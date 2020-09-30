Факты о современной Японии

Как японцы отмечают праздники, работают, спят на работе, что едят и при чём тут Тарас Бульба.
1. Русалка против ковида
На картинке изображён ёкай - японское мифологическое существо со сверхъестественными способностями. Согласно легенде середины XIX века, однажды ночью какой-то чиновник увидел странные огни в море, недалеко от побережья города Хиго. Он отправился к огням на лодке и увидел посреди сияющую одноглазую русалку с птичьим клювом, когтями, тремя ногами, длинными волосами, с покрытым чешуёй телом. Существо назвалось Амабиэ и сказало чиновнику: "Если народ поразит эпидемия, покажи больным моё изображение, и они будут излечены". Ёкай ушёл под воду, а чиновник немедленно сделал набросок сверхъестественного целителя на бумаге. Это изображение было опубликовано в первой японской газете. С тех пор Амабиэ часто появляется в японских книжках, журналах, изображается на наклейках, открытках.
Коронавирус заставил японцев обратить на Амабиэ особое внимание. Выше вы можете видеть выпущенную министерством здравоохранения Японии листовку, предупреждающую об опасности распространения вируса. На ней изображён якобы явившейся чиновнику полтора столетия назад Амабиэ. Вдруг и правда сработает.
Коронавирус заставил японцев обратить на Амабиэ особое внимание. Выше вы можете видеть выпущенную министерством здравоохранения Японии листовку, предупреждающую об опасности распространения вируса. На ней изображён якобы явившейся чиновнику полтора столетия назад Амабиэ. Вдруг и правда сработает.
2. Связь с Россией
В Японии есть бренд Taras Boulba. Продаёт японский "Бульба" товары для активного отдыха: палатки, складные стулья, посуду из нержавейки, спальные мешки и пр. На сайте "Бульбы" написано, что повесть с таким названием написал русский писатель Николай Гоголь. Онлайн переводчик помог узнать, что называется фирма так, потому что товары Taras Boulba для сильных духом людей, таких же как и храбрый казак Бульба. Существует компания с 1976 года. Видимо, её основатель был поклонником творчества Гоголя, либо поставленного по повести голливудского фильма с Юлом Бриннером в главной роли.
Кроме Чебурашки и Бульбы Россию с Японией связывают "русские печенья", или, как их называют японцы, "росиа кэки". Это обычные песочные печенья с начинкой по центру. Называются они так, потому что их рецепт вроде как завёз в Японию в начале 1930-х русский кондитер, который до революции работал при императорском дворе. Одна из кондитерских компаний, продающих "росиа кэки", называется Morozoff Ltd. в честь своего основателя Фёдора Морозова, белого эмигранта в начале 1930-х осевшего в Японии. Эта компания впервые познакомила японцев с Днём святого Валентина и ввела традицию дарить шоколадные конфеты (конечно же, производства Morozoff Ltd.), своим возлюбленным.
Чай с добавленным в него вареньем японцы называют русским. Настоящий японско-русский чай пьётся с вареньем из лепестков роз. Это их аналог нашего чая с малиновым вареньем, потому что считается, что чай с вареньем из лепестков роз помогает при простуде. Чай, куда добавили какое-нибудь другое варенье, тоже будет русским.
3. Рождество по-японски
Ресторан быстрого питания KFC, где продают куриные ножки ведрами, является в Японии сакральным местом. Существует традиция, по которой японцы отмечают рождество в KFC. Столик в курином ресторане на Рождество бронируют за несколько месяцев - без 11 трав и специй, полковника и "свободной кассы" праздник обречён на провал. В Японии Рождество не имеет религиозного значения и не является государственным праздником. До 1970-х годов японцы 25 декабря ничего такого особенного не делали. Но после продуманной рекламной компании, которая связала в сознании японцев KFC и Рождество в одно целое, каждый год по традиции японцы с друзьями и семьей стали собираться вокруг большого красного картонного ведра с курицей, а вместо ёлки наряжать пластикового полковника Сандерса, который в стране восходящего солнца сильно щурит глаза. В странах, где Рождество самый главный день в году, поедание фастфуда в сочельник - настоящее кощунство. Что касается зимних традиций, то японцы даже снеговиков лепят из двух шаров, а в новогоднюю ночь "куранты", то есть колокола в буддийских храмах, бьют целых 108 раз, и пока они бьют, желания надо не загадывать, а наоборот от них очищаться.
4. Вместо маткапитала деньги на свадьбу
В Японии по программе поддержки молодых семей молодожёнам дают 300 тыс. иен на свадьбу (примерно 220 тыс. рублей), а в 2021 году сумму увеличат вдвое. Однако господдержку могут получить лишь молодые пары до 40 лет, чей доход не превышает определённой суммы, и не все префектуры такие щедрые.
Главное отличие современной японской свадьбы от российской в том, что каждый гость платит на банкете сам за себя. Бывает, что чек ждёт гостя за праздничным столом, либо место на свадьбы оплачивается заранее. Подарки молодожёнам можно не дарить, зато сами молодожёны дарят гостям небольшие подарки, памятные сувениры.
Главное отличие современной японской свадьбы от российской в том, что каждый гость платит на банкете сам за себя. Бывает, что чек ждёт гостя за праздничным столом, либо место на свадьбы оплачивается заранее. Подарки молодожёнам можно не дарить, зато сами молодожёны дарят гостям небольшие подарки, памятные сувениры.
5. Японец спит, а служба идёт
Инэмури - это сон на работе. Японцам спать на работе можно. Если ты уснул на работе, значит много работаешь и не высыпаешься. Приносить с собой раскладушку с подушкой, конечно же, нельзя, но вздремнуть, не уходя с рабочего места, можно. Буквально "инэмури" переводится как "присутствовать и спать".
Вот недавно ушедший в отставку японский премьер Синдзо Абэ присутствует на заседании парламента и спит, потому что работал 120 дней без выходных. Смерть от переработки в Японии называется "кароси". Считается, что если работать сверхурочно больше 80 часов в месяц, можно довольно быстро повстречать свою "кароси".
Shinzo Abe has installed the beaver door-knocker he brought back from Canada pic.twitter.com/y7kZE3Bgik— Mike Bird (@Birdyword) May 2, 2019
А вот чем занимается Синдзо Абэ на пенсии.
6. Местные жириновские
На видео японский музыкант, политик и просто чудик Теруки Гото. С 2013 года он выдвигает свою кандидатуру на разного рода выборах, каждый раз проигрывает, но, прежде чем проиграть, обязательно выкидывает что-нибудь этакое. Летом этого года он баллотировался на пост губернатора Токио. Каждому кандидату дают шесть минут эфира на общественном телевидении. В эти шесть минут кандидат может делать всё, что ему в голову взбредёт. Гото два года назад матерился в эфире почти все шесть минут без передышки, так что почти всё его выступление "запикали". В этом году он надел на голову грязный подгузник.
Вот этот японский политик позабавил интернет пять лет назад. Его зовут Риатаро Нономура (Ryutaro Nonomura), он присвоил себе 9,13 млн японских иен (6,7 млн рублей) из бюджета. Когда журналисты спросили у него на пресс-конференции, как так получилось, что он взял деньги из бюджета на личные расходы, политик устроил истерику. Нономуру хотели приговорить к четырём годам тюрьмы, но в итоге дали ему три года условно, так как деньги в бюджет он вернул, публично раскаялся, да и уничтожение репутации для азиатов наказание посильнее тюремного заключения.
7. Факсы и печати
Как бы абсурдно это не звучало, но Япония довольно отсталая в цифровом плане страна. Японцы до сих пор активно пользуются факсами и отказываются переводить документооборот в онлайн. Из-за этой "традиции" всего 20% компаний в стране смогли ввести режим удалёнки из-за коронавируса. Согласно официальной статистики, Япония отстаёт от передовых стран по качеству используемых цифровых технологий на 5-10 лет. Японцы ещё и кассетными магнитофонами пользуются. Так что роботы роботами, а каждую мало-мальски важную бумажку надо написать от руки, отправить по факсу, а документ, отправленный по электронной почте надо продублировать на CD и отправить вместе с электронным письмом поясняющую бумажную записку. При этом в Японии одна из самых развитых в мире интернет-инфраструктур.
Не так давно японские врачи жаловались, что факсы сильно замедляют их работу, а в коронавирусные времена это смерти подобно. Врачам на время разрешили отправлять данные пациентов в электронном виде. Японское правительство пообещало японцам, что уход от факсов неизбежен, однако, чтобы сделать такой цифровой скачок, надо сначала отказаться от печатей ханко. У каждого японца должно быть три печати ханко: самая важная из них называется дзицу-ин, она регистрируется в мэрии и используется для подписания документов при приёме на работу, при покупке недвижимости; печать гинко-ин регистрируется в банке и используется для открытия счёта или для получения кредита; матомэ-ин нужна для получения посылок и прочих мелких повседневных дел. Японцы не расписываются в документах, они ставят печать. Владелец распространённой фамилии может купить печать в магазине, тем, у кого фамилия редкая, или кому хочется необычную печать, делают ханко на заказ.
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