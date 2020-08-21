В Непале нашли редкую черепаху с золотистым панцирем

В Непале была обнаружена черепаха с ослепительно золотым панцирем, которую сравнивают с мифологическим воплощением индуистского божества Вишну. Окраска рептилии обусловлена крайне редкой генетической мутацией - хроматическим лейкизмом.
По словам специалистов, это всего лишь пятый случай обнаружения золотистой черепахи вида Lissemys punctata andersoni в мире.
Хроматический лейкизм - генетическое отклонение, характеризующееся потерей цветовой пигментации. Обычно это приводят к белой, бледной или пятнистой окрасе, но в случае с "золотой" черепахой доминирующими стали клетки с желтым пигментом - ксантофоры.
Черепахи ценятся в Непале как культурный и религиозный символ. "Не только животные золотистого окраса, но и черепахи в целом имеют значительную религиозную и культурную ценность в Непале, - пояснили эксперты. - Бог Вишну принял форму черепахи, чтобы спасти вселенную от разрушения. В мифологии верхний панцирь черепахи обозначает небо, а нижний - землю".
В индуизме бог Вишну принял образ черепахи и спустился на дно мифологического Молочного океана, чтобы спасти погибшие во время потопа ценности. Это второе воплощение Вишну из десяти, известное как Курма. Богу Вишну в образе золотистой черепахи поклоняются во многих храмах Индии.
"Золотую" черепаху осмотрели и выпустили в дикую природу, несмотря на то, что там ее может поджидать опасность: с таким окрасом ей гораздо труднее маскироваться в мутной воде, чем ее сородичам с обычным темным панцирем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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