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Белгородским студентам прочли лекцию о собаках - порожденьях Сатаны

Белгородским студентам прочли лекцию о собаках - порожденьях Сатаны (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 23:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: белгород   колледж   кошечки   лекция   преподаватель   сатана   собаки   
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Удивительные есть у нас в Черноземье колледжи, и преподаватели в них интересные. Второкурсники одного из учебных заведений Белгорода поделились аудиозаписью фрагмента занятия.

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Метки: белгород   колледж   кошечки   лекция   преподаватель   сатана   собаки   
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6k
Пафнутий 3 часа назад
Это не просто идиотка. Это Агент ЗЛА ведущий пропаганду вражды и ненависти к собакам.
Собаки, и это признают все разумные люди. - ангелы посланные богом присматривать за человечеством. Поэтому-то они и гоняют кошек, что именно кошаки и есть посланники ада. Недаром Папа Иннокентий восьмой признал кошек воплощением дьявола.
Кошаки, еще с времен древнего Египта пытаются поработить человечество. Сейчас, их цель захватить интернеты, и с этого плацдарма поработить человечество.
Люди, будьте бдительны. Не превращайтесь в кошкорабов. Любите собак.
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−50
Alisher Alisher Час назад
Просто для собак нужно много места
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7k
Kucher 2 часа назад
Видимо ранняя деменция у бабульки. Бывает. Хотя, обычно у людей ещё постарше. Но тут уж как повезёт.
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18k
turyst 2 часа назад
Правильно! Заводите милых хомячков!

Правильно! Заводите милых хомячков!Посмотреть
Правильно! Заводите милых хомячков!
Правильно! Заводите милых хомячков!
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16k
Марина 3 часа назад
У нас была преподша за 70, которую всё ни как не могли уйти на пенсию. Она раньше преподавала Марксизм и Ленинизм, а в нулевые перешла на философию. Вот только мало что поменялось и мы изучали дикий бред из смеси того, что осталось у неё в голове. Думаю, что это было очень далеко от того что нам должны были преподавать в нулевых.
Поэтому, даже страшно представить сколько таких неадекватов преподаёт по вузам и школам нашей необъятной.
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24k
Aqueronte 3 часа назад
К собакам в многоквартирном доме отношусь резко отрицательно, собакам свойственно активно двигаться, для них наши квартиры, да ещё в отсутствие хозяина это стресс. Может какие то породы и в спокойствии живут в квартире в отсутствии хозяина но это скорее исключение. Животных вроде чихуянихуя или той терьер за собак не считаю и даже не хочу обсуждать.
В коттедже хорошая собака просто незаменимая, если любите собак то не мучайте их в наших каморках по 60-100 м2, им тесно.
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
Ну а чо... в 70-х у нас преподавательница биологии (!!!) со страшно выкатившимися глазами вещала что-то типа "Бойтесь людей с черными глазами! Они все гипнотизеры! Сделают с вами ужос-ужос-ужоснах!""... да, ужжж...
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2k
Варяг 3 часа назад
замичатильный лектар! пряма па русскава изыку жжот как левталстой, или дажи какпушкин стриляет!
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2k
Варяг 3 часа назад
Белгородским студентам прочли лекцию о собаках - порожденьях Сатаны
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