Структура Ришат, или Глаз Сахары, как еще называют это место, представляет из себя геологическое образование с циркулярным рельефом в мавританской части пустыни Сахара рядом с поселением Уадан. Окруженный тысячами квадратных километров совершенно безжизненной и бесформенной пустыни этот участок рельефа в виде почти идеальных концентрических окружностей диаметром 40-50 километров заметен даже из космоса.

0 Долгое время, еще со времен первых космических миссий, структура Ришат служила ориентиром для космонавтов на орбите, так как среди обширного пространства ничем не примечательной пустыни представляла из себя хорошо видимый объект.

0 Структура Ришат не является следом от падения древнего метеора, как многие думали и продолжают думать. Эти концентрические окружности на деле — чередующиеся слои осадочных, метаформических и вулканических пород, сформированные в виде симметричного антиклиналя под воздействием эрозии.

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0 Считается, что Глаз Сахары образовался в период между поздним Протерозоем (2,5 миллиарда лет) и Ордовиком (480 миллионов лет). Самому древнему кольцу примерно 600 миллионов лет.

0 Изначальная версия о происхождении в результате столкновения с метеоритом позднее сменилась версией полностью геологического происхождения этих концентрических окружностей.

0 Несмотря на всесторонние полевые и лабораторные исследования, которые были проведены, ученым-геологам не удалось обнаружить убедительных доказательств, которые бы свидетельствовали о воздействии внеземного объекта.

0 Более того, у структуры Ришат нет кольцеобразной впадины, которая характеризует места падения метеорита подобного размера. От мест падений метеорита Глаз Сахары отличается также и тем, что осадочные породы в нем залегают в обычном, «нетронутом», а не опрокинутом виде.