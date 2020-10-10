Медиамагнат Борис Зосимов вывел на музыкальную арену дочку Лену. Вот о ней и поговорим

Но сперва пару слов о Зосимове, поскольку неудачливый феномен Лены от папы неотделим, как бы папа не настаивал на Лениной эстрадной самостоятельности.
В качестве разминки Зосимов начинал администратором в ансамблях «Воскресение» и «Земляне».
Главное его достижение создание телеканалов «Муз-ТВ» и русскоязычного «MTV».
Зосимов быстро набрал невероятную высоту. Владел радиостанцией «Хит FM», журналами «Империал», «Рок-Сити», газетой «Джокер».
В качестве разминки Зосимов начинал администратором в ансамблях «Воскресение» и «Земляне».
Главное его достижение создание телеканалов «Муз-ТВ» и русскоязычного «MTV».
Зосимов быстро набрал невероятную высоту. Владел радиостанцией «Хит FM», журналами «Империал», «Рок-Сити», газетой «Джокер».
Кто владеет информацией, владеет миром. На каком-то этапе Борис Зосимов решил сделать популярной свою дочку Лену.
Предпосылки для этого имелись налицо: Лена была симпатичной девушкой, вполне отвечающей моде 1990-ых. От нее веяло доброжелательностью, простотой, позитивом.
Вот только петь Лена не умела.
Для эстрады 1990-ых сносный вокал не требовался. Начинающие танцевать шоу-биз продюсеры даже изощрялись, кто сделает популярного певца из материала наиболее неподходящего. Айзеншпис спорил с Алибасовым из-за Сташевского и ведь выиграл, слепив из парня со средним вокалом звезду.
Но Лена петь не умела совсем и для меня до сих пор загадка, почему ее голосок хотя бы технически не выровняли. Надеялись на «феномен Марка Бернеса», когда артист берет зрителя не трелями, а задушевностью? Но Лена проходила по разряду беззастенчивой попсы, а не драматических номеров.
Судя по объяснениям самого Зосимова, он вообще предполагал раскрутить вовсе не имя дочки, а свое собственное, как бизнесмена.
Предпосылки для этого имелись налицо: Лена была симпатичной девушкой, вполне отвечающей моде 1990-ых. От нее веяло доброжелательностью, простотой, позитивом.
Вот только петь Лена не умела.
Для эстрады 1990-ых сносный вокал не требовался. Начинающие танцевать шоу-биз продюсеры даже изощрялись, кто сделает популярного певца из материала наиболее неподходящего. Айзеншпис спорил с Алибасовым из-за Сташевского и ведь выиграл, слепив из парня со средним вокалом звезду.
Но Лена петь не умела совсем и для меня до сих пор загадка, почему ее голосок хотя бы технически не выровняли. Надеялись на «феномен Марка Бернеса», когда артист берет зрителя не трелями, а задушевностью? Но Лена проходила по разряду беззастенчивой попсы, а не драматических номеров.
Судя по объяснениям самого Зосимова, он вообще предполагал раскрутить вовсе не имя дочки, а свое собственное, как бизнесмена.
В телевизоре Лена впервые проявилась в 1991 году, на конкурсе «Утренняя звезда». Чуть позже забахали в эфир клип на песню Игоря Николаева «Подружки мои, не ревнуйте», где поющей Лене подыгрывал Богдан Титомир.
Пика карьеры Зосимовой достигла в 1995, когда вышел ее первый альбом «Все впереди». Это творение пиарили совершенно беспардонно.
В раскрутке дочки Зосимов действовал по принципу, - как можно больше знаковых имен, как можно больше эфиров и статей.
Владимир Пресняков спел с Леной дуэтом «Под музыку диско». Дмитрий Маликов и Александр Иванов образовали с Леной трио в песне «Не сходи с ума». В клипе на песню «На Южном берегу» Лене подыгрывал Игорь Верник. Мелькал в ее клипах Иван Демидов.
Зосимов провернул совсем уж революционную, возможную только в те времена штуку. В один день в 14.05 премьера песни «Подружки мои, не ревнуйте» зазвучала на всех музыкальных радиостанциях. Представляете шок водителей, судорожно переключающих радио в поисках не Лены?
Апофеозом, который окончательно мог вписать Зосимову в историю шоу-бизнеса, мыслился проект с приглашением в очередной клипешник ее Майкла Джексона.
Здесь не сложилось.
Пика карьеры Зосимовой достигла в 1995, когда вышел ее первый альбом «Все впереди». Это творение пиарили совершенно беспардонно.
В раскрутке дочки Зосимов действовал по принципу, - как можно больше знаковых имен, как можно больше эфиров и статей.
Владимир Пресняков спел с Леной дуэтом «Под музыку диско». Дмитрий Маликов и Александр Иванов образовали с Леной трио в песне «Не сходи с ума». В клипе на песню «На Южном берегу» Лене подыгрывал Игорь Верник. Мелькал в ее клипах Иван Демидов.
Зосимов провернул совсем уж революционную, возможную только в те времена штуку. В один день в 14.05 премьера песни «Подружки мои, не ревнуйте» зазвучала на всех музыкальных радиостанциях. Представляете шок водителей, судорожно переключающих радио в поисках не Лены?
Апофеозом, который окончательно мог вписать Зосимову в историю шоу-бизнеса, мыслился проект с приглашением в очередной клипешник ее Майкла Джексона.
Здесь не сложилось.
Девушки стало много, очень много, и реакция, которая пошла от слушателя, обескуражила даже бывалого Зосимова. На Лену хлынул вал негатива, ибо, как ни крути, получалась формула: папины возможности + ужасный вокал = раскрученная пустота. Девушка стала объектом шуток: «Я с удовольствием купил бы последний альбом Лены Зосимовой. Только при одном условии - что это на самом деле будет ее последний альбом».
А в 1998 ударил дефолт. Пришлось отложить не только Джексона, но и запись третьего альбома.
Лена плавно перешла на телеканал отца уже в качестве ведущей, оставив музыкальные экзерсисы. Счастливо вышла замуж, правильно отказываясь от корпоративов и чесов по провинции.
Достойный выбор.
Последнее время некоторый народец подобрел к Зосимовой, сходясь на том, что она хотя бы на фоне Бузовой еще ничего. Это свойство ностальгии облагораживать свою молодость, превознося большие и мясистые «ножки Буша»; приятный на цвет порошок «Юпи»; спирт «Ройял», из которого так много бутылок «водки» получалось.
Продукт от этого лучше не становится.
Лена Зосимова так и осталась в истории российского шоу-бизнеса, симпатичной девочкой с незатейливыми песенками и отсутствием вокала.
А в 1998 ударил дефолт. Пришлось отложить не только Джексона, но и запись третьего альбома.
Лена плавно перешла на телеканал отца уже в качестве ведущей, оставив музыкальные экзерсисы. Счастливо вышла замуж, правильно отказываясь от корпоративов и чесов по провинции.
Достойный выбор.
Последнее время некоторый народец подобрел к Зосимовой, сходясь на том, что она хотя бы на фоне Бузовой еще ничего. Это свойство ностальгии облагораживать свою молодость, превознося большие и мясистые «ножки Буша»; приятный на цвет порошок «Юпи»; спирт «Ройял», из которого так много бутылок «водки» получалось.
Продукт от этого лучше не становится.
Лена Зосимова так и осталась в истории российского шоу-бизнеса, симпатичной девочкой с незатейливыми песенками и отсутствием вокала.
Источник:
Ссылки по теме:
- Смерть в прямом эфире: румынский музыкант записал, как его сносит поезд
- "Элвис - не король!": опубликованы ранее неизвестные дневниковые записи Майкла Джексона
- Портативные музыкальные колонки — это для школоты
- Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие»
- Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот
Метки: Борис Зосимов Медиамагнат лена музыка
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...
Но так как этого не будет, то минус.
========================
Я её ни разу не видел. И да. Точно не жалею!