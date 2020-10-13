Сегодня ночью идем любоваться на Марс!

Сегодня ночью у вас есть уникальный случай увидеть Марс так ясно, как никогда! Астрономы утверждают, что сегодняшней ночью красная планета будет выглядеть с Земли больше и ярче, чем за все последние 15 лет.
В ближайшие дни Марс будет выглядеть на небе больше и ярче, чем за все последние 15 лет. Астрономы советуют поторопиться, чтобы успеть полюбоваться на красную планету во всей красе - ведь в следующий раз она вновь окажется в столь же удачном положении только через полтора десятилетия. Марс появится на небе с наступлением темноты, его яркость достигнет пика в районе полуночи.
Удачное положение Марса на небе связано с тем, что Марс в эти дни находится в противостоянии с Землей, то есть, на одной линии с нашей планетой и Солнцем. Такое противостояние случается раз в 26 месяцев, однако нынешнее уникально тем, что Марс при этом находится в самой близкой к Земле точке - примерно в 50 миллионах километрах от нашей планеты. Это самое близкое расстояние за последние 60 тысяч лет. По расчетам ученых, на столь же близкое расстояние Марс подойдет к Земле лишь в 2287 году.
Удачное положение Марса на небе связано с тем, что Марс в эти дни находится в противостоянии с Землей, то есть, на одной линии с нашей планетой и Солнцем. Такое противостояние случается раз в 26 месяцев, однако нынешнее уникально тем, что Марс при этом находится в самой близкой к Земле точке - примерно в 50 миллионах километрах от нашей планеты. Это самое близкое расстояние за последние 60 тысяч лет. По расчетам ученых, на столь же близкое расстояние Марс подойдет к Земле лишь в 2287 году.
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Столь удачное расположение Марса относительно Земли продлится несколько дней. "Сейчас очень хороший момент для того, чтобы полюбоваться на Марс, - говорит астроном Ханна Баньярд из Гринвичской обсерватории. - В последний раз он находился в удачной позиции в 2018 году, но тогда он стоял слишком низко над горизонтом, поэтому мало кто мог его рассмотреть".
Марс будет хорошо виден невооруженным глазом восточнее созвездия Рыб. Отличить его от других планет и звезд можно по заметному оранжево-красному оттенку. А если вы вооружитесь хотя бы скромным любительским телескопом, вы сможете разглядеть рельеф поверхности красной планеты и ее полярные ледяные шапки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Скромным?!?
Короче, свет с Венеры отразился от верхних слоёв... дальше вы знаете что было.