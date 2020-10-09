О самой высокогорной системе озёр третьей планеты от Солнца

Озёра Гокио считаются священными у индуистов и буддистов. Около 500 индуистов совершают священные омовения в озёрах во время праздника Джанай Пурнима, который обычно проходит в августе. Также ежегодно озёра Гокио посещают в среднем 7000 туристов. На берегу одного из озёр расположен индуистский храм Вишну и Шивы. В этих озёрах и их пределах запрещена рыбалка и охота по религиозным соображениям.