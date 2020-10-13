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Сегодня ночью идем любоваться на Марс!

Сегодня ночью идем любоваться на Марс! (5 фото)

Автор:
13 октября 2020 12:14
Сообщество : Наука
Метки: Марс. красная планета   астрономия   интересно   наблюдения   наука   смотрим на небо   
1137
5
Сегодня ночью у вас есть уникальный случай увидеть Марс так ясно, как никогда! Астрономы утверждают, что сегодняшней ночью красная планета будет выглядеть с Земли больше и ярче, чем за все последние 15 лет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс. красная планета   астрономия   интересно   наблюдения   наука   смотрим на небо   
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15  комментариев
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742
Saplus Час назад
Сегодня ночью идем любоваться на Марс!
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18k
turyst 23 минуты назад
"А если вы вооружитесь хотя бы скромным любительским телескопом, вы сможете разглядеть рельеф поверхности красной планеты и ее полярные ледяные шапки."

Скромным?!?
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10k
Альф 57 Полчаса назад
Нам Питерцам не грозит такое шоу, небо свинцовое надолго
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6k
sumrаknn 48 минут назад
Слушайте сюды. Отличить по цвету - нереально, в какой области и во сколько и куда смотреть и на что ориентироваться - тоже не ответишь, все меняется в динамике для всех и для всех выглядит по разному. Есть разные мизерные астрономические программки - их мильен, поставить дело 1 минуты. указал свой город, время она знает, указал марс - и все - и тебе соседние звезды и угол возвышения и азимут и все все все. Без програмки - или не найдешь или ошибешся.
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8k
Гуляка sumrаknn 36 минут назад
Венеру от Марса я запросто отличаю. Даже не зная, где они должны находиться.
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6k
sumrаknn Гуляка 11 минут назад
Как ? Когда хорошая видимость - на небе сотни звезд. Легкий окрас точки в одной стороне и другой - пойди сравни.
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15k
Lynx 2 часа назад
Оптический обман здрения, как и суперлуние. Солнца свет отражается от максимум поверхности Марса или Луны, поэтому кажутся больше.
Короче, свет с Венеры отразился от верхних слоёв... дальше вы знаете что было.
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63k
Вит Вит 2 часа назад
Можно направление дать,куда смотреть то,а то созвездие Рыб мало о чём говорит...
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15k
Lynx Вит Вит Час назад
С востока на запад через юг. В 0 часов строго на юге, градусов 10 по углу места (над горизоннтом).
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202
Борис Колесниченко Lynx 39 минут назад
или если для средних умов - оранжевая звезда ниже слева от ковшика (большой Медведицы)
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63k
Вит Вит Lynx 38 минут назад
Спасибо.Млять,у меня там деревья растут,из дома в телескоп не посмотришь,а улица освещена вся...
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