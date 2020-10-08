Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19

Такое ощущение, что власти всех уровней борются с дождём при помощи топора и угроз. Но это не спасает от дождя – нужен плащ и зонт
Давайте посмотрим – какие меры борьбы с коронавирусом принимаются в течение уже девяти месяцев:
Требование носить маски и перчатки.
Изолирование максимально возможного количества людей в помещениях по месту проживания и ограничение перемещений.
Назойливое навязывание первой зарегистрированной вакцины.
Штрафы и угрозы гражданам и организациям – как частным, так и государственным (вузы, колледжи, школы, спортшколы и т.д.)
Всё! Больше ничего, по сути, не делается. Распыление всякой мути на улице и в транспорте – это припарки, выгодные только поставщикам припарок.
Изолирование максимально возможного количества людей в помещениях по месту проживания и ограничение перемещений.
Назойливое навязывание первой зарегистрированной вакцины.
Штрафы и угрозы гражданам и организациям – как частным, так и государственным (вузы, колледжи, школы, спортшколы и т.д.)
Всё! Больше ничего, по сути, не делается. Распыление всякой мути на улице и в транспорте – это припарки, выгодные только поставщикам припарок.
Эти меры помогли? Они помогут в дальнейшем? Нет, конечно.
Это помогает только производителям масок, собственникам предприятий, продающих вакцину, и собирателям штрафов. Но на распространение коронавируса эти меры никак не влияют. Возможно, только усиливают. Девять месяцев «упорной борьбы» наглядно показали – это не помогает.
Это фиктивные меры?
Но придумавшие их продолжают повторять одни и те же действия в надежде получить другой результат.
Это фиктивные меры?
Но придумавшие их продолжают повторять одни и те же действия в надежде получить другой результат.
Что необходимо сделать, чтобы быстро и эффективно остановить пусть и незначительное по сравнению с другими инфекциями, но всё-таки распространение коронавируса:
1. Запретить ношение масок и перчаток – они являются источником заражения и рассадником заразы как для носящего их, так и для окружающих его лиц.
2. Огромные средства, затрачиваемые на рекламу давно проложенной трубы в Китай и полуядовитых псевдолекарств, перенаправить на срочную доработку под устойчивый антикоронавирусный эффект уже имеющихся прототипов безопасных лекарственных препаратов. Установить минимальную цену на эти препараты для населения. Возможную разницу с обоснованной ценой производителя компенсировать из бюджета.
3. Для людей старше 65 лет немедленно запустить специальную (добровольную!) госпрограмму «Долголетие и здоровье», предусматривающую ежедневные физкультурно-оздоровительные занятия на свежем воздухе в группах в целях выработки и укрепления естественного иммунитета.
4. Навести элементарный порядок в поликлиниках, резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования. С тем, чтобы обеспечить своевременную помощь заболевшим и их эффективное лечение на дому, а также ликвидировать 8-часовые очереди выздоровевших, пришедших закрыть больничный лист.
5. Прекратить информационно-психологическую атаку на население с использованием ТВ и других СМИ для остановки взрывного роста заболеваний, вызванных психосоматическими реакциями человеческого организма на постоянно нагнетаемые псевдоугрозы. (Психосоматические реакции – это психические и физические реакции, формирующиеся в ответ на эмоциональное переживание).
6. Руководителей регионов, городов, территориальных образований, муниципалитетов и районных управ, допустивших морально-психологическое и административно-правовое насилие по отношению к гражданам России, уволить. Провести тщательное расследование их административно-финансовой деятельности.
7. Провести суды с широким освещением их в СМИ над должностными лицами, в результате деятельности которых под прикрытием «эпидемии коронавируса» сотни тысяч граждан России не получили плановую медицинскую помощь (хирургические операции, химиотерапия и т.д.), в результате чего их здоровью был нанесён существенный, вплоть до невосстановимого, ущерб.
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2. Огромные средства, затрачиваемые на рекламу давно проложенной трубы в Китай и полуядовитых псевдолекарств, перенаправить на срочную доработку под устойчивый антикоронавирусный эффект уже имеющихся прототипов безопасных лекарственных препаратов. Установить минимальную цену на эти препараты для населения. Возможную разницу с обоснованной ценой производителя компенсировать из бюджета.
3. Для людей старше 65 лет немедленно запустить специальную (добровольную!) госпрограмму «Долголетие и здоровье», предусматривающую ежедневные физкультурно-оздоровительные занятия на свежем воздухе в группах в целях выработки и укрепления естественного иммунитета.
4. Навести элементарный порядок в поликлиниках, резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования. С тем, чтобы обеспечить своевременную помощь заболевшим и их эффективное лечение на дому, а также ликвидировать 8-часовые очереди выздоровевших, пришедших закрыть больничный лист.
5. Прекратить информационно-психологическую атаку на население с использованием ТВ и других СМИ для остановки взрывного роста заболеваний, вызванных психосоматическими реакциями человеческого организма на постоянно нагнетаемые псевдоугрозы. (Психосоматические реакции – это психические и физические реакции, формирующиеся в ответ на эмоциональное переживание).
6. Руководителей регионов, городов, территориальных образований, муниципалитетов и районных управ, допустивших морально-психологическое и административно-правовое насилие по отношению к гражданам России, уволить. Провести тщательное расследование их административно-финансовой деятельности.
7. Провести суды с широким освещением их в СМИ над должностными лицами, в результате деятельности которых под прикрытием «эпидемии коронавируса» сотни тысяч граждан России не получили плановую медицинскую помощь (хирургические операции, химиотерапия и т.д.), в результате чего их здоровью был нанесён существенный, вплоть до невосстановимого, ущерб.
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Метки: власть здоровые ковид-19 меры борьбы общество
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4. Навести элементарный порядок в поликлиниках, резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования
Как понять вот этот ..... резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования....... Вы думаете что если раздать деньги больницам ,там автоматически появятся хорошие врачи ? Спасибо конечно я посмеялся но думаю это так не работает .
1. Бред. Маски и перчатки ничем не являются. Просто ощущение флеш-моба и безопасности (кому что больше нравится ощущать).
2. Тоже бред. Смешали всё в кучу. Мысль теряется если она там была.
3. Бред. для людей старше 65 поздно что-то запускать. Иммунитет и здоровье не случаются по щелчку пальцами. Заранее, смолоду нужно вести пропагандировать здоровый, подвижный образ жизни. Экологию и продукты нормальные населению обеспечивать. Тогда, возможно к 65 годам люди будут не доживать вопреки.
4. Бред. Наводить ничего что написано не нужно. Даже денег дополнительных не требуется выделять. Нужна сущая малость - спрашивать от руководителей (от министра до главврача) полный отчёт и наказывать за невыполнение вплоть то высшей меры.
5. Тоже бред. Вообще похоже на истерику, когда шапочка из фольги чуть сдвинулась.
6. Бред. Причем тут ковид? Это всегда должна делать верховная власть. Каждый день. Её функционал и есть именно в этом.
7. Бред. Брызганье слюнями в стиле г-жи Новодворской (не к ночи будь упомянута).
- Это религия. В него можно верить. Можно не верить. Но обряды надо соблюдать.
Какая тогда прибыль получится?