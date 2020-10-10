FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2004 поста • 367 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Художник делает фотографические портреты одними карандашами

Художник делает фотографические портреты одними карандашами (20 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Шон Маккензи   гиперреализм   живопись   искусство   портреты   творчество   удивительно   цветные карандаши   
67
20
Художник Шон Маккензи работает в жанре гиперреализма. Вам непросто будет поверить, что его портреты, на каждый из которых он тратит от 60 до 80 часов, на самом деле не фотографии. Что еще удивительнее, для создания своих реалистичных картин Шон использует только цветные карандаши!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Шон Маккензи   гиперреализм   живопись   искусство   портреты   творчество   удивительно   цветные карандаши   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр 4 минуты назад
З - зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) «Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) Художник рисует портреты моделей из прошлого Художник рисует портреты моделей из прошлого Гиперреалистичные женские портреты от Филиппа Вебера Гиперреалистичные женские портреты от Филиппа Вебера Кошки в жанре гиперреализма: невозможно поверить, что это не фото! Кошки в жанре гиперреализма: невозможно поверить, что это не фото! Реалистичное граффити: искусство французского художника, которое делает стены живыми Реалистичное граффити: искусство французского художника, которое делает стены живыми Француза покорил Дикий Запад Француза покорил Дикий Запад
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212385



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"
3
35
Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат"
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
3
282
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
0
20
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
Усилий минимум, а такая вкусная запеканка!
2
7
Усилий минимум, а такая вкусная запеканка!
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#россия#дтп#москва#автомобили#gif#подборка#шоу бизнес#автомир
#факты#животные#интересное#интересно#кино#природа#дети#позитив#Душевное#деньги
#юмор#прикол#авария#авто авария#разное#СССР#картинки#сша#собаки#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться