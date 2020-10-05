Пакистан отгораживается от Афганистана колючей проволокой и минами

Забор построен для того, чтобы предотвратить попадание боевиков из Афганистана в Пакистан. Через афгано-пакистанскую границу в страну контрбандой доставляется огромное количество наркотиков. Уже несколько десятилетий Афганистан занимает первое место в производстве наркотиков.