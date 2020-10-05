Колоритные снимки девушек из лихих 90-х

Кадры из лихих 90-х узнать несложно. У них особая атмосфера. Мы собрали фото от тех, кто жил в то время, от пользователей, молодость и юность которых пришлась на непростое, но интересное время. Готовы к подборке с девушками 90-х?

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1. Яркий стиль был неотъемлемой частью 90-х 0 Источник:

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2. В то время снимки делали в фотоателье 0 Источник:

3. Год 1994 0 Источник:

4. Мини, кожа, черный цвет, обтягивающие вещи - мода из 90-х словно и не уходила 0 Источник:

5. Эффектный макияж, черные брови, лак для волос - а какие еще у вас ассоциации вызывает это фото? 0 Источник:

6. На фоне событий 90-х 0 Источник:

7. Двусмысленное, противоречивое, но навсегда оставшееся в памяти, время 0 Источник:

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9. А у вас были дубленка или кожаный плащ? 0 Источник:

10. Год 1994 0 Источник:

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13. А начесы помните? 0 Источник:

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15. В школе, 1994 год 0 Источник:

16. Автошоу, 1999 год 0 Источник: