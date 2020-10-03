Велосипедный Амстердам

Кажется, что в центре Амстердама просто невозможно что-то сфотографировать, чтобы при этом в кадр не попал велосипед. Если в Москве все борются за место для парковки авто, то здесь нужно постараться, чтобы найти парковку для велика. В 2006 году тут насчитывалось почти 500 000 велосипедов на 800 000 населения.