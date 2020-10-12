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В Вирджинию вторглись гусеницы-отравители

В Вирджинию вторглись гусеницы-отравители (7 фото)

Автор:
12 октября 2020 08:45
Сообщество : Животные
Метки: вирджиния   вторжение   гусеницы   дикие животные   животные   мегалопигиды   опасно для здоровья   опасность   
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Нашествие необычных волосатых гусениц наблюдается в эти дни на востоке штата Вирджиния. Власти штата уже предупредили жителей об опасности вторгнувшихся на его территорию гусениц, которые считаются одними из самых ядовитых в США. Контакт с их мехом, под которым скрываются ядовитые шипы, приводит к тяжелому отравлению с рвотой, лихорадкой и сильнейшими болями на месте ожога.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вирджиния   вторжение   гусеницы   дикие животные   животные   мегалопигиды   опасно для здоровья   опасность   
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19  комментариев
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4k
Дмитрий Горчилин 4 часа назад
Сезон 2020 вообща агонь!
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Александр 38 минут назад
Трамп, с такой херней на голове, ходит и не жалуется....
Трамп, с такой херней на голове, ходит и не жалуется....
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87k
сапер Водичка Час назад
Можно бизнес организовать !
Можно бизнес организовать !
Можно бизнес организовать !
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7k
Vlad 2 часа назад
прелестное создание, творец нас любит.
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195
вася 2 часа назад
азиаты их сожрали бы .
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7k
Профессор Преображенский 3 часа назад
Что это за часть тела на фото с ожогом?
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6k
Pillin Alex Профессор Преображенский 3 часа назад
Запястье.
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8k
Antique computer Профессор Преображенский 2 часа назад
Семён Семёныч!
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4k
sivanov1079 3 часа назад
Еще лет 20 назад смотрел док фильм, там мексиканский фермер коней двинул после контакта с такой гусеницей
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Нихуахуа 3 часа назад
Пушистик.
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1k
Алексей 3 часа назад
Странно что Россию он обвинили еще!
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Vasiliy Pakazyava Алексей 3 часа назад
Ты не поверишь, но в штатах плевать хотели на Россию, многие даже не знают где это (хоть она и пол глобуса занимает)
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36k
Андрей Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
А в штатах географию не преподают или они и на географию плевать хотели?
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3k
Aleksandr Kovaljov Андрей 2 часа назад
В России, тоже, большинство населения уверено, что солнце вокруг земли вращается и что звёзды падают с неба. Давайте не будем про систему образования начинать?
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36k
Андрей Aleksandr Kovaljov 37 минут назад
Откуда данные про большинство населения и вращение Земли вокруг Солнца? Кстати, когда говорите о небесных телах, то писать их надо с прописной буквы.
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17k
SerGProS 4 часа назад
В Вирджинию вторглись гусеницы-отравители
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4k
SuperTroll 4 часа назад
На первой фотке думал, что кто то парик забыл
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Дмитрий SuperTroll 4 часа назад
А я подумал что это фотка головы и они живут у кого-то в голове))
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Vasiliy Pakazyava Дмитрий 3 часа назад
Апасля понял что это те кто живёт у тебя в голове, подумали что это их братаны
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