Пакистан отгораживается от Афганистана колючей проволокой и минами

Пакистан построил пограничные заграждения протяжённостью 2640 км. Это один из самых протяжённых рукотворных барьеров на Земле.
В 2017 году уже был построена основная часть заградительного сооружения. В настоящее время некоторые участки дополнительно оснащаются противопехотными минами и глубокими рвами.
Забор построен для того, чтобы предотвратить попадание боевиков из Афганистана в Пакистан. Через афгано-пакистанскую границу в страну контрбандой доставляется огромное количество наркотиков. Уже несколько десятилетий Афганистан занимает первое место в производстве наркотиков.
Строить забор военные Пакистана начали в сентябре 2005 года.
В течение 12 лет афганские боевики совершали нападения на отряды, возводящие заборы.
Стоимость заграждений оценивают в полмиллиарда долларов.
Афганистан решительно возражал против установки этой системы, одновременно продолжая протестовать против пакистанских фортификационных проектов вдоль границы.
Траншею глубиной 4 метра и шириной 5 метров планируется расширить вдоль всей границы.
Источник:
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следующий транш - на ластик.