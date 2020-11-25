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Северокорейский гимнаст перепрыгнул через трёхметровую стену и прогулялся по Южной Корее

Северокорейский гимнаст перепрыгнул через трёхметровую стену и прогулялся по Южной Корее (3 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гимнаст   граница   забор   северная корея   стена   шест   южная корея   
908
3
В начале ноября в Южной Корее был пойман мужчина, который бродил недалеко от границы.
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Метки: гимнаст   граница   забор   северная корея   стена   шест   южная корея   
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5  комментариев
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19k
Батончик с маком 21 минуту назад
да это Хон Гиль Дон
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−20
kazakh 10 минут назад
Из соцлагеря бежали рискуя жизнью, если кто не знал. А КНДР небольшой пробничек совка с железным занавесом. Кто ностальгирует по СССР Велком в КНДР, если конечно впустят
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1k
vitstd 15 минут назад
" примята проволока и на ней были отпечатки мужчины " -как это понимать : на проволоке йух отпечатался ? ( :))
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15k
Bridge 16 минут назад
Жить захочешь - не так раскорячишься!
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−21
иван кох Полчаса назад
совкодрочеры - гоу в северную корею
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