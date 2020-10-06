Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл

5 сентября исполнилось бы 80 лет прекрасному, замечательному актёру — Виктору Павлову.
Один из самых снимаемых актёров, он был востребован в разные периоды советского и российского кино, и всегда создавал интересные образы. Прекрасных и запоминающихся ролей в его фильмографии — очень много!
Но есть одна роль, которую Павлов сыграл настолько сильно, что очень многие зрители (да и я тоже) считают её самой лучшей. Причём на эту роль Павлов напросился сам.
Один из самых снимаемых актёров, он был востребован в разные периоды советского и российского кино, и всегда создавал интересные образы. Прекрасных и запоминающихся ролей в его фильмографии — очень много!
Но есть одна роль, которую Павлов сыграл настолько сильно, что очень многие зрители (да и я тоже) считают её самой лучшей. Причём на эту роль Павлов напросился сам.
Я говорю о роли бандита Мирона Осадчего в телефильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".
К моменту съёмок Павлов был уже довольно узнаваемым актёром — ведь за его плечами были "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Леонида Гайдая, в которой он сыграл незабываемую роль хитрого студента Дуба, "На войне как на войне" Виктора Трегубовича, "Майор Вихрь".
Режиссёром последнего фильма был Евгений Ташков, ему работать с Павловым понравилось, и он пригласил актёра в свой следующий фильм. Вот только предложил он ему не Мирона, а красноармейца Сиротина, а бандита должен был играть Андрей Петров. Но Павлов хотел играть именно Мирона, и упрашивал режиссёра отдать роль ему.
Дело решил случай. Когда снимали сцену объяснения Мирона с Оксаной (Людмила Чурсина), Петрова на площадке не было. Решили снять крупные планы Чурсиной, а Павлова попросили подыграть ей. И он так великолепно сыграл, что довёл членов съёмочной группы до слёз, и Ташков решил поменять актёров местами. В итоге Петров сыграл Сиротина, а Павлов — Мирона.
Режиссёром последнего фильма был Евгений Ташков, ему работать с Павловым понравилось, и он пригласил актёра в свой следующий фильм. Вот только предложил он ему не Мирона, а красноармейца Сиротина, а бандита должен был играть Андрей Петров. Но Павлов хотел играть именно Мирона, и упрашивал режиссёра отдать роль ему.
Дело решил случай. Когда снимали сцену объяснения Мирона с Оксаной (Людмила Чурсина), Петрова на площадке не было. Решили снять крупные планы Чурсиной, а Павлова попросили подыграть ей. И он так великолепно сыграл, что довёл членов съёмочной группы до слёз, и Ташков решил поменять актёров местами. В итоге Петров сыграл Сиротина, а Павлов — Мирона.
Когда фильм вышел на телеэкраны, некоторые зрители стали ассоциировать Павлова с этим персонажем. Актёр вспоминал:
"После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека четыре, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я её пропущу, но зачем впереди бабушек лезть? Она повернулась и говорит: "Вы как в кино гад, так и в жизни сволочь".
И в тот же период произошла забавная история другого плана. Павлов ехал в поезде, и один пассажир к нему долго присматривался, а потом начал спрашивать, как дела в лагере, кто держит зону, и давно ли он на свободе. Принял актёра за бывшего зека.
"После премьеры фильма стою я в очереди в магазине. Очередь небольшая, человека четыре, а девушка без очереди лезет. Я ей культурно объясняю, что я её пропущу, но зачем впереди бабушек лезть? Она повернулась и говорит: "Вы как в кино гад, так и в жизни сволочь".
И в тот же период произошла забавная история другого плана. Павлов ехал в поезде, и один пассажир к нему долго присматривался, а потом начал спрашивать, как дела в лагере, кто держит зону, и давно ли он на свободе. Принял актёра за бывшего зека.
А ведь на самом деле Павлов действительно мог пойти по такому пути.
В юности он был хулиганом. Кстати, именно в драке ему повредили ухо, и оно стало слегка оттопыренным. Позже именно на ухе Гайдай сделает акцент в "Операции "Ы"..."
В восьмом классе над Павловым нависла угроза попасть в колонию — как соучастник кражи. Миновала его эта участь благодаря связям отца, работавшего в Министерстве сельского хозяйства.
После этого Виктор исправился. Он устроился на завод, учился в вечерней школе, и ещё успевал играть в драмкружке. И это увлечение стало судьбой — он, хоть и планировал поначалу пойти в технический вуз, всё же поступил в театральное училище имени Щепкина.
Но это уже совсем другая история!
Светлая память прекрасному актёру!
В юности он был хулиганом. Кстати, именно в драке ему повредили ухо, и оно стало слегка оттопыренным. Позже именно на ухе Гайдай сделает акцент в "Операции "Ы"..."
В восьмом классе над Павловым нависла угроза попасть в колонию — как соучастник кражи. Миновала его эта участь благодаря связям отца, работавшего в Министерстве сельского хозяйства.
После этого Виктор исправился. Он устроился на завод, учился в вечерней школе, и ещё успевал играть в драмкружке. И это увлечение стало судьбой — он, хоть и планировал поначалу пойти в технический вуз, всё же поступил в театральное училище имени Щепкина.
Но это уже совсем другая история!
Светлая память прекрасному актёру!
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Метки: Прекрасный актёр бандит гениально сыграл
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