Как в "Пиратах XX века" снимали затопленный корабль и спасение девушек

Вот как он рассказывал: «Снимали сцену спасения женщин в бассейне целую неделю. По семь часов я сидел в воде, и не просто сидел, а все время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съемку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну ты, Коля, как закончишь, подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».



Зато после выхода фильма в прокат Николай Еременко был признан актером года и надолго стал мечтой если не всех, то многих советских женщин.