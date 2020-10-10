Выпивка превратила тайца в защитника животных

Парень по имени Бум из Таиланда, выпив лишнего, проникся жалостью к бездомной собаке и решил забрать ее домой. Поспавшись, он был очень удивлен наличию собаки в доме. Но, узнав обо всем, решил попытаться оставить ее у себя.
Житель Таиланда по имени Юттапхум Каэвекем, которого друзья называют просто Бум, выпив лишнего, подобрал на улице бездомную собаку.
Сам Бум не знал, зачем он это сделал, поскольку собаку заводить не собирался. Но он был слишком пьян, чтобы думать о таких мелочах.
Бум даже зашел в заведение поблизости, чтобы поинтересоваться, не потерял ли кто-нибудь из посетителей собаку - чтобы потом не возвращать ее владельцу.
Несмотря на нетвердость в ногах, Бум твердо решил довести начатое дело до конца. посадил собаку в машину и увез домой.
Утром Бум с изумлением обнаружил у себя дома собаку.
Как оказалось, накануне он выпил столько, что события прошлого вечера полностью изгладились из его памяти, и наличие собаки в его собственной постели стало большим сюрпризом.
Бум, как ответственный владелец, отвел Муту в ветеринарную клинику, чтобы врачи проверили ее здоровье.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А не то , что сбить кого-то /убить по пьяни на дороге , и тд и тп