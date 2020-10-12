В Вирджинию вторглись гусеницы-отравители

Власти Вирджинии предупредили о нашествии на восточные районы штата странных волосатых гусениц. Они принадлежат к семейству фланелевых молей. или мегалопигид, и бабочки, которые выводятся из них. совершенно безобидны. Но что касается гусеницы - это совсем другое дело: ее тело покрыто ядовитыми шипами, и при прикосновении к ней яд попадает на кожу и вызывает сильную боль в месте поражения, отечность, озноб. тошноту и рвоту. Как правило, они живут в южных штатах и прячутся на деревьях с крупными листьями, дающими сильную тень - на платанах, дубах, вязах. Однако сейчас они переместились севернее, и встретить их можно не только на деревьях. но и на траве, на земле или кустарниках в парках и даже на улицах. Несколько человек в Вирджинии после встречи с ними уже попали в реанимацию. Власти штата предупреждают, что естественные враги гусениц быстро приведут к сокращению их численности. однако не исключают и целенаправленного применения против них инсектицидов.