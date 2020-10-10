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Эквалайзер -мечта меломанов 80х

Эквалайзер -мечта меломанов 80х (19 фото)

Автор:
10 октября 2020 12:26
Метки: звук   интересно   техника   
505
19

В начале 80х годов в лексиконе мальчишек СССР вдруг появилось экзотическое слово "Эквалайзер" и началась всеобщая охота за этим "зверем".

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Метки: звук   интересно   техника   
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6  комментариев
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235
gral 4 часа назад
Такие конструкторы ещё были. Электроника 20. Усилок говно, а эквалайзер неплохой.
Такие конструкторы ещё были. Электроника 20. Усилок говно, а эквалайзер неплохой.
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9k
Denissg 2 часа назад
Что характерно, большинство владельцев сразу выставляли ползунки смайликом, с максимальным подъемом высоких и низких и провалом в самом информативном среднем диапазоне. И больше никогда не трогали.
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6k
Василий Алибабаев Denissg Час назад
Есть такое дело ). Я вот так выставляю полосы , иногда верха и низа задираю повыше , когда тяжёлый рок слушаю. А серединку не трогаю .
Есть такое дело ). Я вот так выставляю полосы , иногда верха и низа задираю повыше , когда тяжёлый рок слушаю. А серединку не трогаю .
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15k
Lynx 2 часа назад
Епонцы, собсна, этим и брали мелофиломанов. Выкручивали ачх так, что звук казался теплее и мягше. Хотя та же запись на совейском майфуне при равных мощностях и, условно, классности звучала во весь спектр и казалась дубовее.
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750
Сергей 3 часа назад
эквалайзеры и сейчас есть, причём студийные
и в плеера их часто ставят
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2k
x3matic 3 часа назад
Это все,даже лучше порно.
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