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22 интересных и странных товара из магазинов разных стран

22 интересных и странных товара из магазинов разных стран (23 фото)

Автор:
08 октября 2020 18:47
Метки: странные   товары   факты   фото   
1841
23
Оказавшись за границей, не спешите тратить деньги в сувенирных лавках. Магнитики, брелки и прочую мишуру покупают все. А вы можете купить точилку для морковки или, например, натуральный хипстерский пень! На этом список экзотических товаров далеко не заканчивается. Давайте посмотрим подборку интересных и странных товаров в магазинах разных стран.
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Метки: странные   товары   факты   фото   
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17k
Alf 5 часов назад
Самое лучшее из всего.
Самое лучшее из всего.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Гениально!
Гениально!
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9k
Хью́берт 2 часа назад
гусары - молчать!
гусары - молчать!
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25k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Где взять?

Где взять?
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Bjornsson Snork Snorkoff 2 часа назад
https://russian.alibaba.com/product-detail/bulletproof-insert-for-small-backpacks-11-x14-level-iiia-shield-only-50038225283.htmlhttps://russian.alibaba.com/product-detail/bulletproof-insert-for-small-backpacks-11-x14-level-iiia-shield-only-50038225283.html
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Sanar 4 часа назад
Ну многое я видел и в России, балон с гелием не для веселья а для надувания шариков, ну а бульён в банке после кофе автомата в котором есть бульон куриный и "борщёк" как то не удивительно.
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6k
Barachek_Obachek 5 часов назад
22 интересных и странных товара из магазинов разных стран
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Сергей

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