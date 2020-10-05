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Пакистан отгораживается от Афганистана колючей проволокой и минами

Пакистан отгораживается от Афганистана колючей проволокой и минами (11 фото)

Автор:
05 октября 2020 10:55
Сообщество : Военное
Метки: афганистан   государственная граница   граница   забор   мины   пакистан   
1136
11

Пакистан построил пограничные заграждения протяжённостью 2640 км. Это один из самых протяжённых рукотворных барьеров на Земле.

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Метки: афганистан   государственная граница   граница   забор   мины   пакистан   
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7  комментариев
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19k
Батончик с маком Час назад
обратились бы к Яйценюху. он за пару лярдов выкопает стену как в укропии
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44k
Albert GER Батончик с маком Час назад
тогда пару лярдов только на карандаш для конструкторского бюро проэкта хватит.
следующий транш - на ластик.
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1k
Mellivora 24 минуты назад
Минные поля по границе? А это идея.
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28k
Alex Полчаса назад
У хохлов научились что ли? Душманы со своими ослами наверно долго ржали.
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5k
Ivan 40 минут назад
Пакистан отгораживается от Афганистана колючей проволокой и минами
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Ya Час назад
Так поступают очень богатые страны, такие как сша, украина, теперь пакистан достиг благополучия.
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