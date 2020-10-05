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Колоритные снимки девушек из лихих 90-х

Колоритные снимки девушек из лихих 90-х (17 фото)

Автор:
05 октября 2020 09:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е   девушки   лихие 90-е   мои девяностые   фото   
2100
17
Кадры из лихих 90-х узнать несложно. У них особая атмосфера. Мы собрали фото от тех, кто жил в то время, от пользователей, молодость и юность которых пришлась на непростое, но интересное время. Готовы к подборке с девушками 90-х?
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Метки: 90-е   девушки   лихие 90-е   мои девяностые   фото   
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12  комментариев
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Колоритные снимки девушек из лихих 90-х
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25k
Aleksandr Енот Полиграфович Полчаса назад
Держи, бро...
Держи, бро...
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1k
Дарвин и аморальная премия 55 секунд назад
Да уж,ностальгия,в 90х и девушки были помоложе и у меня стоял получше
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3k
Taf Taffus 10 минут назад
> 9. А у вас были дубленка или кожаный плащ?

У меня с тех времен есть кожанка из шкуры с жопы дракона, ибо в полной комплектации имеет вес ~4 кг. За четверть века разок пришлось реставрировать цвет и заманить подклад, ну и замки регулярно менялись.
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17k
SerGProS 21 минуту назад
Была мечта - кожаный плащ и настоящие "казаки"
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29k
Опаньки 41 минуту назад
и что, совсем нет фото с Его Ворсейшеством ?
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187k
Северное сияние 52 минуты назад
Я помню эту дублёнку. Первая длинная дублёнка моей супруги. И ещё я помню, что эта меховая шкура весила тонну.
Жена ее только одну зиму относила и продала. Тяжела она ей была.
Я помню эту дублёнку. Первая длинная дублёнка моей супруги. И ещё я помню, что эта меховая шкура весила тонну. Жена ее только одну зиму относила и продала. Тяжела она ей была.
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49
Мистер Фикс Северное сияние 15 минут назад
У жены тоже была. А еще повальная мода на кубанки из норки... тоже носила.
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52k
Racer777 58 минут назад
Ага. У тёток ещё и письки не бритые.
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49
Мистер Фикс Racer777 52 минуты назад
Да и тетки почти все естественные
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LMV

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