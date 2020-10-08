22 интересных и странных товара из магазинов разных стран

Оказавшись за границей, не спешите тратить деньги в сувенирных лавках. Магнитики, брелки и прочую мишуру покупают все. А вы можете купить точилку для морковки или, например, натуральный хипстерский пень! На этом список экзотических товаров далеко не заканчивается. Давайте посмотрим подборку интересных и странных товаров в магазинах разных стран.

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На горнолыжном курорте Гриндельвальд продается воздух с Юнгфрау — одной из горных вершин Швейцарии 0

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Домашние тапочки в виде рыбы-капли. Настоящая выглядит ещё отвратительней 0

Пуленепробиваемая вставка для рюкзака. 0

Колпачки на пальцы, чтобы превратить руку в быка 0

Взбитые яйца в упаковке можно купить в британских магазинах. А ещё в Туманном Альбионе продают специальную курятину для тех, кому противно дотрагиваться до мяса 0

В Японии можно купить баллончики с гелием, чтобы его можно было вдыхать газ и веселиться! 0

Одноразовый Power Bank для телефонов и планшетов 0

Куриный бульон в алюминиевой банке, продается в Великобритании 0

Новогодняя гирлянда для бороды 0

Ароматические свечи с запахом Skittles 0

Для любителей ходить босиком по траве, Вьетнам 0

Напиток с непростым вкусом из Израиля 0

Симулятор мерцания телевизора, чтобы отпугивать квартирных воров 0

Точилка для моркови 0

Встречайте: Капитан Америка в новом образе! 0

Стильный, качественный, натуральный пень. Всего за 79 долларов. 0

Покупая пень, не забудьте захватить палочку для рогатки за скромную цену — 12,99 долларов 0

А также не забудьте купить набор поломанных веточек. Сплошная выгода, 14 грамм — 10 долларов, практически даром! Ищите в детском отделе. 0

Книга — лучший подарок. Купите другу книжечку «Самые удивительные видеоролики YouTube» 0

Это подушки для путешествий в форме Стоунхенджа 0

Это консервированные пончики 0