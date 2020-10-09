О самой высокогорной системе озёр третьей планеты от Солнца

Озёра Гокио находятся в Непале. Вода в них небесно-голубого цвета. Озёра расположены на высоте 4 600 – 5100 м над уровнем моря. Это самая высокая в мире пресноводная озёрная система, включающая шесть основных озёр. Самым большим из них является озеро Тонак.
Всего же озёрная система представляет собой 19 озёр, расположенных на площади 196,2 гектара, лежащих между отметками 4600 и 5100 метров над уровнем моря.
Озёра Гокио считаются священными у индуистов и буддистов. Около 500 индуистов совершают священные омовения в озёрах во время праздника Джанай Пурнима, который обычно проходит в августе. Также ежегодно озёра Гокио посещают в среднем 7000 туристов. На берегу одного из озёр расположен индуистский храм Вишну и Шивы. В этих озёрах и их пределах запрещена рыбалка и охота по религиозным соображениям.
Вода в озёрах обновляется благодаря ледникам.
Озёра Гокио также являются частью расширенного маршрута на Эверест, известного как маршрут EBC через озёра Гокио.
Если у вас есть фотографии этих озёр — выкладывайте в комментариях ;)
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и что там вообще можно ловить.......
как бы туда рыба попала, если нет птицы.....да и что рыбе жрать, если нет водорослей и насекомых....