Белгородским студентам прочли лекцию о собаках - порожденьях Сатаны

Удивительные есть у нас в Черноземье колледжи, и преподаватели в них интересные. Второкурсники одного из учебных заведений Белгорода поделились аудиозаписью фрагмента занятия.
В Белгородском механико-технологическом колледже есть специальность "туризм". И один из учебных предметов называется "продвижение туристического продукта", занятие по нему для студентов второго курса проводила 63-летняя преподаватель Александра Троицкая.
Речь почему-то зашла о домашних животных. И тут педагог начала категорически вещать студентам, что собаки связаны со злом и с сатаной, сеют раздоры в семье и очень опасны для детей, с которых "даже снимают скальпель"... А в доме или квартире может находиться лишь "кошечка". Обо всем об этом преподаватель узнала от священников - по ТВ...
В общем, это надо слышать своими ушами. Студенты записали загадочную лекцию и поделились аудиороликом в соцсетях.
В общем, это надо слышать своими ушами. Студенты записали загадочную лекцию и поделились аудиороликом в соцсетях.
Директор колледжа пообещал изданию «Подъём» во всем разобраться:
"Мы животных любим: и кошек, и собак, это же наши друзья. Поэтому мы тут разберёмся, ситуацию поправим. Это, наверно, её какое-то личное мнение, может, не так преподнесено было. Если это действительно так было, это, конечно, неправильно. Виновные будут наказаны".
"Мы животных любим: и кошек, и собак, это же наши друзья. Поэтому мы тут разберёмся, ситуацию поправим. Это, наверно, её какое-то личное мнение, может, не так преподнесено было. Если это действительно так было, это, конечно, неправильно. Виновные будут наказаны".
А как вы относитесь к собакам в доме?
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Собаки, и это признают все разумные люди. - ангелы посланные богом присматривать за человечеством. Поэтому-то они и гоняют кошек, что именно кошаки и есть посланники ада. Недаром Папа Иннокентий восьмой признал кошек воплощением дьявола.
Кошаки, еще с времен древнего Египта пытаются поработить человечество. Сейчас, их цель захватить интернеты, и с этого плацдарма поработить человечество.
Люди, будьте бдительны. Не превращайтесь в кошкорабов. Любите собак.
Поэтому, даже страшно представить сколько таких неадекватов преподаёт по вузам и школам нашей необъятной.
В коттедже хорошая собака просто незаменимая, если любите собак то не мучайте их в наших каморках по 60-100 м2, им тесно.