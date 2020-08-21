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В Непале нашли редкую черепаху с золотистым панцирем

В Непале нашли редкую черепаху с золотистым панцирем (5 фото)

Автор:
21 августа 2020 09:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аномалия   генетическая мутация   лейкизм   необычное животное   непал   уникальная живность   черепаха   черепаха-мутант   
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В Непале была обнаружена черепаха с ослепительно золотым панцирем, которую сравнивают с мифологическим воплощением индуистского божества Вишну. Окраска рептилии обусловлена крайне редкой генетической мутацией - хроматическим лейкизмом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аномалия   генетическая мутация   лейкизм   необычное животное   непал   уникальная живность   черепаха   черепаха-мутант   
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1  комментарий
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freepoint 6 минут назад
А еще у них в Непале ребенок, сделанный непальцем и непалкой, считается непальцем.
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