Медиамагнат Борис Зосимов вывел на музыкальную арену дочку Лену. Вот о ней и поговорим

Девушки стало много, очень много, и реакция, которая пошла от слушателя, обескуражила даже бывалого Зосимова. На Лену хлынул вал негатива, ибо, как ни крути, получалась формула: папины возможности + ужасный вокал = раскрученная пустота. Девушка стала объектом шуток: «Я с удовольствием купил бы последний альбом Лены Зосимовой. Только при одном условии - что это на самом деле будет ее последний альбом».



А в 1998 ударил дефолт. Пришлось отложить не только Джексона, но и запись третьего альбома.



Лена плавно перешла на телеканал отца уже в качестве ведущей, оставив музыкальные экзерсисы. Счастливо вышла замуж, правильно отказываясь от корпоративов и чесов по провинции.



Достойный выбор.



Последнее время некоторый народец подобрел к Зосимовой, сходясь на том, что она хотя бы на фоне Бузовой еще ничего. Это свойство ностальгии облагораживать свою молодость, превознося большие и мясистые «ножки Буша»; приятный на цвет порошок «Юпи»; спирт «Ройял», из которого так много бутылок «водки» получалось.



Продукт от этого лучше не становится.



Лена Зосимова так и осталась в истории российского шоу-бизнеса, симпатичной девочкой с незатейливыми песенками и отсутствием вокала.