Cалат из куриной грудки, яиц и стеблей сельдерея. Тот случай, когда травы не нужны

Необыкновенно ароматный и вкусный салат. Именно после него я стал фанатом стеблевого сельдерея. А также инструкция по чистке сельдерея.
Что нам нужно:
Три небольших куриных грудки - всего грамм 400-450
Яйца - 4 штуки
Сметана - 200 гр. Жирность - на ваше усмотрение
Лук зелёный - два растеньица
Стебли сельдерея - 2-3
Несколько листьев салата
Соль - треть чайной ложки без горки
Сухой чеснок - аналогично
Сладкая красная паприка - половина чайной ложки без горки
Каперсы - полторы чайной ложки.
Хмели-сунели - опционально.
Три небольших куриных грудки - всего грамм 400-450
Яйца - 4 штуки
Сметана - 200 гр. Жирность - на ваше усмотрение
Лук зелёный - два растеньица
Стебли сельдерея - 2-3
Несколько листьев салата
Соль - треть чайной ложки без горки
Сухой чеснок - аналогично
Сладкая красная паприка - половина чайной ложки без горки
Каперсы - полторы чайной ложки.
Хмели-сунели - опционально.
Сначала надо обязательно очистить сельдерей от жилок. Они находятся на внешней, выпуклой стороне стебля. Отделяем стебель от пучка, снизу надрезаем жилки и тянем их до середины стебля. Точно так же поступаем от верхнего конца стебля.
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Видите, сколько жилок я срезал? И это ещё не самые грубые стебли - они из середины растения. Самые грубые и жёсткие - это внешние стебли. Поэтому для салата не берём самые внешние стебли растения - их лучше так же почистить от жилок и использовать для супов.
Нарезаем каждый стебель ООООЧЕНЬ ТОНКИМИ полосками по косой. Засыпаем ВСЕЙ СОЛЬЮ, которая предназначена для всего салата. У нас это треть чайной ложки без горки. Это чтоб сельдерей дал сок и стал мягче. Перемешиваем, и, пожмакав от души, оставляем в покое.
Нарезаем каждый стебель ООООЧЕНЬ ТОНКИМИ полосками по косой. Засыпаем ВСЕЙ СОЛЬЮ, которая предназначена для всего салата. У нас это треть чайной ложки без горки. Это чтоб сельдерей дал сок и стал мягче. Перемешиваем, и, пожмакав от души, оставляем в покое.
В небольшом количестве воды, в которую добавлена увесистая щепоть хмели-сунели, отвариваем куриную грудку. 15 минут достаточно. Достаём, нарезаем КРУПНО, даём остыть. (А в бульон я потом бросил жменю макарон и получил порцию горячего супа на первое)
Отвариваем яйца. Кладём их в кипящую воду и варим 7 минут от момента, когда вода снова закипит. Остужаем под холодной водой. Очищаем, нарезаем КРУПНО.
Сметану смешиваем с солёным сельдереем, мелконарезанным зелёным луком, сухим чесноком, сладкой паприкой и каперсами. Энергично размешиваем. Энергичненько так, с воодушевлением. Вкладываем мясо и яйца и теперь размешиваем осторожно. С нежностью и меланхолией))
В отдельную салатницу выкладываем помытые, промокнутые бумажным полотенцем и КРУПНО порванные руками салатные листья. На них выкладываем салат. Всё!
Отвариваем яйца. Кладём их в кипящую воду и варим 7 минут от момента, когда вода снова закипит. Остужаем под холодной водой. Очищаем, нарезаем КРУПНО.
Сметану смешиваем с солёным сельдереем, мелконарезанным зелёным луком, сухим чесноком, сладкой паприкой и каперсами. Энергично размешиваем. Энергичненько так, с воодушевлением. Вкладываем мясо и яйца и теперь размешиваем осторожно. С нежностью и меланхолией))
В отдельную салатницу выкладываем помытые, промокнутые бумажным полотенцем и КРУПНО порванные руками салатные листья. На них выкладываем салат. Всё!
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