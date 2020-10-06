<<Конец пьесы, или антракт в спектакле с Хахалевой: Верховный суд разрешил уволить "золотого судью">>

Суд одобрил решение Высшей квалификационной коллегии и отказал в удовлетворении жалобы Хахалевой. В пресс-службе суда сообщает источник, также отметили, что сама Хахалева на заседании отсутствовала, поскольку якобы находилась в больнице.

28 июля 2020 года сообщалось, что Елену Владимировну Хахалеву уволили из штата судей в связи с досрочным прекращением полномочий по причине дисциплинарного проступка.

Было установлено, что судья отсутствовала в суде 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год взяла на рассмотрение всего пять материалов.