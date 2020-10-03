Эласмотерий: Рог размером с человека! Сверхмассивного носорога застали наши предки

Для чего такой гигантский рог нужен — до сих пор остаётся загадкой. Скорее всего, его животные использовали как копьё в рыцарском турнире в борьбе за самку. Дополнительная его функция скорее всего заключалась в расчищении снега зимой.

Раньше считалось, что животина вымерла 50 тысяч лет назад, однако новые находки говорят нам, что ещё 8 тысяч лет назад носорожик вполне себе здравствовал. То бишь наши предки его вполне себе видели. Причём видели уже в те времена, когда наши предки уже более менее стали умнеть! И, скорее всего эласмотерий и стал прототипом единорога!

Так что помните, единорог — это не милая лошадка из сказок, а 5 тонн брутальной мощи, что скакало по древней Евразии.