FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1793 поста • 679 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
С чего начинается везение на войне?

С чего начинается везение на войне? (2 фото)

Автор:
25 октября 2020 21:12
Сообщество : Военное
Метки: афганистан   боевой опыт   военный разведчик   карцев   с чего начинается везение на войне   
791
2
Советы тем, кто придет после нас...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: афганистан   боевой опыт   военный разведчик   карцев   с чего начинается везение на войне   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60
VVL Час назад
Удачи тебе, шурави!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Карцев Автор поста VVL Час назад
Спасибо! Эх, где наша на пропадала. Прорвемся))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 46 минут назад
О себе такого не пишут. Ну что, Александр Карцев, плюсик тебе поставить? От меня - не будет. Мерзко так о себе писать. Это и командиру стыдно и мужику. Твоя, мля, обязанность и баню бойцам и жизнь им сохранить. Тебя этому учили, а их нет. И хвалиться, что у тебя это получилось - это как хирургу после каждого аппендицита пост затевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко lem02 6 минут назад
Демагогией занимаетесь. Автор закончил МосВОКУ. У них настольная книга была БУСВ, а не наставление - как построить баню в полевых условиях. Не пытайтесь судить на тему, где вы не понимаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Сергей 47 минут назад
Хорошо сказал. Такой подход хорош в любом деле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг Час назад
ДШМГ Восточного погранокруга (на базе в/ч 2490 затем в/ч 9820) Ташкурган, Гульхан, Мургаб и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Карцев Автор поста Варяг 47 минут назад
Ребятам в зеленых фуражках - всегда уважение и почёт.
Крепкого Вам здоровья и всего самого, самого доброго!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг Александр Карцев 45 минут назад
Вам того же!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алексей Час назад
Автор, спасибо.
Ты по сути описал очень верный подход к созданию команды, действующей в едином ключе, когда все ее участники понимают цель, способы и заинтересованы в ее достижении.
В любых силовых ведомствах (даже не находящихся на острие), такие командиры на пересчет.
Я тоже до сих пор с теплотой вспоминаю таких уникумов-руководителей и поддерживаю с ними связь, как и большинство коллег.
И самое главное - я перенял такой стиль руководства и надеюсь, обо мне также думают мои сотрудники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Сан Саныч Час назад
Спасибо, очень интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Карцев Автор поста Сан Саныч 58 минут назад
Здравствуйте. Спасибо, что читаете! Удачи Вам и всего самого доброго!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варяг Час назад
Если кратко: везёт тому кто везёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Карцев Автор поста Варяг 59 минут назад
Здравствуйте. Как говорится, любовь - это не просто так, ей заниматься нужно)) Думается, что когда командир работает по-настоящему и живет жизнью подразделения, шансов на везение у него гораздо больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
685
палыч Час назад
А ещё и личным примером
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Карцев Автор поста палыч 57 минут назад
Здравствуйте. Да, это так - старая, но нестареющая методика обучения: делай, как я))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф из Голландии ломает стереотипы и показывает, как на самом деле живут люди в Афганистане Фотограф из Голландии ломает стереотипы и показывает, как на самом деле живут люди в Афганистане В России впервые дали пожизненный срок наркоторговцу В России впервые дали пожизненный срок наркоторговцу Повседневная жизнь в Афганистане глазами туриста с Запада Повседневная жизнь в Афганистане глазами туриста с Запада Афганца-гиганта не пустили в индийский отель Афганца-гиганта не пустили в индийский отель Жизнь до "Талибана": Афганистан в фотографиях 1960-х годов Жизнь до "Талибана": Афганистан в фотографиях 1960-х годов
Александр Карцев

http://kartsev.eu Мой сайт, на котором Вы можете познакомиться с другими моими работами. Приятного Вам чтения!
5836



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
4
103
"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера
Развод на деньги. Очередная фишка
4
93
Развод на деньги. Очередная фишка
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
2
12
Свежая порция идиотских изобретений, которые никому не нужны
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
0
13
Действительно новый или нет? Тест-драйв Renault Kaptur 2020
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#прикол#кино#сша#девушки#кот#позитив#на различный вкус#криминал
#фото#животные#россия#люди#прикольные#картинки#кошки#смешные#еда#мода
#история#интересно#коты#природа#gif#комментарии#настроение#суд#искусство#приговор

На что жалуетесь?

Вернуться