Глаз Сахары: геологическая аномалия, которую видно даже из Космоса

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в... Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о... 15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше обходились 15 отменных изобретений, без которых мы непонятно как раньше... Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся Рекордные достижения в интимной сфере Рекордные достижения в интимной сфере «Не подскажете номер этой планеты в тентуре?» «Не подскажете номер этой планеты в тентуре?» Смешные картинки Смешные картинки Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не... Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо... Кубики на октябрь #1 Кубики на октябрь #1 10 символов, утративших своё первоначальное значение 10 символов, утративших своё первоначальное значение Бабушки-старушки Бабушки-старушки Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно... Фотографии былых времён. СССР Фотографии былых времён. СССР Хроника пикирующего Ил-96 Хроника пикирующего Ил-96 Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным... «Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова «Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова
Глаз Сахары: геологическая аномалия, которую видно даже из Космоса

Глаз Сахары: геологическая аномалия, которую видно даже из Космоса (7 фото)

Автор:
04 октября 2020 08:42
Метки: аномалия   вид из космоса   факты   
372
7
Структура Ришат, или Глаз Сахары, как еще называют это место, представляет из себя геологическое образование с циркулярным рельефом в мавританской части пустыни Сахара рядом с поселением Уадан. Окруженный тысячами квадратных километров совершенно безжизненной и бесформенной пустыни этот участок рельефа в виде почти идеальных концентрических окружностей диаметром 40-50 километров заметен даже из космоса.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: аномалия   вид из космоса   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
"Структура Ришат не является следом от падения древнего метеорИТа... "
"Структура Ришат не является следом от падения древнего метеорИТа... "
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lynx Час назад
Тот же шестиугольник на Сатурне. А инопланетяне не могут понять нашенскую.
Тот же шестиугольник на Сатурне. А инопланетяне не могут понять нашенскую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
mxxl Час назад
Походу это реальная царь-ракета звезданула, или Тесла испытал свое устройство-"резонатор".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lynx mxxl Час назад
С хрена ли баня сгорела?
Не сходится. Надо поспрошать у геологоразведчиков..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Чем отличаются близнецы от двойняшек Чем отличаются близнецы от двойняшек Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность Маслины и оливки: в чем разница — мифы и реальность Из чего состоит гидросфера Из чего состоит гидросфера Что появилось первым: яйцо или курица? Что появилось первым: яйцо или курица? Факты о современной Японии Факты о современной Японии
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984803



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что стоит за большими премиями больших начальников
1
125
Что стоит за большими премиями больших начальников
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
1
130
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
﻿
Набирающие популярность
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге
0
23
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на...
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
0
15
Печатаю Тойоту на 3 д принтере
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#москва#путешествия#подборка#авария#актеры#дтп
#факты#прикол#СССР#в мире#природа#gif#позитив#авто авария#девушки#комментарии
#юмор#животные#россия#кино#птицы#интересное#прикольные#автомобили#дикая природа#люди

На что жалуетесь?

Вернуться