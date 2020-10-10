Эквалайзер -мечта меломанов 80х

В начале 80х годов в лексиконе мальчишек СССР вдруг появилось экзотическое слово "Эквалайзер" и началась всеобщая охота за этим "зверем".
Жили не тужили, слушая музыку, устраивая танцы, обмениваясь записями, а тут вдруг паренек притаскивает журнал "Радио", где статья про чудовищно крутое устройство. Оказывается, наша аппаратура с двумя ручками "тембр НЧ" и "тембр ВЧ" это уже каменный век
Для настоящих пацанов оказывается начали выпускать эквалайзеры "Корвет-004-стерео". 10!!! регуляторов тембра на каждый канал!!! О такой роскоши мы и даже мечтать не могли.
Было красочно описано, что можно убирать ненужные шумы, компенсировать уровни нужных частот и сделать из любой какашки-запись Hi-Fi качества. Ну как тут не загореться желанием купить, но цена эквалайзера была для студента довольно кусачей-250 рублей.
В середине 80х нашу промышленность просто "прорвало": эквалайзеры начали выпускать одновременно на нескольких заводах. Появились эквалайзеры Казанского производства "Гелиос-006С"
Цена уже была более демократичной-120 рублей, но и полос регулировки было только 6, да и глубина регулировки всего +/- 10 дБ.
Десятиполосный эквалайзер "Орбита ЭК-002-стерео" по цене 190 рублей
"Электроника Э-043-стерео" по цене 180 рублей
Знакомые и друзья начали один за другим закупать эквалайзеры для своих музыкальных комплексов. Первые впечатления были очень восторженными. В каждом владельце тут же просыпался великий звукорежиссёр, который постоянно двигал туда-сюда регуляторы по принципу "я художник-я так вижу!"
Я уже морально готов был расстаться с зарплатой советского инженера ради обладания эквалайзером, но тут в продажу поступили наборы-конструкторы "собери сам" за 25 рублей!!!
Схема была быстро собрана. Корпус склеен из ДВП и покрашен "серебрянкой". Ползунковые резисторы выведены на переднюю панель и уложены наискосок, чтобы уменьшить высоту корпуса.
Так бюджетно обзавелся я эквалайзером. Признаюсь честно: мой внутренний "великий звукорежиссер" так же почти пол-года колдовал с положением регуляторов. "Наигравшись" от души, выставил регуляторы "птичкой" и благополучно успокоился.
К концу 80х вышли новые модели эквалайзеров:
"Электроника Э-06" за 250 рублей
"Прибой Э-014С" за 186 рублей.
"Феникс Э-008С"
Они очень часто появлялись в продаже, но особого ажиотажа я не видел-видимо все желающие уже к тому времени закупились и наигрались.
Оказывается выпускались совсем интересные модели, о которых я узнал совсем недавно
"Санда Э-107С" с анализатором спектра
"Амфитон Э-005 стерео" с поворотными резисторами без разделения каналов.
Эта эпидемия "эквалайзаромания" была не только советской, за рубежом так же эквалайзеры пользовались спросом. Причем буржуи часто грешили тем, что ставили простейшие эквалайзеры в магнитолы больше для солидности. В начале 90х там так же спал интерес к эквалайзерам и массовое производство прекратилось.
Источник:
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и в плеера их часто ставят