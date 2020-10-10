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Выпивка превратила тайца в защитника животных

Выпивка превратила тайца в защитника животных (25 фото + 3 видео)

Автор:
10 октября 2020 14:48
Сообщество : Животные
Метки: Счастливый конец   бездомные собаки   домашние животные   животные   нетрезвая история   новый дом   собаки   таиланд   
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Парень по имени Бум из Таиланда, выпив лишнего, проникся жалостью к бездомной собаке и решил забрать ее домой. Поспавшись, он был очень удивлен наличию собаки в доме. Но, узнав обо всем, решил попытаться оставить ее у себя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Счастливый конец   бездомные собаки   домашние животные   животные   нетрезвая история   новый дом   собаки   таиланд   
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6  комментариев
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5k
Dima 37 минут назад
Выпивка превратила тайца в защитника животных
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966
WithU 10 минут назад
Красавчик ! Тот случай , когда пьянство может быть позитивным , добро и радость творящим ))
А не то , что сбить кого-то /убить по пьяни на дороге , и тд и тп
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106
Andrey 17 минут назад
Это судьба
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3k
Ыукп 18 минут назад
Хорошая история с хорошим хеппи-эндом.)
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715
ZloyPupsik 52 минуты назад
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28k
Лесли 🥰 Час назад
Собака клевая, как хорошо, что ей так повезло. Парень симпатичный и молодец)))) Но, их язык это конечно пипец еще тот))))
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