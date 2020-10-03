Эласмотерий: Рог размером с человека! Сверхмассивного носорога застали наши предки

Пока в Европе придумывали сказки про мифических лошадок с рогом на лбу, на территории России нашли свою версию легендарного коня — здоровенную животину с отростком длиной в 1,5 метра! Рог нашего героя, эласмотерия, был размером с невысокого человека, а это однозначно круче всяких мифических лошадок со штыком из котелка.
Стоит признать, что эласмотерий не был настоящим носорогом. Он — их ближайший родич. Но какая разница, ведь у него были все носорожьи черты! Внушительные габариты под 3 метра в холке и 5 в длину, вес не меньше 5 тонн, травоядная натура и, если вы забыли, гигантская бандурина на носу длиной в 1,5 метра. Пожалуй, эласмотерий был в большей степени носорогом, чем сами носороги!
Некоторые учёные даже сомневались — носила ли животина такой гигантский рог вообще? Штука на черепе, где должен был находиться рог, походила на большой костяной прыщик. А что, звучит логично. Представить, что на морде у зверя был бугорок на полморды куда проще, чем предположить, что он носил полутораметровую балду.
Реконструкция без рога.
Только вся логика рушится об один занимательный факт: череп и шея были идеально приспособлены, чтобы носить на себе рог гигантского размера! Прямо под выростом находилась особая костяная подушка — она распределяла вес причиндала по всей поверхности морды. В свою очередь, вкаченная шея удерживала это гигантское добро, чтобы передний конец тела случайно не перевесил зад.
Кстати, рог у нашего героя был не из кератина, как у современных носорогов, а из настоящей кости. Именно поэтому он был достаточно тяжёлым.
Чтобы прокормить гигантскую тушу, носорогообразному приходилось без перерыва топтать тундростепи из конца в конец — от Урала до Испании. Всю дорогу он тщательно пылесосил растительность, наполняя свой бездонный желудок разнотравьем. А если жрать было нечего — не беда. Эласмотерий обзавёлся провиантом в виде жирового горба. Как и у верблюдов, он служил эдаким павербанком, от которого животина подпитывалась в голодные времена.
Для чего такой гигантский рог нужен — до сих пор остаётся загадкой. Скорее всего, его животные использовали как копьё в рыцарском турнире в борьбе за самку. Дополнительная его функция скорее всего заключалась в расчищении снега зимой.
Раньше считалось, что животина вымерла 50 тысяч лет назад, однако новые находки говорят нам, что ещё 8 тысяч лет назад носорожик вполне себе здравствовал. То бишь наши предки его вполне себе видели. Причём видели уже в те времена, когда наши предки уже более менее стали умнеть! И, скорее всего эласмотерий и стал прототипом единорога!
Так что помните, единорог — это не милая лошадка из сказок, а 5 тонн брутальной мощи, что скакало по древней Евразии.
Источник:
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