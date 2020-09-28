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Сбежавшая жертва маньяка помогает тем, кто отчаялся

Сбежавшая жертва маньяка помогает тем, кто отчаялся (9 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:57
Сообщество : Истории
Метки: Кара Робинсон Чемберлен   история   маньяк   мотивационный спикер   помощь людям   сильная духом   спасение   удивительная жизнь   
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В 15 лет Кару Робинсон Чемберлен похитил серийный убийца. Ей грозила смерть, однако она не только сумела спастись, но и посвятила свою жизнь помощи тем, кому кажется, что помочь им уже никто не сможет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кара Робинсон Чемберлен   история   маньяк   мотивационный спикер   помощь людям   сильная духом   спасение   удивительная жизнь   
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1  комментарий
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RomaXz 2 часа назад
Молодец девушка. Пережила такое и нашла в себе силы помогать другим, столкнувшимся с этим. Она очень сильная
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