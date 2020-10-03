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Эласмотерий: Рог размером с человека! Сверхмассивного носорога застали наши предки

Эласмотерий: Рог размером с человека! Сверхмассивного носорога застали наши предки (5 фото)

Автор:
03 октября 2020 19:11
Метки: жиыотные   интересно   факты   
562
5

Пока в Европе придумывали сказки про мифических лошадок с рогом на лбу, на территории России нашли свою версию легендарного коня — здоровенную животину с отростком длиной в 1,5 метра! Рог нашего героя, эласмотерия, был размером с невысокого человека, а это однозначно круче всяких мифических лошадок со штыком из котелка.

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Метки: жиыотные   интересно   факты   
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4  комментария
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10k
Yasen_Perec 22 минуты назад
Так ведь не факт, что он этим рогом дрался. Во у жирафов тоже есть рога, но они не бодаются, а только имитируют бодание во время брачных игр.
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13k
Александр Сучков 3 часа назад
нет подтверждения, что он имел такой рог. Откапали и обнаружили нарост в башке.
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55k
Опиум для народа 3 часа назад
У нас это называлось Индрик-зверь.
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15k
Андрей Иванов 3 часа назад
То есть Россия не только родина волосатых слонов, но и единорогов
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