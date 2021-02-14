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Лучшие фотографии молодого Арнольда Шварценеггера!

Лучшие фотографии молодого Арнольда Шварценеггера! (12 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Шварценеггр   Шварценегер   Шварценнегер   арнольд   бодибилдеры   качки   шварц   
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12
Арнольд Алоис Шварценеггер родился в небольшой австрийской деревне Таль 30 июля 1947 года. Его путь к славе был тернист, но благодаря огромному желанию и нечеловеческому старанию молодой человек со временем превратился в знакомого всем Железного Арни.
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Метки: Арнольд Шварценеггер   Шварценеггр   Шварценегер   Шварценнегер   арнольд   бодибилдеры   качки   шварц   
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11  комментариев
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434
Dimas_Ambitious Автор поста 10 часов назад
Не знаю как вам, Арнольд красава: силен, выдержка очуметь, всю жизнь себя поддерживает, в фильмах огонького все делал, настоящий железный Арни
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58k
Viktor Полчаса назад
Молодец, Мужик!

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hfghfghfg 49 минут назад
красавчик
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Tatyana 58 минут назад
Хорош! С возрастом ещё и юморить начал. Не мужчина, а мечта.
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11k
KOSTELLO Час назад
Та эпоха, когда качок был похож на человека, а не то, что сейчас.
Арни красава!
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−139
МИХАН Час назад
Ну Арни навсегда в истории кинематографа останется мирового и он это заслужил ..Я не фанат его и особенно культуризма ,но отдаю должное !
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