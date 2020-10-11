Cалат из куриной грудки, яиц и стеблей сельдерея. Тот случай, когда травы не нужны

Видите, сколько жилок я срезал? И это ещё не самые грубые стебли - они из середины растения. Самые грубые и жёсткие - это внешние стебли. Поэтому для салата не берём самые внешние стебли растения - их лучше так же почистить от жилок и использовать для супов.

Нарезаем каждый стебель ООООЧЕНЬ ТОНКИМИ полосками по косой. Засыпаем ВСЕЙ СОЛЬЮ, которая предназначена для всего салата. У нас это треть чайной ложки без горки. Это чтоб сельдерей дал сок и стал мягче. Перемешиваем, и, пожмакав от души, оставляем в покое.