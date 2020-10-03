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Велосипедный Амстердам

Велосипедный Амстердам (22 фото)

Автор:
03 октября 2020 19:38
Метки: путешествия   факты   фото   
406
22
По данным Международного велосипедного фонда (International Bicycle Fund) — да, есть и такой, следует, что в Нидерландах совершается самое большое количество поездок на велосипедах в мире.
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Метки: путешествия   факты   фото   
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10k
Анатолий Соколов 9 часов назад
а ещё он такой ...
а ещё он такой ...
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1k
Мороз 6 часов назад
Город ,да и страна,которые покоряют с первого посещения.Как в старую сказку попадаешь.
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2k
Oleg SC 7 часов назад
Вот в моём городе Münster. Он конечно поменьше Амстердама но велосипедов на улицах так же как и там. У меня семья 4 человека и 7 велосипедов(2 электро . Складной и 4 обычных)
Вот в моём городе Münster. Он конечно поменьше Амстердама но велосипедов на улицах так же как и там. У меня семья 4 человека и 7 велосипедов(2 электро . Складной и 4 обычных) Статистика Улицы

Статистика
Вот в моём городе Münster. Он конечно поменьше Амстердама но велосипедов на улицах так же как и там. У меня семья 4 человека и 7 велосипедов(2 электро . Складной и 4 обычных) Статистика Улицы

Улицы
Вот в моём городе Münster. Он конечно поменьше Амстердама но велосипедов на улицах так же как и там. У меня семья 4 человека и 7 велосипедов(2 электро . Складной и 4 обычных) Статистика Улицы
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10k
Yasen_Perec 7 часов назад
Сравнить Москву и Амстердам, умно. У нас же совершенно одинаковый климат. Для полных тупорезов, поясняю, это был сарказм.
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2k
Варяг Yasen_Perec 4 часа назад
Велосипедный Амстердам
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2k
Варяг Yasen_Perec 4 часа назад
А это принцесса Датская, графиня Монпеза. Вторая супруга Его Королевского Высочества Иоахима, принца Датского графа Монпеза и её дети Хенрик, принц Датский и Афина Датская, едут в школу...
А это принцесса Датская, графиня Монпеза. Вторая супруга Его Королевского Высочества Иоахима, принца Датского графа Монпеза и её дети Хенрик, принц Датский и Афина Датская, едут в школу...
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4k
Nobody Noname 8 часов назад
Текст не соответствует классным картинкам. В Нидерландах надо знать правила и вливаться в поток велосипедистов/мотороллеров. Нифига они не сшибут, посигналят и остановятся если надо. Просто у них быстрый тем[мат]ы за счёт скрупулёзно продуманной инфраструктуре. Велосипедам не по 50 лет, это просто стиль такой, так и называется "Голландский" по всей Европе, удобное подожение при езде, фирменная форма руля и защищённая цепь и частично заднее колесо.
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6
Дядя Витя 10 часов назад
+. Я сам велосипедист.
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2k
Вадим Игнатьев Дядя Витя 9 часов назад
Дочь велосипедиста.
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882
Шурман 10 часов назад
Честно не особо его люблю . Я просто работал и там и Зеланд , и знаю с чем сравнивать , а велосипедистов и в Бельгии хватает
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7k
Cornho Шурман 9 часов назад
Что значит "я просто работал и там и Зеланд"?
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882
Шурман Cornho 9 часов назад
Работал на одном проекте , каждую неделю бывал там и по 2-3 дня жил .
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