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Уже 15: экс-прокурор Поклонская показала, как повзрослела ее дочка

Уже 15: экс-прокурор Поклонская показала, как повзрослела ее дочка (20 фото)

Автор:
20 сентября 2020 01:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: НЯШ-МЯШ   Поклонская   депутат   дочь   крым   прокурор   
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Внешность и личная жизнь Натальи Поклонской не раз обсуждались всем интернетом: то японцы примутся ее рисовать в виде мультяшной героини, то она играет тайную свадьбу в Крыму...

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Метки: НЯШ-МЯШ   Поклонская   депутат   дочь   крым   прокурор   
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fitornah 2 часа назад
Красивая девочка. Взгляд у неё серьёзный, мудрый, что - ли.
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