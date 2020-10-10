Сильные советские фильмы, основанные на реальных событиях

Я скептически отношусь к аннотации "Основано на реальных событиях". Как правило, режиссеры и сценаристы если не лгут, то как минимум сильно приукрашивают детали, порой подтасовывая эффектные и нереалистичные факты вместо тех, что имели место в действительности. Но вот старое советское кино меня все равно захватывает - несмотря на то, что и в нем, как в любом художественном произведении, есть свои недостоверности.
ЧП — Чрезвычайное происшествие
Фильм рассказывает о захвате танкера "Туапсе" тайваньским флотом, который произошел в 1954 году (премьера состоялась четыре года спустя). В кино на моряков "Полтавы" (так переименовали корабль для сценария) тайваньцы действовали методом пряника, а затем - кнута.
В жизни же китайские военные почти сразу же перешли к жестким методам допросов, поместив заложников под стражу. Режиссер опустил и линию с моряками, попросившими убежища в США - некоторые из них остались в Америке, сказав, что вернутся в СССР, как только там наступит свобода и демократия. Спустя год после выхода фильма их осудили за измену Родине.
34-й скорый
Один из немногочисленных советских фильмов-катастроф повествует о происшествии с поездом "Юность" зимой 1977 года. По сценарию, с составом произошло два пожара: первый - из-за непогашенного окурка и стакана спирта, второй - из-за бумажных купюр, брошенных под горящий вагон уже после его отделения от поезда.
Вагон катится по склону и сталкивается с составом с пассажирами, распространяя огонь. В жизни поезд был охвачен пламенем единожды, а вагон не отцепляли. Среди пассажиров оказались курсанты пожарно-технического училища, которые эвакуировали попутчиков ценой собственной жизни.
Возвращение «Святого Луки»
В 1965 году картина Хальса наряду с другими произведениями западноевропейской живописи была выставлена в Пушкинском музее. В санитарный день ее выкрал сотрудник музея Валерий Волков, работавший помощником реставратора.
Несмотря на то что история полна интересных деталей, включая спецоперацию КГБ, режиссер Анатолий Бобровский не упоминал о том, что фильм основан на реальных событиях, и сделал некоторые факты менее интригующими (что нехарактерно для такого кино). Например, картину в фильме украл не сотрудник музея, а вор-рецидивист, что, на мой взгляд, очень патетично.
Абитуриентка
Ужасная история, которая не могла не быть экранизована. В 1970 году отец и сын Бразинскасы предприняли попытку угона самолета, передав стюардессе записку с требованием и угрозами.
Юная Надежда Курченко (девушке было всего 19 лет) моментально предупредила об этом пилота, чем вызвала гнев террористов, которые открыли по ней огонь. Кроме стюардессы, никто не погиб, но были ранены еще трое членов экипажа. В фильме абитуриентку сыграла Ирина Шевчук.
Противостояние
Блестящий детектив был снят по книге Юлиана Семенова, который основывался на реальных событиях, но привнес в роман немало вымысла.
В частности, один из лейтмотивов фильма и книги - коллаборационистское прошлое преступника, однако в жизни он с нацистами не сотрудничал и убил только магаданского таксиста, тогда как в экранизации перед нами предстает маньяк-убийца, в прошлом - гитлеровец. Эффектно, но неправда.
Взбесившийся автобус
Перестроечный фильм с Амаяком Акопяном в роли одного из террористов запомнился мне сразу. Но только недавно я узнал, что основан он на реальных событиях - причем переданы они довольно точно.
Угон автобуса с детьми, требования, полет в Израиль - все это действительно имело место в 1988 году во Владикавказе. Отличием стали внедренные для намека на эротику эпизоды с попытками изнасилования учительницы.
А какие фильмы, основанные на реальных событиях, нравятся вам? Пишите в комментариях - возможно, я забыл что-то из советских шедевров.
Источник:
- Закулисье голливудской классики
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