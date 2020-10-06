Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл

К моменту съёмок Павлов был уже довольно узнаваемым актёром — ведь за его плечами были "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая, в которой он сыграл незабываемую роль хитрого студента Дуба, "На войне как на войне" Виктора Трегубовича, "Майор Вихрь".



Режиссёром последнего фильма был Евгений Ташков, ему работать с Павловым понравилось, и он пригласил актёра в свой следующий фильм. Вот только предложил он ему не Мирона, а красноармейца Сиротина, а бандита должен был играть Андрей Петров. Но Павлов хотел играть именно Мирона, и упрашивал режиссёра отдать роль ему.



Дело решил случай. Когда снимали сцену объяснения Мирона с Оксаной (Людмила Чурсина), Петрова на площадке не было. Решили снять крупные планы Чурсиной, а Павлова попросили подыграть ей. И он так великолепно сыграл, что довёл членов съёмочной группы до слёз, и Ташков решил поменять актёров местами. В итоге Петров сыграл Сиротина, а Павлов — Мирона.