Северокорейский гимнаст перепрыгнул через трёхметровую стену и прогулялся по Южной Корее

В начале ноября в Южной Корее был пойман мужчина, который бродил недалеко от границы.
И только сейчас военные смогли рассказать, как же северокореец оказался по ту сторону границы. Оказалось, что 20-летний молодой человек с детства занимался гимнастикой, поэтому с помощью металлического шеста он перемахнул через трехметровый забор, сообщило корейское издание.
Сначала ему не поверили, но потом увидели в одном месте была немного примята проволока и на ней были отпечатки мужчины. Военные признались, что по неизвестной причине не сработала сигнализация. А чтобы подтвердить историю парня, его заставили несколько раз прыгать через высокие ограды.
Сначала ему не поверили, но потом увидели в одном месте была немного примята проволока и на ней были отпечатки мужчины. Военные признались, что по неизвестной причине не сработала сигнализация. А чтобы подтвердить историю парня, его заставили несколько раз прыгать через высокие ограды.
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Военные уже пробили личность северокорейца и заявили, что он гражданский и не совершал никаких преступлений у себя на родине.
Жители Южной Кореи раскритиковали обеспечение безопасности страны и работу погранслужб.
Жители Южной Кореи раскритиковали обеспечение безопасности страны и работу погранслужб.
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