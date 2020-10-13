Сегодня ночью идем любоваться на Марс!

В ближайшие дни Марс будет выглядеть на небе больше и ярче, чем за все последние 15 лет. Астрономы советуют поторопиться, чтобы успеть полюбоваться на красную планету во всей красе - ведь в следующий раз она вновь окажется в столь же удачном положении только через полтора десятилетия. Марс появится на небе с наступлением темноты, его яркость достигнет пика в районе полуночи.

Удачное положение Марса на небе связано с тем, что Марс в эти дни находится в противостоянии с Землей, то есть, на одной линии с нашей планетой и Солнцем. Такое противостояние случается раз в 26 месяцев, однако нынешнее уникально тем, что Марс при этом находится в самой близкой к Земле точке - примерно в 50 миллионах километрах от нашей планеты. Это самое близкое расстояние за последние 60 тысяч лет. По расчетам ученых, на столь же близкое расстояние Марс подойдет к Земле лишь в 2287 году.