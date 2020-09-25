В Камбодже отважному грызуну вручили награду за храбрость в животном мире при поиске наземных мин и взрывчатки. Всего на счету у крысы-сапёра 39 мин и 28 других веществ, которые она обнаружила исследовав территорию в 141 000 квадратных метров.
Стало известно, что крыса по кличке Магава первой в мире животным, не считая собак, получила эту награду. «Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример», — заявил на церемонии награждения шеф комиссии Ян Маклафлин.
Он также добавил, сообщает источник, что на просторах Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до шести миллионов наземных взрывных устройств. Таким образом, работа животных бережёт жизни камбоджийцев.
Мины так и остались лежать в земле Камбоджи после окончания продолжительной гражданской войны в конце прошлого тысячелетия. В данное время над разминированием территории страны работают команды, в число которых зачастую входят и звери-сапёры, и люди, некогда подорвавшиеся на этих зарядах, но оставшиеся в живых.
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