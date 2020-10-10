Выпивка превратила тайца в защитника животных

Парень по имени Бум из Таиланда, выпив лишнего, проникся жалостью к бездомной собаке и решил забрать ее домой. Поспавшись, он был очень удивлен наличию собаки в доме. Но, узнав обо всем, решил попытаться оставить ее у себя.

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0 Источник: Житель Таиланда по имени Юттапхум Каэвекем, которого друзья называют просто Бум, выпив лишнего, подобрал на улице бездомную собаку.

0 Источник: Сам Бум не знал, зачем он это сделал, поскольку собаку заводить не собирался. Но он был слишком пьян, чтобы думать о таких мелочах.

0 Источник: Бум даже зашел в заведение поблизости, чтобы поинтересоваться, не потерял ли кто-нибудь из посетителей собаку - чтобы потом не возвращать ее владельцу.

0 Источник: Не обнаружив владельцев, Бум твердо вознамерился оставить пса себе.

Несмотря на нетвердость в ногах, Бум твердо решил довести начатое дело до конца. посадил собаку в машину и увез домой.

Утром Бум с изумлением обнаружил у себя дома собаку.

0 Источник: Как оказалось, накануне он выпил столько, что события прошлого вечера полностью изгладились из его памяти, и наличие собаки в его собственной постели стало большим сюрпризом.

0 Источник: Ничего себе, сам себя удивил!

0 Источник: Да, Буму утром было, над чем подумать.

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0 Источник: В итоге, после не слишком долгих размышлений, Бум решил оставить собаку себе.

0 Источник: Последствия пьянки явно затянулись!

0 Источник: Бум и его новый друг быстро подружились.

0 Источник: Бум помыл свою находку из садового шланга, купил ей ошейник и собачью еду.

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0 Источник: Теперь подобранную на улице собаку зовут Мута, и она счастлива с новым хозяином.

0 Источник: Бум и Мута - лучшие друзья.

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0 Источник: Бум, как ответственный владелец, отвел Муту в ветеринарную клинику, чтобы врачи проверили ее здоровье.

0 Источник: Как выяснилось, с Мутой все в порядке.

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