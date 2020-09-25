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Крысу удостоили медали за "зверскую"&nbsp;храбрость при поиске мин

Крысу удостоили медали за "зверскую" храбрость при поиске мин (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 05:11
Сообщество : Военное
Метки: Сапёры   камбоджа   крысы   люди   медаль   мины   разминирование   храбрость   
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В Камбодже отважному грызуну вручили награду за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки. Всего на счету у крысы-сапёра 39 мин и 28 других веществ, которые она обнаружила исследовав территорию в 141 000 квадратных метров.

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Метки: Сапёры   камбоджа   крысы   люди   медаль   мины   разминирование   храбрость   
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4  комментария
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12k
Patmaz 2 часа назад
Мне кажется или крысе пофигу на эти награды?
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1k
Дарвин и аморальная премия Patmaz 2 часа назад
Ей не пофиг,с наградами она вернется к себе в нору и будет авторитетной крысой или даже вожаком крысинлй стаи
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