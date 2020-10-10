Сильные советские фильмы, основанные на реальных событиях

ЧП — Чрезвычайное происшествие

Фильм рассказывает о захвате танкера "Туапсе" тайваньским флотом, который произошел в 1954 году (премьера состоялась четыре года спустя). В кино на моряков "Полтавы" (так переименовали корабль для сценария) тайваньцы действовали методом пряника, а затем - кнута.

В жизни же китайские военные почти сразу же перешли к жестким методам допросов, поместив заложников под стражу. Режиссер опустил и линию с моряками, попросившими убежища в США - некоторые из них остались в Америке, сказав, что вернутся в СССР, как только там наступит свобода и демократия. Спустя год после выхода фильма их осудили за измену Родине.