<<Конец пьесы, или антракт в спектакле с Хахалевой: Верховный суд разрешил уволить "золотого судью">>

Верховный Суд России счёл законным увольнение «золотой судьи Краснодарского края» за дисциплинарный проступок.
Суд одобрил решение Высшей квалификационной коллегии и отказал в удовлетворении жалобы Хахалевой. В пресс-службе суда сообщает источник, также отметили, что сама Хахалева на заседании отсутствовала, поскольку якобы находилась в больнице.
28 июля 2020 года сообщалось, что Елену Владимировну Хахалеву уволили из штата судей в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка.
Было установлено, что судья отсутствовала в суде 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год взяла на рассмотрение всего пять материалов.
Шальная молодость "судьи в законе", как нарекли Хахалеву пользователи сети, в окружении криминальных авторитетов.
Ещё одно фото от ресурса специализирующегося на изучении истории воровского мира.
Вверху: 1) Николай Сенякин (Синий), 4) Рамаз Дзнеладзе; внизу: 1) Георгий Углава (Тахи), 3) Сергей Волков (Коммуняй), Тверь (Калинин), 01.01.1994.
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Скандал с Хахалевой разразился 15 июля 2017 года после того, как в сети появилось видео со свадьбы её дочери, Хахалевой Софьи студентки юрфака КубГУ с замглавы следственного отдела СК Западного округа Краснодарского края, Вадимом Бадаловым . На праздничном мероприятии были звёзды эстрады, в том числе Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Николай Басков. А в качестве почётного гостя присутствовал депутат Думы Иосиф Кобзон. Сообщалось, что праздник обошёлся в сумму, около двух миллионов долларов. Затем в СМИ появилась информация, что судья Хахалева не училась в Тбилисском университете на юриста и не получала там диплом.
Скандал не обошёл своим вниманием и глава фракции ЛДПР в ГД - Владимир Вольфович Жириновский:
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Подробней о нашумевшей свадьбе Хахалевых мы уже сообщали ранее.
P.S. Не ошибётся тот, кто скажет, что на российских просторах такая, как, теперь уже бывшая судья Хахалева, не одна. Так почему же под раздачу попали Хахалёвы? Осмелюсь предположить, что имеющиеся местами, криминальные спайки авторитетов с региональными властями берущие начало из "Святых девяностых" безвозвратно уходят в прошлое. И когда на плодородные земли Юга России приходит настоящий хозяин - транснациональный капитал, в виде фирмочек и агроходингов. Для острастки мафиозным кланам вчерашнего дня, чтобы помнили, кто в доме главный, приходится устраивать показательные порки типа Хахалёвской.
Так, что когда Елена Хахалёва писала письмо Путину с просьбой защитить судей и прокуроров (старый мир) оттого, что идёт им на смену, она особо душой и не кривила. Вот только ход истории остановить не по силам даже президенту РФ.
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Теперь для полноты картины нужно ее на нары отправить.