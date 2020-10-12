Географическая матрёшка: о крупнейшем на планете озере вулканического происхождения

Наша планета не перестаёт удивлять. И это как раз тот случай.
74 000 лет назад в Индонезии на острове Суматра образовалась огромная впадина после извержения вулкана. Во впадине стала скапливаться вода. На заполнение кальдеры водой потребовалось 1 500 лет. Озеро заполняли более 200 рек и ручьёв. Таким образом и появилось самое большое озеро вулканического происхождения.
Геологи полагают, что последнее извержение на месте озера произошло 72 500 — 75 900 лет назад. Это было по-настоящему сильное извержение вулкана. Предполагается, что это было самое сильное извержение в четвертичном периоде. Тогда в атмосферу было выброшено около 2800 км³ пород. В атмосферу попало порядка 10 000 000 000 тонн серной кислоты и 6 000 000 000 тонн диоксида серы. На планете Земля началась вулканическая зима.
В районе озера и в наше время происходят сильные землетрясения. Последние мощные толчки в районе озера произошли в 1987 году.
В настоящее время в районе озера Тоба проживает около 590 000 человек.
Остров с неблагозвучным названием расположился в самом центре озера Тоба. До 1907 года Самосир представлял собой полуостров. Но его "отрезали" от остальной части озера Суматра каналом. Это было сделано для облегчения навигации.
Площадь озера представляет собой 630 км. Это пятый по размеру остров внутри острова.
Но природа не лишена иронии… И внутри этого острова есть ещё два небольших озера: озеро Сидихони и озеро Натонанг. Вот они на карте.
Если бы была финансовая возможность, то отправились бы на берег озера Тоба?
Источник:
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