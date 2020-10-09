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Москва в начале 90-х годов

Москва в начале 90-х годов (60 фото)

Автор:
09 октября 2020 23:13
Метки: 90-е   москва   фото   
426
60
Москва в 90-к годы... москвичи привыкают к новой жизни, кто-то пользуется моментом, чтобы заработать, на улицах многочисленные ларьки, яркие рекламы. Свой, особый колорит.
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Метки: 90-е   москва   фото   
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9k
Хью́берт 6 часов назад
Маргулис?
Маргулис?
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alessandrok 3 часа назад
Юность...
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Надо повторить...
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644
Uggla 5 часов назад
Та... , всякое в жизни бывает
А она - классная :)
Та... , всякое в жизни бывает А она - классная :)
Та... , всякое в жизни бывает А она - классная :)
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417
Мистер Фикс 5 часов назад
Дикое время... лужа, начало черкизона (четыре ряда торговых рядов), джинсовка с мехом, велюровые штаны... на продаже женских сапогов я заработал больше чем мои родители (94 год...)
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7k
Cornho Мистер Фикс 4 часа назад
*сапог, а не сапогов
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169
worldstreetmusic Cornho Полчаса назад
Сапог...сапог...успокойтесь голубчик.
Сапог...сапог...успокойтесь голубчик.
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−178
Mystic 5 часов назад
Кто говорит что в 90е жрать нечего было, либо тогда не жили либо пропагандоны. все было, и и импортное все. сигареты выпивка колбасы сыры сладости мясо молоко и тд. полные прилавки. может не было это в развал ссср. а в 95 уже все появилось. И заработать было проще простого. Только нужно было перестать бухать и колоться и пойти на работу.
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15k
бат св Mystic 5 часов назад
Сынок,спроси у мамы.сколько месяцев ей зарплату задерживали?
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11k
Yasen_Perec Mystic 3 часа назад
Ну ты и мразь...
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−178
Mystic 5 часов назад
Знаете что я вам скажу, кому лихие 90-е а кому мать родная и кто то тогда сильно поднялся. Возможности были желания не было. Мы нормально жили у нас все было. И шмотки и машины и приставки и мотоциклы и девчонки.
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11k
Yasen_Perec 6 часов назад
Ну это ещё как то по-божески... Я как вспомню "Горбушку" и Тушинский радиорынок - вот где народ друг на друге сидел и толпа, чуть-ли не по головам ходила.
Зато, если обзавестись нужными знакомствами, можно хоть "чёрта с рогами" было купить. Главное чтоб были деньги.
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