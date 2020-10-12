FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5056 постов • 615 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Географическая матрёшка: о крупнейшем на планете озере вулканического происхождения

Географическая матрёшка: о крупнейшем на планете озере вулканического происхождения (11 фото)

Автор:
12 октября 2020 10:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Самосир   Суматра   азия   вулканические озёра   вулканические острова   тоба   
473
11

Наша планета не перестаёт удивлять. И это как раз тот случай.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Самосир   Суматра   азия   вулканические озёра   вулканические острова   тоба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом "Дикие рынки" открываются по всей Азии: ждем новых вирусов? "Дикие рынки" открываются по всей Азии: ждем новых вирусов? Очаровательные кошачьи мишки- бинтуронг Очаровательные кошачьи мишки- бинтуронг Шок: рынки с диким мясом продолжают работать, несмотря на эпидемию Шок: рынки с диким мясом продолжают работать, несмотря на эпидемию В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш Как китайцы пустыню озеленяли... в течение 60 лет! Как китайцы пустыню озеленяли... в течение 60 лет!
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

912383



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не откажет никогда. История Zippo
2
64
Не откажет никогда. История Zippo
Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета
2
48
Актер Итан Сапли сбросил за 9 лет 90 килограммов и превратился в атлета
﻿
Набирающие популярность в сообществах
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
2
3
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
0
15
Кастомный двухдверный автомобиль, полностью покрытый кожей бизона
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Полкана перевели на удаленку
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#кино#сша#картинки#СССР#настроение#gif#девушки
#факты#животные#россия#фотографии#на различный вкус#люди#дети#позитив#актеры#домашние животные
#юмор#интересно#прикольные#смешные#война#природа#комментарии#собаки#в мире#коты

На что жалуетесь?

Вернуться