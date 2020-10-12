В стиле Джорджа Флойда: в Иркутске полицейские жестко задержали 15-летнюю воровку

Интернет кипит от возмущения: подросток вернула носки до приезда наряда полиции, но ее все равно повалили на пол и надели наручники. Однако в этой истории не все так просто.
В интернете опять скандал: полицейские жестоко задержали 15-летнюю школьницу-воровку, придавив ее голову коленом. В полиции говорят, что были вынуждены применить силу, так как на несовершеннолетнюю не действовали методы убеждения.
Инцидент произошел в одном из магазинов Иркутска. Девушка на спор решила украсть носки за 990 рублей, но была поймана с поличным. Сотрудники магазина позвонили в полицию, однако девушка носки вернула до их приезда.
Но самое интересное началось, когда стражи порядка заявились в магазин. В опубликованном представителем организации "Сибирь против пыток" ролике видно, как полицейские пытаются надеть на девушку наручники, придавив ее голову коленом. Школьница кричит от боли, но полицейский продолжает ее держать ногой.
Источник:
Однако есть еще одно видео, в котором видно, как девушка бьет полицейского по лицу. Также сотрудники магазина уверяют, что задержанная также ругалась матом в отношении представителей власти. Собственно, из-за этого на девушку и было решено надеть наручники.
Источник:
Но у нарушительницы своя версия случившегося - она уверяет, что полицейский ударил ее первым.
"Я попросила отдать сотовый телефон, чтобы позвонить и сообщить своей маме, на что сотрудник ответил отказом, сказав, что разобьет его, либо отдаст только родителям. Когда я попыталась забрать его он ударил меня локтем в лицо. В ответ на что я дала ему пощечину. И села на тумбу для примерки обуви", - рассказала "потерпевшая".
Сейчас полицейские намерены завести дело о краже на нескольких подростков и, возможно, привлечь главную нарушительницу по статье 318 УК ("Применение насилия в отношения представителя власти"). В полиции также пояснили, что у задержанной были 16-летние сообщники, которые под шумок насобирали ""целый пакет вещей" и "не совсем серьёзно воспринимали эту ситуацию".
А правозащитники верят в версию девушки и намерены подать заявление о превышении должностных полномочий в Следственный комитет.
Источник:
- В Иркутске сотрудник МЧС чудом спас выпавшую с балкона 14 этажа девушку
- В США полицейский бросил через плечо девушку, мешавшую ему работать
- В Москве на девушку с потолка упал строитель
- Любительница джиу-джитсу ловко обезвредила грабителя, пытавшегося забрать у неё смартфон
- Девушка показала, как бюджетно воссоздать эффектные сцены из фильмов
Понравилось38
1. Соблюдай закон
2. Следуй здравому смыслу
3. Будь вежлив с полицейскими
Это касается всех, а не только негров.