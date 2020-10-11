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Cалат из куриной грудки, яиц и стеблей сельдерея. Тот случай, когда травы не нужны

Cалат из куриной грудки, яиц и стеблей сельдерея. Тот случай, когда травы не нужны (6 фото)

Автор:
11 октября 2020 21:22
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Cалат из куриной грудки   как почистить сельдерей   стеблевой сельдерей   
175
6
Необыкновенно ароматный и вкусный салат. Именно после него я стал фанатом стеблевого сельдерея. А также инструкция по чистке сельдерея.
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Метки: Cалат из куриной грудки   как почистить сельдерей   стеблевой сельдерей   
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Другой рецепт. Стебли сельдерея(упаковку) мелко нарезаем, сырую морковь 2 шт. на специальной терке нрезаем соломкой. 2 зеленых яблока тоже соломкой, без кожуры и мелко нарезанную вареную куриную грудку (половинку). Всё щедро заправляем майонезом, соль и перец по вкусу.
С вечера готовим,к утру пропитается, будет очень вкусно.
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Седой Час назад
Дед, ты как всегда на высоте! Зашел на пост, не посмотрел автора, посмотрел и подумал что это ты... не ошибся!
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94k
дедушка ленина Автор поста Седой Час назад
Спасибо, я старался!
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23k
Седой дедушка ленина Час назад
Попробую обязательно!
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36k
doker Час назад
Выглядит аппетитно. Правда, с сельдереем не дружу. Как-то даже попробовать не приходилось. Завтра попробую.
Люблю готовить. Есть одно но... Готовлю, когда есть хочется, а есть хочется, когда выпью.
Если я на кухне, жена "палит" сразу.

Вот такая беда...
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94k
дедушка ленина Автор поста doker Час назад
Это ещё не беда, а недоразумение
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дедушка ленина
Когда я на почте служил ямщиком
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