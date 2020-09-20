Чистка зубов бегемота в Шанхайском зоопарке

А знаете ли вы, что бегемотам в зоопарках чистят зубы? Чтобы выяснить, как правильно почистить зубы бегемоту, отправляемся в Шанхай.
Бегемот — одно из крупнейших современных наземных животных. Животные, весящие 3 тонны, не являются редкостью, но в ряде источников указывается даже масса в 4.5 тонны.
Обычно гиппопотам передвигается шагом. В редких случаях он может бежать со скоростью до 30 км/ч.
Внешность у бегемота весьма характерна. У него массивное бочкообразное туловище на коротких толстых ногах.
Огромная, притупленная спереди голова имеет в профиль вид прямоугольника и по весу достигает четверти общей массы этого симпатичного зверя (до 900 кг).
Пасть у бегемота может раскрываться необычайно широко — на 150 градусов. И это незабываемое зрелище.
Голос гиппопотама очень громкий — до 110 децибел; в тихую погоду он разносится по воде на многие сотни метров.
Этот внешне добродушный зверь является наиболее опасным для человека животным в Африке. Бегемот обычно упоминается как животное, которое является причиной гибели наибольшего количества людей. По этому показателю он превосходит всех других африканских зверей, даже таких опасных, как лев, буйвол, леопард и нильский крокодил.
В природе у бегемота мало врагов. Крокодилы, даже крупные, не способны справиться с гиппопотамом — считается доказанным, что взрослый самец способен перекусить пополам 3-метрового крокодила.
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