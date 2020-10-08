Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19

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1. Запретить ношение масок и перчаток – они являются источником заражения и рассадником заразы как для носящего их, так и для окружающих его лиц.2. Огромные средства, затрачиваемые на рекламу давно проложенной трубы в Китай и полуядовитых псевдолекарств, перенаправить на срочную доработку под устойчивый антикоронавирусный эффект уже имеющихся прототипов безопасных лекарственных препаратов. Установить минимальную цену на эти препараты для населения. Возможную разницу с обоснованной ценой производителя компенсировать из бюджета.3. Для людей старше 65 лет немедленно запустить специальную (добровольную!) госпрограмму «Долголетие и здоровье», предусматривающую ежедневные физкультурно-оздоровительные занятия на свежем воздухе в группах в целях выработки и укрепления естественного иммунитета.4. Навести элементарный порядок в поликлиниках, резко увеличив количество работающих врачей за счёт дополнительного финансирования. С тем, чтобы обеспечить своевременную помощь заболевшим и их эффективное лечение на дому, а также ликвидировать 8-часовые очереди выздоровевших, пришедших закрыть больничный лист.5. Прекратить информационно-психологическую атаку на население с использованием ТВ и других СМИ для остановки взрывного роста заболеваний, вызванных психосоматическими реакциями человеческого организма на постоянно нагнетаемые псевдоугрозы. (Психосоматические реакции – это психические и физические реакции, формирующиеся в ответ на эмоциональное переживание).6. Руководителей регионов, городов, территориальных образований, муниципалитетов и районных управ, допустивших морально-психологическое и административно-правовое насилие по отношению к гражданам России, уволить. Провести тщательное расследование их административно-финансовой деятельности.7. Провести суды с широким освещением их в СМИ над должностными лицами, в результате деятельности которых под прикрытием «эпидемии коронавируса» сотни тысяч граждан России не получили плановую медицинскую помощь (хирургические операции, химиотерапия и т.д.), в результате чего их здоровью был нанесён существенный, вплоть до невосстановимого, ущерб.