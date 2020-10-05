Колоритные снимки девушек из лихих 90-х

Кадры из лихих 90-х узнать несложно. У них особая атмосфера. Мы собрали фото от тех, кто жил в то время, от пользователей, молодость и юность которых пришлась на непростое, но интересное время. Готовы к подборке с девушками 90-х?
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5. Эффектный макияж, черные брови, лак для волос - а какие еще у вас ассоциации вызывает это фото?
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Метки: 90-е девушки лихие 90-е мои девяностые фото
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У меня с тех времен есть кожанка из шкуры с жопы дракона, ибо в полной комплектации имеет вес ~4 кг. За четверть века разок пришлось реставрировать цвет и заманить подклад, ну и замки регулярно менялись.
Жена ее только одну зиму относила и продала. Тяжела она ей была.