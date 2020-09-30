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Факты о современной Японии

Факты о современной Японии (12 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 18:45
Сообщество : Факты
Метки: kfc   абэ   истории   коронавирус   факс   факты   япония   японцы   
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Как японцы отмечают праздники, работают, спят на работе, что едят и при чём тут Тарас Бульба.

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Метки: kfc   абэ   истории   коронавирус   факс   факты   япония   японцы   
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9  комментариев
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294
Сергей 3 часа назад
Ну вот как этим ...... Курилы доверить?
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робт Сергей 2 часа назад
надо просто переговоры по факсу вести, еще лет 200 пройдет, а там и забудут
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6k
Barachek_Obachek 36 минут назад
Кандидат в губеры с подгузником на голове - до этого даже наш жирик не додумается. Хотя видео показывать ему всё равно не стоит
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3k
dangora 51 минуту назад
С печатями непонятно. Купил печать однофомильца, оформил кредит и свалил в далекие дали, так что-ли? Или все таки какие то подписи ставят?
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705
Алексей 2 часа назад
Я стесняюсь спросить, а вот этот запрещающий знак на плакатике что означает? Нельзя раком вставать?
Я стесняюсь спросить, а вот этот запрещающий знак на плакатике что означает? Нельзя раком вставать?
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7k
Владимир Алексей Час назад
Аналогично этому
Аналогично этому
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Barachek_Obachek Алексей 38 минут назад
Запрещено спать на полу. Просто изверги приходиться спать на столе в неудобной позе.
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4k
Владимир 2 часа назад
Я как то смотрел про Японию, там каждый 5й умирает от переутомления. Непонятно когда они вообще живут.
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