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Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл

Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл (3 фото + 2 видео)

Автор:
06 октября 2020 13:53
Метки: Прекрасный   актёр   бандит   гениально   сыграл   
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5 сентября исполнилось бы 80 лет прекрасному, замечательному актёру — Виктору Павлову.
Один из самых снимаемых актёров, он был востребован в разные периоды советского и российского кино, и всегда создавал интересные образы. Прекрасных и запоминающихся ролей в его фильмографии — очень много!
Но есть одна роль, которую Павлов сыграл настолько сильно, что очень многие зрители (да и я тоже) считают её самой лучшей. Причём на эту роль Павлов напросился сам.

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Метки: Прекрасный   актёр   бандит   гениально   сыграл   
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291
С того Берега моря 4 часа назад
Для кого как,но у меня, наибольшая ассоциация,это роль в "место встречи.."
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cvintus_1 2 часа назад
Ну что старшой, окропим снежок красненьким
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11k
Пумба 2 часа назад
Талалаев - это ж тоже он?
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401
Почтальон Стечкин Пумба 2 часа назад
Он, "батя"!
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2k
ваня панкин 3 часа назад
левченко тоже сильная роль была... шикарный актер... светлая ему память...
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9k
Алексей 4 часа назад
Прошу простить ,но ведь он Шарапова вывел ? Для меня это была самая значимая его роль
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Алексей 3 часа назад
Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл
Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл
Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл
Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл
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9k
Алексей Иван Кемеров 3 часа назад
Да да,самое начало фильма и не вошедшие в него сцены
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16k
RDen Алексей 2 часа назад
простите, кто кого куда вывел?
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