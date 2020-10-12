Географическая матрёшка: о крупнейшем на планете озере вулканического происхождения

Геологи полагают, что последнее извержение на месте озера произошло 72 500 — 75 900 лет назад. Это было по-настоящему сильное извержение вулкана. Предполагается, что это было самое сильное извержение в четвертичном периоде. Тогда в атмосферу было выброшено около 2800 км³ пород. В атмосферу попало порядка 10 000 000 000 тонн серной кислоты и 6 000 000 000 тонн диоксида серы. На планете Земля началась вулканическая зима.