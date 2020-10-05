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Как в "Пиратах XX века" снимали затопленный корабль и спасение девушек

Как в "Пиратах XX века" снимали затопленный корабль и спасение девушек (10 фото)

Автор:
05 октября 2020 19:14
Метки: Пираты XX века   девушек   затопленный   корабль   снимали   спасение   
762
10
Помните, в фильме "Пираты XX века", когда герой Николая Ерёменко спасает двух девушек, которые были заперты в корабельной библиотеке затопленного сухогруза «Нежин»? Механик Сергей плывёт по полностью затопленным коридорам с библиотекарем (к которой он был очень неравнодушен) и буфетчицей.
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Метки: Пираты XX века   девушек   затопленный   корабль   снимали   спасение   
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4  комментария
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849
Афраний 2 часа назад
Помню, ещё шкетом малым был.В кинотеатр очереди, индийские фильмы курили в сторонке.
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222k
NAZARETH Час назад
БОЕВЫЕ СЦЕНЫ
Ссылка youtu.be
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4k
Олег Час назад
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Никита Час назад
Автор благодарю за пост об одном из любимых фильмов моего детства.Понравилось,как Актёры изобразили /без всяких ужимок как сейчас/ силу духа советских моряков.
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