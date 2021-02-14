Лучшие фотографии молодого Арнольда Шварценеггера!

Арнольд Алоис Шварценеггер родился в небольшой австрийской деревне Таль 30 июля 1947 года. Его путь к славе был тернист, но благодаря огромному желанию и нечеловеческому старанию молодой человек со временем превратился в знакомого всем Железного Арни.
Шварценеггер на заре своей карьеры добился превосходных результатов в культуризме. Среди его титулов значатся такие, как «Мистер Вселенная» и даже «Мистер Олимпия», в котором австрийский культурист побеждал семь раз.
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После юноша стал штурмовать голливудские сцены и также добился всемирного признания. Первую главную роль Арни исполнил в фильме «Конан-варвар», вышедшем на экраны в 1982 году. Далее последовали картины «Терминатор», «Коммандо», «Хищник», «Бегущий человек», «Красная жара», «Вспомнить всё», «Терминатор 2: Судный день», «Правдивая ложь», «Стиратель», «Конец света».
Надеясь оставить актерское поприще, Арнольд Шварценеггер стал сначала американским сенатором, а после – губернатором Калифорнии. Однако успел во время своей политической карьеры был снят последний фильм из трилогии «Терминатор», в котором Арни исполнил главную роль.
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