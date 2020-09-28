Сбежавшая жертва маньяка помогает тем, кто отчаялся

В 15 лет Кару Робинсон Чемберлен похитил серийный убийца. Ей грозила смерть, однако она не только сумела спастись, но и посвятила свою жизнь помощи тем, кому кажется, что помочь им уже никто не сможет.
24 июня 2002 года Кару Робинсон Чемберлен похитил убийца-маньяк Ричард Эвониц. Приставив к шее девушки ружье, он затолкал ее в машину, где заставил лечь в пластиковый ящик, связал ей руки и ноги и заткнул рот кляпом. В таком виде он отвез ее к себе на квартиру, где держал 18 часов, подвергая сексуальному насилию.
Оказавшись в руках маньяка, Кара не потеряла присутствия духа. Она постаралась узнать как можно больше о человеке, в чьих руках оказалась. "Я пыталась читать его почту, рассматривала магниты на холодильнике, - рассказывает она. - Я узнала, как зовут его врача и как зовут его дантиста".
Кара пыталась заводить разговоры со своим тюремщиком, чтобы выяснить о нем побольше. На следующее утро ей повезло: пока он еще спал, она сумела ускользнуть из его дома. Выбежав на дорогу, она остановила первую же встречную машину и попросила срочно отвезти ее в офис шерифа.
С помощью Кары полицейские сумели быстро установить личность Эвоница, но он уже успел сбежать во Флориду. Позднее Кара узнала, что полиция выследила и окружила его. Однако он не захотел сдаваться в руки закона и застрелился. Позднее следствие выяснило, что до того, как похитить Кару, Эвониц убил трех несовершеннолетних девочек.
Этот случай перевернул представления Кары о своем будущем. Она решила, что должна работать в органах правопорядка и спасать невинных людей от злодеев. Так она и сделала. До окончания школы она работала ассистентом в офисе шерифа, помогая в работе с жертвами нападений, затем поступила в полицейскую академию и затем служила в полиции, занимаясь обеспечением безопасности в школах, а позднее - расследованием дел о сексуальных преступлениях и насилии над детьми.
Сейчас Кара - мотивационный спикер: она читает лекции, рассказывает людям о травме, путях ее преодоления, делится собственным опытом переживания тяжелого события.
Еще одна тема, которую Кара часто затрагивает в своих лекциях, - как не стать жертвой преступника. "Если человек наставил на вас оружие и приказывает что-то сделать, то, если вы закричите, побежите, устроите тарарам, попытаетесь удрать, то, если вы находитесь в людном месте, или люди совсем близко, скорее всего, он от вас отстанет и попытается скрыться. Когда это случилось со мной, я знала, что, если закричу, меня спасут. Но стоит иметь в виду: в момент, когда на вас направлено оружие, заставить себя кричать или бежать не так-то просто. Хотя бы потому, что в некоторых случаях, если вы так поступите, этот человек действительно выстрелит".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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