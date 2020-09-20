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Чистка зубов бегемота в Шанхайском зоопарке

Чистка зубов бегемота в Шанхайском зоопарке (14 фото)

Автор:
20 сентября 2020 11:00
Сообщество : Животные
Метки: бегемот   гиппопотам   дикие животные   животные   зоопарк   чистка зубов   
132
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А знаете ли вы, что бегемотам в зоопарках чистят зубы? Чтобы выяснить, как правильно почистить зубы бегемоту, отправляемся в Шанхай.

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Метки: бегемот   гиппопотам   дикие животные   животные   зоопарк   чистка зубов   
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4  комментария
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Я так и не понял, на фига чистить то? В дикой природе они как-то обходятся без этого.
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7k
Фobosgrunt Yasen_Perec Час назад
Не обходятся. Прилетают птички, приплывают рыбки. Крокодилы тоже пользуются услугами.
Не обходятся. Прилетают птички, приплывают рыбки. Крокодилы тоже пользуются услугами.
Не обходятся. Прилетают птички, приплывают рыбки. Крокодилы тоже пользуются услугами.
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
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