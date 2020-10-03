Велосипедный Амстердам

По данным Международного велосипедного фонда (International Bicycle Fund) — да, есть и такой, следует, что в Нидерландах совершается самое большое количество поездок на велосипедах в мире.
Если велосипеды когда-то умирают, а при жизни были полезны своим хозяевам, то они, наверное, попадают в Амстердам. В поддержку этой теории говорит и то, что большинство велосипедов здесь очень почтенного возраста.
Кажется, что в центре Амстердама просто невозможно что-то сфотографировать, чтобы при этом в кадр не попал велосипед. Если в Москве все борются за место для парковки авто, то здесь нужно постараться, чтобы найти парковку для велика. В 2006 году тут насчитывалось почти 500 000 велосипедов на 800 000 населения.
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Попасть в Амстердаме под велосипед намного проще, чем под машину. С непривычки выходишь на дорожку, по которой не ездят автомобили, а по ней оказывается носятся велосипедисты. И, честно говоря, особо они не церемонятся и не тормозят, успевай уворачиваться 😉
Несмотря на то, что некоторым великам лет так 50, все они исправно приковываются огромными цепями. Современных новых велосипедов я вообще не заметил.
По данным на 2009 год в Амстердаме проживали люди 177 национальностей. За год его посещает около 5 миллионов туристов.
Отдельная тема — архитектура. Найти в городе страшное здание практически невозможно. Всё прекрасно, хоть и не всегда ровно 😉
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