Москва в начале 90-х годов

Москва в 90-к годы... москвичи привыкают к новой жизни, кто-то пользуется моментом, чтобы заработать, на улицах многочисленные ларьки, яркие рекламы. Свой, особый колорит.
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А она - классная :)
Зато, если обзавестись нужными знакомствами, можно хоть "чёрта с рогами" было купить. Главное чтоб были деньги.