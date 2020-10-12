В Вирджинию вторглись гусеницы-отравители

Нашествие необычных волосатых гусениц наблюдается в эти дни на востоке штата Вирджиния. Власти штата уже предупредили жителей об опасности вторгнувшихся на его территорию гусениц, которые считаются одними из самых ядовитых в США. Контакт с их мехом, под которым скрываются ядовитые шипы, приводит к тяжелому отравлению с рвотой, лихорадкой и сильнейшими болями на месте ожога.
Власти Вирджинии предупредили о нашествии на восточные районы штата странных волосатых гусениц. Они принадлежат к семейству фланелевых молей. или мегалопигид, и бабочки, которые выводятся из них. совершенно безобидны. Но что касается гусеницы - это совсем другое дело: ее тело покрыто ядовитыми шипами, и при прикосновении к ней яд попадает на кожу и вызывает сильную боль в месте поражения, отечность, озноб. тошноту и рвоту. Как правило, они живут в южных штатах и прячутся на деревьях с крупными листьями, дающими сильную тень - на платанах, дубах, вязах. Однако сейчас они переместились севернее, и встретить их можно не только на деревьях. но и на траве, на земле или кустарниках в парках и даже на улицах. Несколько человек в Вирджинии после встречи с ними уже попали в реанимацию. Власти штата предупреждают, что естественные враги гусениц быстро приведут к сокращению их численности. однако не исключают и целенаправленного применения против них инсектицидов.
×
Гусеница фланелевой моли целиком покрыта шерстью, а ее голову увидеть можно только тогда. когда гусеница питается.
55-летний житель Вирджинии, ставший жертвой волосатой гусеицы, говорит, что "испытал такую боль, будто мне в тело воткнули раскаленный нож. Я был почти уверен, что это рана от острого куска железа". Как утверждает этот человек, после того, как он дотронулся до волосатой гусеницы, он три дня пролежал в реанимации.
Родителей в Вирджинии уже предупредили, что надо внимательно смотрет за детьми. Из-за покрытого волосами тела гусеница привлекает внимание детей, которые с радостью пытаются погладить зверюшку, получая при этом сильные ожоги.
Эрик Мэй, представитель Лаборатории идентификации насекомых Технологического института Вирджинии, подтвердил, что в этом году в штате наблюдается гораздо больше этих насекомых, чем обычно, называя это "настоящей вспышкой".
Врачи советуют пострадавшим от укуса "волосатой гусеницы" как можно скорее промыть пострадавшее место водой, чтобы очистить кожу от остатков волосков и яда. "Вы можете также приложить к коже кусок скотча и быстрым резким движением сдернуть его - так вы удалите часть волосков, которые могли впиться в вашу кожу", - говорится в рекомендациях. Тем, кто страдает от аллергии на укусы насекомых, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Пока специалисты не могут предсказать, пойдет ли нашествие гусениц на спад само собой, или властям все же придется объявить им войну. Тем временем увеличение числа гусениц фланелевой моли отмечается и во Флориде, где из-за контакта с такой личинкой попал в госпиталь 15-летний мальчик.
Пока специалисты не могут предсказать, пойдет ли нашествие гусениц на спад само собой, или властям все же придется объявить им войну. Тем временем увеличение числа гусениц фланелевой моли отмечается и во Флориде, где из-за контакта с такой личинкой попал в госпиталь 15-летний мальчик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Чистка зубов бегемота в Шанхайском зоопарке
- Волонтеры спасли львов, которых выращивали для "консервированной" охоты
- Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом
- Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене
- Это животное похоже на помесь кенгуру и покемона!
Метки: вирджиния вторжение гусеницы дикие животные животные мегалопигиды опасно для здоровья опасность
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...