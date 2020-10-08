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Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19

Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19 (1 фото)

Автор:
08 октября 2020 17:21
Сообщество : Пандемия
Метки: власть   здоровые   ковид-19   меры борьбы   общество   
1496
1
Такое ощущение, что власти всех уровней борются с дождём при помощи топора и угроз. Но это не спасает от дождя – нужен плащ и зонт

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Метки: власть   здоровые   ковид-19   меры борьбы   общество   
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2k
zara_69 4 часа назад
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19
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123
Плюшкинь 7 минут назад
Шизофрения 80 лвл. особенно п.3
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4k
SuperTroll 10 минут назад
Что нужно...Для начала не пистеть о нем на каждом углу и из каждого унитаза! А то чихнул из-за пыли ЭПАТЬКОРОНОВЫРУС!
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−20
Вася с ложкой 19 минут назад
Автор ...А шапочками из фольги не интересуетесь? Ну а по теме как реализовать вот это коварный план
4. Навести элементарный порядок в поликлиниках, резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования
Как понять вот этот ..... резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования....... Вы думаете что если раздать деньги больницам ,там автоматически появятся хорошие врачи ? Спасибо конечно я посмеялся но думаю это так не работает .
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7k
HUBLOT 48 минут назад
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19? Ответ давно известен.
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19? Ответ давно известен.
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1k
integral11 49 минут назад
Ну что - начало положено! Слово прозвучало!"
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1k
valerikmosk 53 минуты назад
Опасно такие статьи писать. Потому как правду и разумные доводы в нашей стране не в почете.
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12k
Роман 55 минут назад
Автор из тех кто знает как навести порядок в стране, но возглавить правительство не готов - нужно таксовать.
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25k
Игорь Час назад
Вроде нормальные мысли вначале, а потом прочитал что необходимо сделать и...

1. Бред. Маски и перчатки ничем не являются. Просто ощущение флеш-моба и безопасности (кому что больше нравится ощущать).
2. Тоже бред. Смешали всё в кучу. Мысль теряется если она там была.
3. Бред. для людей старше 65 поздно что-то запускать. Иммунитет и здоровье не случаются по щелчку пальцами. Заранее, смолоду нужно вести пропагандировать здоровый, подвижный образ жизни. Экологию и продукты нормальные населению обеспечивать. Тогда, возможно к 65 годам люди будут не доживать вопреки.
4. Бред. Наводить ничего что написано не нужно. Даже денег дополнительных не требуется выделять. Нужна сущая малость - спрашивать от руководителей (от министра до главврача) полный отчёт и наказывать за невыполнение вплоть то высшей меры.
5. Тоже бред. Вообще похоже на истерику, когда шапочка из фольги чуть сдвинулась.
6. Бред. Причем тут ковид? Это всегда должна делать верховная власть. Каждый день. Её функционал и есть именно в этом.
7. Бред. Брызганье слюнями в стиле г-жи Новодворской (не к ночи будь упомянута).
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Меньше п(мат)еть с зомбоящика, и проблемы, как не бывало
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5k
лигурийский регулировщик 2 часа назад
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Неужели кто-то ещё верит в этот бред под названием коронавирус? Чем он отличается от гриппа? Симптомы те-же, лекарства тоже, больных и госпитали с кипящей работой не показывают. Да я лет 7 назад так гриппом болел ни одна карона рядом не стояла. Да и ещё не понятно,когда это капиталисты переживали так за людей что остановили всю экономику а с ней и всю свою прибыль? Очнитесь уже, войны идут ,митинги идут, некоторые страны типа африканских не имеют даже масок ,по телевизору показывают всяких чиновников сидящих в масках из старых трусов, при страаашном вирусе били бы страшные результаты. Вирус это звиздеж для тех кто разучился мыслить
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1k
V2.Smirnov Goldsmith 2 часа назад
У нас контора влетела на большие бабки. Главный архитектор проекта умер от коронавируса и проект к сроку не готов. Можете оплатить наш штраф, ведь, по вашим словам - коронавирус это бред.
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6k
Саша Смирнов V2.Smirnov 55 минут назад
Благодарите СМИ. Ведь благодаря именно им, обычная простуда стала смертельной из-за психосоматики. Реально заболеть любой болезнью можно, почитав медицинский справочник и имея богатое воображение.
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12k
Роман Goldsmith 53 минуты назад
Когда я вижу больше плюсов чем минусов к таким комментариям, то понимаю - контингент на этом ресурсе не обременен интеллектом.
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6k
Goldsmith V2.Smirnov 46 минут назад
Я не верю в коронавирус. Я знаю многих медицинских работников и они все не верят в эту хрень. Во всех странах карантинные меры и прогнозы дают не медики а чиновники. Чиновники дают указания носить тряпку на лице которая не поможет никак . Твой главный архитектор неизвестно от чего умер ты уж извини но я не доверяю статистике. В мире творятся вещи в которые трудно поверить, как например башни близнецы. Корона это уровень повыше. Больше всего мне нравится то что Россия дала лекарство, но что-то те кто затеял эту кашу показательно не интересуются им. Спецслужбы России работают отлично , лекарство от несуществующей болезни это тролинг высшей пробы.
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6k
Goldsmith Роман 36 минут назад
Время покажет. Я не верю ,пускай я окажусь не прав. Мой жизненный опыт говорит что здесь не все так просто.
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118k
Игорь 3 часа назад
- Коронавирус - это эпидемия или политика?
- Это религия. В него можно верить. Можно не верить. Но обряды надо соблюдать.
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63k
Вит Вит 4 часа назад
Пациент с 6-ой палаты выдвинул свою программу по ликвидации пандемии и её последствий....ещё кто то будет выступать со своей программой????
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3k
Едондер пуп Вит Вит 3 часа назад
Я предлагаю первым пунктом запретить всем мыть руки: для выработки коллективного ("стадного", как выразился доктор Мясников) иммунитета вообще от всего))
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3k
Ыукп Вит Вит 2 часа назад
Нет, сейчас мы послушаем начальника транспортного цеха.
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4k
Lucky 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Gogaren_3Meu 4 часа назад
главное, что нужно сделать - по примеру Китая ввести уголовную ответственность для авторов подобных статей
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2k
zara_69 Gogaren_3Meu 3 часа назад
правильно, а то иш рабы возмущаться стали, намордники им надоели и дорого обходятся. Всех посадить, расстрелять а то не дай бог перестанут покупать сизы и антисептики. Так хозяев и разорить не долго.

правильно, а то иш рабы возмущаться стали, намордники им надоели и дорого обходятся. Всех посадить, расстрелять а то не дай бог перестанут покупать сизы и антисептики. Так хозяев и разорить не долго.
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60k
Gogaren_3Meu zara_69 3 часа назад
обычно те, кто любит считать чужие деньги, не умеют этого делать
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118k
Игорь Gogaren_3Meu 3 часа назад
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19
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105
Человек в железной маске zara_69 2 часа назад
Обычно кто не умеет считать чужие деньги не умеет считать и свои...
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10k
поручик Ржевский zara_69 Час назад
А если ещё все будут маску через каждые 2 часа менять...
Какая тогда прибыль получится?
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28k
Alex 4 часа назад
Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Развернуть массовое тестирование на антитела. А то поди уже все давно переболели .
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381
Алёха 4 часа назад
куда голосовать идти?)))
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15k
Андрей Иванов 4 часа назад
Перестрелять паникёров, и всяких собяниных, находящихся у власти и имеющих цимес с продажи масок и антисептиков
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