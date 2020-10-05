Как в "Пиратах XX века" снимали затопленный корабль и спасение девушек

Помните, в фильме "Пираты XX века", когда герой Николая Ерёменко спасает двух девушек, которые были заперты в корабельной библиотеке затопленного сухогруза «Нежин»? Механик Сергей плывёт по полностью затопленным коридорам с библиотекарем (к которой он был очень неравнодушен) и буфетчицей.
Секретом съёмки этой сцены поделился крымский мастер спецэффектов Валерий Павлотос, благодаря которому и были сняты все эффектные сцены в фильме.
Так вот, снимать эту сцену в открытом море, естественно не стали. Для этого использовали… бассейн гостиницы «Ялта».
Две недели мастера собирали полномасштабный макет корабельной библиотеки и коридоров.
Две недели мастера собирали полномасштабный макет корабельной библиотеки и коридоров.
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И когда всё было готово, погрузили всю эту конструкцию в бассейн.
Но тут выяснилось, что оказывается деревянные двери кают очень хорошо плавают, и при погружении в воду их срывает с петель и двери всплывают. Пришлось поднимать всё, и прикручивать двери болтами.
Но тут выяснилось, что оказывается деревянные двери кают очень хорошо плавают, и при погружении в воду их срывает с петель и двери всплывают. Пришлось поднимать всё, и прикручивать двери болтами.
И только тогда режиссёр догадался спросить у Натальи Хорохориной и Майи Эглите, хорошо ли они плавают под водой. Наступила пауза, и девушки, не сговариваясь в один голос произнесли: «Мы не пробовали!»
В итоге девушек поместили в помещение затопленной библиотеки и сняли с ними крупные планы.
В итоге девушек поместили в помещение затопленной библиотеки и сняли с ними крупные планы.
В их группе была девушка, которая по очереди переодевалась в платья актрис и дублировала их при подводной съёмке там, где лиц не было видно.
Вот как он рассказывал: «Снимали сцену спасения женщин в бассейне целую неделю. По семь часов я сидел в воде, и не просто сидел, а все время надо было нырять, нырять, нырять… И тогда уже из носа кровь шла не искусственная, а моя личная, и часто прекращали съемку, чтобы остановить мне кровь. А мои друзья, коллеги издевательски шутили: «Ну ты, Коля, как закончишь, подходи к нам, отдохни. Мы тебя будем ждать в соседнем бассейне, вместе поныряем».
Зато после выхода фильма в прокат Николай Еременко был признан актером года и надолго стал мечтой если не всех, то многих советских женщин.
Зато после выхода фильма в прокат Николай Еременко был признан актером года и надолго стал мечтой если не всех, то многих советских женщин.
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