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Медиамагнат Борис Зосимов вывел на музыкальную арену дочку Лену. Вот о ней и поговорим

Медиамагнат Борис Зосимов вывел на музыкальную арену дочку Лену. Вот о ней и поговорим (4 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:08
Метки: Борис Зосимов   Медиамагнат   лена   музыка   
931
4
Но сперва пару слов о Зосимове, поскольку неудачливый феномен Лены от папы неотделим, как бы папа не настаивал на Лениной эстрадной самостоятельности.
В качестве разминки Зосимов начинал администратором в ансамблях «Воскресение» и «Земляне».
Главное его достижение создание телеканалов «Муз-ТВ» и русскоязычного «MTV».
Зосимов быстро набрал невероятную высоту. Владел радиостанцией «Хит FM», журналами «Империал», «Рок-Сити», газетой «Джокер».

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Метки: Борис Зосимов   Медиамагнат   лена   музыка   
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14k
Андрей Донченко 3 часа назад
Я с удовольствием плюсанул бы последний пост Ивана Кемерова. Только при одном условии - что это на самом деле будет его последний пост.
Но так как этого не будет, то минус.
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121
Evgeniy Минуту назад
Припоминаю смутно такую. Но в целом она из разряда тех, про кого говорили:" Не можешь петь-не мучай крышу."
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29k
russger 23 минуты назад
И? Сейчас 2020. Я спецом, мимоходом, спросил и родителей и друзей постарше. Знать не знают кто это такая и её песен тоже никто не слышал -_-
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254
Алиса Полчаса назад
конкурентка бузовой для малолетних ипланофф
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400
Вадим Штепа 45 минут назад
впервые услышал это имя
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7k
Шурум-бурум Час назад
малолетки, рассуждающие на тему ностальгии, это как первоклашки, рассуждающие о высшей математике))
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28k
Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
albedo 2 часа назад
народец подобрел к Зосимовой, сходясь на том, что она хотя бы на фоне Бузовой еще ничего.
========================
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28k
Alex 2 часа назад
А мне нравилась Зосимова
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40k
zloykoyot 3 часа назад
Сразу вспомнилась сценка из "Джентельмен-шоу" про постановку оперы "Му-му": - Причём Му-му у нас поют две актрисы: в начале Лариса Долина, а после утопления - Лена Зосимова.
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29k
Опаньки 3 часа назад
певица ртом
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40k
SAndre 3 часа назад
согласен - совершенный ноль
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660
idhr 3 часа назад
девочка очень хотела быть артисткой и у неё были хорошие задатки способности к этому в детстве. Но увы, вместо того, что бы после школы пойти учиться, хоть куда-нибудь где дают театральное искусство и актёрское мастерство, а кроме щукискского, куда могли и не взять, и не смиотря на большие деньги или даже скорее в том числе изза больших денег и не смотря на потенциальные способности, ещё масса вариантов изучить сцендвижение, систему станилавского и т.д. гитис, вгик и т.д. Так вот вместо того, что бы пойти куда то этому учиться, сразу бросились тратить камазами деньги на раскрутку. Чем испортили всё дело. При чём ещё и специалистов не задействовали. Вернее хорошие специалисты видимо, видя такую капртину, отказались даже за большие деньги, и пошел середняк, кеоторый за деньги готов лепить любую лажу. Потом, вместо понимания в чём проблема, пока ещё было не поздно признать ошибку и пойти всё-таки поучиться, а потом попробовать сделать вторую попытку, начались обидки, на то что не получилось, и всё ушло в светскую лвицестость. В общем очень жаль, действительно жаль.
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1k
Ольга idhr 41 минуту назад
пока она бы училась, она бы постарела...
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7k
ГородДомов 3 часа назад
автор , спасибо что НЕ ВСТАВИЛ её песни клипы в пост
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28k
Alex ГородДомов 2 часа назад
Лови

Ссылка youtu.be
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27k
winergy2012 Alex 2 часа назад
За что ты нас так не любишь?
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28k
Alex winergy2012 2 часа назад
Да ладно вам, прикольная девчонка была. В сравнении с нынешними б*лядями
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27k
winergy2012 Alex Час назад
Кому и кобыла невеста.
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756
Stranger2018 3 часа назад
Кто это?
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40k
zloykoyot ss 2 часа назад
Не много потерял. Но ради интереса посмотри на ютубе, наверняка её ролики висят.
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8k
ss zloykoyot 45 минут назад
Да конечно же заглянул!... Обычная безголосая "сисиписи". Ничего ни выдающего, ни отвратного. Просто здесь, в статье, написано, будто бы она была невероятно популярна... Что как-то не вяжется с моими воспоминаниями.

Я её ни разу не видел. И да. Точно не жалею!
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439
Мистер Фикс ss Полчаса назад
Не верю) мне в то время было 20. Звучала из каждого утюга. Лицо на обложке CD маячило в каждом музларьке. Уже тогда многие плевались, и слушали ее, в основном, девчонки. Но слилась она на самом деле быстро.
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40k
zloykoyot ss Полчаса назад
Она пела в каждом утюге и унитазе не потому что была суперпопулярной, а потому что папа на продвижение её денег не жалел. Атак - очередные поющие шёпотом трусы, не более.
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8k
ss Мистер Фикс Полчаса назад
Ну, верите вы или нет, это, как говорится, ваши проблемы. Меня такая музыка никогда не интересовала, может быть поэтому данная особа выпала из поля моего зрения. Я специально пробежался по "тытрубе" и ни одной знакомой песни в её исполнении не услышал. А, поверьте, музыкальная память у меня очень хорошая.
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