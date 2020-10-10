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Сильные советские фильмы, основанные на реальных событиях

Сильные советские фильмы, основанные на реальных событиях (7 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:14
Метки: актеры   история фильма   кино   
1160
7

Я скептически отношусь к аннотации "Основано на реальных событиях". Как правило, режиссеры и сценаристы если не лгут, то как минимум сильно приукрашивают детали, порой подтасовывая эффектные и нереалистичные факты вместо тех, что имели место в действительности. Но вот старое советское кино меня все равно захватывает - несмотря на то, что и в нем, как в любом художественном произведении, есть свои недостоверности.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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7k
krivsan 6 часов назад
Ну если так,то можно добавить Эра милосердия“,«Место встречи изменить нельзя» ,тоже на реальных событиях,только там вместо "черной кошки" гуляла банда Ивана Митина называли Банда высокого блондина“ На счету банды Митина было 28 разбойных нападений, 11 убийств, 18 раненых. все остальное от автора,додумал ,приукрасил и тд.тп.
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5k
Михаил Абель 24 минуты назад
Как профессиональный железнодорожник скажу, что более парашного фильма про железную дорогу как "34 скорый" я не видел. Особенно некоторые диалоги героев. " Вы стюардесса, у Вас опасно. А вот мы с друзьями курсанты пожарно-технического училища. У нас тоже опасно" Тьфу. А уж бежать с переводным брусом, который весит под сотню килограмм и пихать его на ходу под вагон вообще за гранью.
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10k
поручик Ржевский 4 часа назад
Сильные советские фильмы, основанные на реальных событиях
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32k
Гёз Уленшпигель поручик Ржевский 4 часа назад
А вот это классный фильм!!! 5+
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2k
Дмитр Стар 6 часов назад
ккккк...ккккк..ккккротов!
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21k
Dobry vojak Svejk Дмитр Стар 5 часов назад
Сука, тоже эти кадры вспомнил, с электричеством и пеной. В этом фильме дядька мой даже засветился - когда Кротова допрашивали, он в эпизоде оберлейтенанта изображал. Вся роль: зашёл-вышел. Сам, кстати, тогда капитаном был ))) Там много военных привлекли в массовку.
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28k
Alex Дмитр Стар 5 часов назад
Очень боялся его в детстве
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2k
Алексей 6 часов назад
«Дорогие товарищи!» российский исторический художественный фильм режиссёра Андрея Кончаловского, посвящённый событиям в Новочеркасске 1962 года.
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32k
Гёз Уленшпигель Алексей 4 часа назад
Истории там х.у.й целых 0 десятых.
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1k
Роман Гёз Уленшпигель 12 минут назад
Ещё бы сериал Чернобыль вспомнили.....
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