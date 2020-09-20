Чистка зубов бегемота в Шанхайском зоопарке

Этот внешне добродушный зверь является наиболее опасным для человека животным в Африке. Бегемот обычно упоминается как животное, которое является причиной гибели наибольшего количества людей. По этому показателю он превосходит всех других африканских зверей, даже таких опасных, как лев, буйвол, леопард и нильский крокодил.