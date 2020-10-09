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О самой высокогорной системе озёр третьей планеты от Солнца

О самой высокогорной системе озёр третьей планеты от Солнца (9 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гокио   азия   высокогорные озёра   непал   озёра Азии   озёра Гокио   озёрные системы   
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Озёра Гокио находятся в Непале. Вода в них небесно-голубого цвета. Озёра расположены на высоте 4 600 – 5100 м над уровнем моря. Это самая высокая в мире пресноводная озёрная система, включающая шесть основных озёр. Самым большим из них является озеро Тонак.

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Метки: Гокио   азия   высокогорные озёра   непал   озёра Азии   озёра Гокио   озёрные системы   
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3  комментария
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71k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
удивительно, как они не замерзают на 5000м.....
и что там вообще можно ловить.......
как бы туда рыба попала, если нет птицы.....да и что рыбе жрать, если нет водорослей и насекомых....
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23k
MatveiVainrub 9 минут назад
Автору плюс за название поста !!!
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4k
Olga Raudis 20 минут назад
Какая рыбалка? В этих озерах крайне бедная биота... нечем там рыбе кормиться, да и взяться ей там некуда. Вода чистейшая и кислорода в ней много... и мертвая. Большую часть года подо льдом. Поэтому и в озере Восток вряд ли найдут что-либо кроме бактерий и может примитивных беспозвоночных. Оно было уже почти мертвым, когда под лед ушло - как эти высокогорные озера.
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