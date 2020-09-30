Факты о современной Японии

Ресторан быстрого питания KFC, где продают куриные ножки ведрами, является в Японии сакральным местом. Существует традиция, по которой японцы отмечают рождество в KFC. Столик в курином ресторане на Рождество бронируют за несколько месяцев - без 11 трав и специй, полковника и "свободной кассы" праздник обречён на провал. В Японии Рождество не имеет религиозного значения и не является государственным праздником. До 1970-х годов японцы 25 декабря ничего такого особенного не делали. Но после продуманной рекламной компании, которая связала в сознании японцев KFC и Рождество в одно целое, каждый год по традиции японцы с друзьями и семьей стали собираться вокруг большого красного картонного ведра с курицей, а вместо ёлки наряжать пластикового полковника Сандерса, который в стране восходящего солнца сильно щурит глаза. В странах, где Рождество самый главный день в году, поедание фастфуда в сочельник - настоящее кощунство. Что касается зимних традиций, то японцы даже снеговиков лепят из двух шаров, а в новогоднюю ночь "куранты", то есть колокола в буддийских храмах, бьют целых 108 раз, и пока они бьют, желания надо не загадывать, а наоборот от них очищаться.