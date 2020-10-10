Художник делает фотографические портреты одними карандашами

Художник Шон Маккензи работает в жанре гиперреализма. Вам непросто будет поверить, что его портреты, на каждый из которых он тратит от 60 до 80 часов, на самом деле не фотографии. Что еще удивительнее, для создания своих реалистичных картин Шон использует только цветные карандаши!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Шон Маккензи гиперреализм живопись искусство портреты творчество удивительно цветные карандаши
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