Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать

На самом деле интересных вещей столько, что ваших глаз не хватит всех их посмотреть, поэтому нам только и остаётся выбирать самые интересные из интересных. Мы собрали истории от людей, которые в своей повседневной жизни столкнулись с настолько удивительными вещами, что нарочно не придумаешь. 20 увлекательных микроисторий в фотографиях ждут вас далее.
«Солнце упало на свежеуложенный асфальт, и через мои поляризованные очки дорога смотрелась как радужная»
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«У моего кота Домино гетерохромия, побочный эффект которой заключается в том, что его глаза отражают свет по-разному, заставляя его выглядеть как Терминатор!»
«В этом туалете показывается количество доступных кабинок, а над каждой кабинкой горят индикаторы, показывающие, занята ли она»
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Метки: интересно познавательно фото
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какой богатый язык. Кроме слова "Круто" выразить восхищение или удивление уже ни как не могут.
Класс, чувак глазами фотку сделал.