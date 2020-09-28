Сбежавшая жертва маньяка помогает тем, кто отчаялся

Еще одна тема, которую Кара часто затрагивает в своих лекциях, - как не стать жертвой преступника. "Если человек наставил на вас оружие и приказывает что-то сделать, то, если вы закричите, побежите, устроите тарарам, попытаетесь удрать, то, если вы находитесь в людном месте, или люди совсем близко, скорее всего, он от вас отстанет и попытается скрыться. Когда это случилось со мной, я знала, что, если закричу, меня спасут. Но стоит иметь в виду: в момент, когда на вас направлено оружие, заставить себя кричать или бежать не так-то просто. Хотя бы потому, что в некоторых случаях, если вы так поступите, этот человек действительно выстрелит".