, добрые люди, очень любящие маму. Мне один старый, сплошь татуированный дед рассказывал.
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171
zpSergey _delphin_ Полчаса назад
Да, да. И песни жалостливые поют про голубей.
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4k
sivanov1079 50 минут назад
Ауешные дебилы
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742
Педигри 50 минут назад
Для того, чтобы этот случай больше не повторился, нужно следовать простым финтам:
1. Соблюдай закон
2. Следуй здравому смыслу
3. Будь вежлив с полицейскими

Ссылка youtu.be


Это касается всех, а не только негров.
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196
Alex Zx Час назад
эта мразь откровенно сопротивляется аресту, показушно визжит и вообще происходящее для неё определённого рода веселье, искренне надеюсь что получит реальный срок, хотя бы пол года - год было бы не плохо. А создатели и пиарщики таких новостей с заголовками - контрацептивы!
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2k
Алина Краснова Час назад
как воровать и понторезить при своей компашке,так они взрослые,а как отвечать,так сразу маленькие и на пол кидаться,ножками сучить....Полицейскому еще надо было ремень снять и бляхой ее отхерачить по жопе,чтобы наука на всю жизнь была,дрянь малолетняя.
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−15
Lopux Час назад
Новая полиция - конченные провокаторы
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3k
McGui Час назад
знавал таких. кражи ради адреналина, в основном. очень больные, с годами почти не меняются, если не пресечь вовремя.
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3k
Александр Час назад
Так в чём проблема?Я когда воровал,был готов получить конкретных пи@дюлей(и сесть на пару лет)!!!Сейчас живу и не ворую.Если поймаю кого,он получит конкретных пи@ды(это малое ччто могу сделать для вора).Что эта сикилявка себе позволяет?!?Раньше ударь мента,25 лет давали.Этой сыкухе надо конкретных пи@ды дать.Совсем молодёжь аху@ла!!!
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29k
Опаньки Час назад
через день в магазинах вижу как ворует молодежь. у Нас - в основном энергетики, конфеты. Откуда их столько. Вроде одеты все прилично, с телефонами не дешевыми. Просто от нечего делать похоже
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171
zpSergey Опаньки Полчаса назад
От безнаказанности.
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9k
Типа граф Час назад
Как ху.йню всякую творить , так они первые , а как отвечать , то вы не имеете права .
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13
wr3mafena Типа граф Час назад
если отвечать "око за око" - то пол страны будут инвалидами. Поэтому придумали закон
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3k
Александр wr3mafena Полчаса назад
Вы далеко не правы.Не око за око.Что-ж это получается?Я могу дать в рыло менту и пойду качать права?Нет дорогой,если на косячил,будь любезен отвечать в суде!По твоему когда меня гацы тормаознули,я им должен ипало чистить?Нет!!!Нельзя так поступать!!!В суде должен доказыать или опровергать свою вину.Сори за ошибки,2-ка по русскому была )))).
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4k
prostoVetal22 Час назад
А в Иркутске при +5 ходят в одежде как в Хабаре при -10???
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8k
Mikhail 2 часа назад
Мало ей досталось, не выучит этот запущенный подросток урока. Вот дали бы дубинкой по ягодицам и впаяли бы в суде полгода условно, враз мозги бы прояснились, и больше в жизни не взяла бы ничего чужого
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