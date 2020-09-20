Уже 15: экс-прокурор Поклонская показала, как повзрослела ее дочка

Внешность и личная жизнь Натальи Поклонской не раз обсуждались всем интернетом: то японцы примутся ее рисовать в виде мультяшной героини, то она играет тайную свадьбу в Крыму...
А теперь внезапно депутат Госдумы опубликовала небольшую фотосессию с дочкой, которая оказалась тоже довольно созревшей красавицей, почти взрослой!
Вот этот снимок был размещен на первой полосе одной крымской газеты от 21 января 2005 года: в кадре совсем молодая Поклонская в окружении медиков держит новорожденную дочку.
Потом у них в жизни был такой период, когда девочку неделю выслеживал вышедший на свободу по амнистии киллер. По словам Поклонской в интервью каналу RT, этого человека она когда-то посадила за решетку...
Весной 2016 года тогда еще прокурор Республики Крым Наталья Поклонская снялась в видеоклипе в честь Дня Победы, и в нем же участвовала ее дочь Анастасия.
До того они долгое время не показывались на публике вместе в целях безопасности, рассказывала сама Поклонская.
А в сентябре они с 11-летней Настей уже вместе посетили избирательный участок в Симферополе.
"Моя дочь всегда мне помогает. Мы делаем всё вместе. Мы в кабинке стояли и проверяли, всё ли правильно заполнили..."
В 2018 году Наталья Поклонская в день рождения Николая II стала на время экскурсоводом: показала школьникам Ливадийский дворец, взяв с собой и Анастасию.
Прошлым летом Поклонская с дочерью попозировали в национальных костюмах крымских татар на открытии туристического центра в Бахчисарае...
Поклонская недавно рассказывала в интервью, что Настя всё еще ищет свое призвание. Девушка знает украинский и турецкий языки.
В общем, довольно милые семейные снимки. Однако некоторые интернет-комментаторы уже задали вопрос: зачем депутат, в соцсетях у которой так много неадекватных подписчиков, выложила фотографии несовершеннолетней дочки с ярким макияжем и коротеньких шортах?
Помните, в начале 2020 года Наталья Поклонская примерила образ девушки с обложки глянца
Все привыкли видеть бывшего прокурора Республики Крым в деловом костюме. Но в тот раз она опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле...
Источник:
Ссылки по теме:
- Цена совести: Поклонскую лишили поста в Госдуме
- Снова свободна: Наталья Поклонская ушла от мужа
- Поклонская собирается запатентовать "няш-мяш" и выпускать под этим названием продукты
- Наталья Поклонская в эти выходные вышла замуж в Крыму
- Пока Поклонская возмущалась поездкой Романовых, 30 россиян переплыли Керченский пролив
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...