Белгородским студентам прочли лекцию о собаках - порожденьях Сатаны

Речь почему-то зашла о домашних животных. И тут педагог начала категорически вещать студентам, что собаки связаны со злом и с сатаной, сеют раздоры в семье и очень опасны для детей, с которых "даже снимают скальпель"... А в доме или квартире может находиться лишь "кошечка". Обо всем об этом преподаватель узнала от священников - по ТВ...

В общем, это надо слышать своими ушами. Студенты записали загадочную лекцию и поделились аудиороликом в соцсетях.