Эквалайзер -мечта меломанов 80х

Было красочно описано, что можно убирать ненужные шумы, компенсировать уровни нужных частот и сделать из любой какашки-запись Hi-Fi качества. Ну как тут не загореться желанием купить, но цена эквалайзера была для студента довольно кусачей-250 рублей.

В середине 80х нашу промышленность просто "прорвало": эквалайзеры начали выпускать одновременно на нескольких заводах. Появились эквалайзеры Казанского производства "Гелиос-006С"