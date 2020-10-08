22 интересных и странных товара из магазинов разных стран

Оказавшись за границей, не спешите тратить деньги в сувенирных лавках. Магнитики, брелки и прочую мишуру покупают все. А вы можете купить точилку для морковки или, например, натуральный хипстерский пень! На этом список экзотических товаров далеко не заканчивается. Давайте посмотрим подборку интересных и странных товаров в магазинах разных стран.
×
Взбитые яйца в упаковке можно купить в британских магазинах. А ещё в Туманном Альбионе продают специальную курятину для тех, кому противно дотрагиваться до мяса
А также не забудьте купить набор поломанных веточек. Сплошная выгода, 14 грамм — 10 долларов, практически даром! Ищите в детском отделе.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Тевтобургском лесу нашли остатки доспехов римского легионера
- Что появилось первым: яйцо или курица?
- Тайна появления «волшебных кругов» в африканской пустыне наконец разгадана
- Чем отличаются близнецы от двойняшек
- Дегтярное мыло: польза и вред
63
Понравилось63
Новости партнёров
Загрузка...