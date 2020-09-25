Стало известно, что крыса по кличке Магава первой в мире животным, не считая собак, получила эту награду. «Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример», — заявил на церемонии награждения шеф комиссии Ян Маклафлин.

Он также добавил, сообщает источник, что на просторах Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных взрывных устройств. Таким образом, работа животных бережёт жизни камбоджийцев.