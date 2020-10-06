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Конец пьесы, или антракт в спектакле с Хахалевой: Верховный суд разрешил уволить "золотого судью"

Конец пьесы, или антракт в спектакле с Хахалевой: Верховный суд разрешил уволить "золотого судью" (5 фото + 2 видео)

Автор:
06 октября 2020 04:07
Сообщество : Криминал
Метки: Хахалева   верховный суд   краснодар   решение   россия   свадьба   судья   штат   
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Верховный Суд России счёл законным увольнение «золотой судьи Краснодарского края» за дисциплинарный проступок.

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Метки: Хахалева   верховный суд   краснодар   решение   россия   свадьба   судья   штат   
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21  комментарий
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57k
Доктор Джонс 6 часов назад
Ей похеру, у неё еще на 100 лет бабла припасено...
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3k
Пепелац Час назад
Серьезно за прогулы? Чудны дела твои Господи...
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6k
Alexandr Barhudarov Пепелац Час назад
Аль Капоне за налоги
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838
бубль Gum Час назад
Ляя,, Пашуля
Ляя,, Пашуля
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30k
Элек Мек 2 часа назад
А приговоры что она вынесла,пересматривать будут?
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392
Стахановец Элек Мек 52 минуты назад
Это другое...
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3k
кот базилий 2 часа назад
Интересно куда ее "пристроят", такие люди нужны.
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30k
Олег 2 часа назад
Я тоже хочу за такую зарплату работать пять раз в год
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22k
Григорий 3 часа назад
Ремарка про капитал абсолютно верная. И Хахалевым никто не оставит возможность поднимать такие деньги, эти ресурсы вольются в общий поток и будут теми жерновами, что перемелют оставшиеся хозяйства.
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1k
Show Must Go On 4 часа назад
Да просто одни бандиты сменили других. Выдавили ее просто за то что где то кому то перешла дорогу и не более. Спайки криминала в высших структурах страны никуда не делись, а даже очень процветают и пахнут и множатся. Автор поста или наивный до ужаса или заведомо увиливает от признания фактов.
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2k
АБЕЗЬЯН Редька с хреном 2 часа назад
Прям "Капиталом" Маркса запахло- " призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". Проходили 100 лет назад эту мировую революцию, спасибо не надо, опять вернулось на круги своя. Перемололи миллионы человеческих судеб, смели старый мир- " мы наш, мы новый мир построим, кто был ни кем, тот станет всем", в итоге вернулись с чего начали- вожди стали жить лучше народа, превратились в тех же царей. Потом потомки этих вождей, их же идеалы равенства, свободы презрительно обозвали совком и побежали грабить народ под словом демократия- свобода. Ну и скиньте Путина-Медведева-Мишустина- измениться что -то - у народа да, у вождей нет! Народ опять начнет страдать, а на смену одних придут такие же под личиной истинной лжедемократии.
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3k
кот базилий предводитель дворянства! 2 часа назад
Аааабалдеть какие масштабы.
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6k
Pillin Alex Редька с хреном 58 минут назад
Ишь куда завернул! о_О
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3k
Serj81 Редька с хреном Полчаса назад
Но это вряд ли в ближайшей перспективе
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595
Derzkiy_xAxAlb Редька с хреном 15 минут назад
Откуда такая информация ?
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4k
Сергей 4 часа назад
Да бросьте вы,это система которая устраивает действующую власть.а точечные уколы,это как на войне,без потерь не бывает.винтик от системы,а винтики меняют.
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4k
the_RON 5 часов назад
Уволили за прогулы, а не за несоответствие занимаемой должности! Если бы Верховный Суд России признал факт отсутствия у Хахалевой высшего юр.образования, то пришлось бы отменять решения вынесенные ей, и другим судьям пересматривать её дела. Никто из ВС РФ на это не пойдёт!
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3k
Shtoppi 5 часов назад
<<Конец пьесы, или антракт в спектакле с Хахалевой: Верховный суд разрешил уволить "золотого судью">>
Теперь для полноты картины нужно ее на нары отправить.
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−56
Alisher Alisher 5 часов назад
Welcome to Rusia bro
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