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Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать

Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать (20 фото)

Автор:
03 октября 2020 16:10
Метки: интересно   познавательно   фото   
521
20

На самом деле интересных вещей столько, что ваших глаз не хватит всех их посмотреть, поэтому нам только и остаётся выбирать самые интересные из интересных. Мы собрали истории от людей, которые в своей повседневной жизни столкнулись с настолько удивительными вещами, что нарочно не придумаешь. 20 увлекательных микроисторий в фотографиях ждут вас далее.

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Метки: интересно   познавательно   фото   
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6  комментариев
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3k
[email protected]@bux 2 часа назад
Этим летом взялся косить траву на участке, надел вот такой защитный щиток. А так как денёк выдался солнечный, то под щиток надел поляризующие очки. Участок стал выглядеть как сон наркомана, каждый блик выдавал маленькую радугу. В результате вместо стрижки газона час ходил по участку в очках и маске.
Этим летом взялся косить траву на участке, надел вот такой защитный щиток. А так как денёк выдался солнечный, то под щиток надел поляризующие очки. Участок стал выглядеть как сон наркомана, каждый блик выдавал маленькую радугу. В результате вместо стрижки газона час ходил по участку в очках и маске.
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14k
Anna 3 минуты назад
Комментарий к фото
пффф
пффф
пффф
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2k
KL11 Полчаса назад
с настолько крутыми вещами...
какой богатый язык. Кроме слова "Круто" выразить восхищение или удивление уже ни как не могут.
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28k
Azesh 2 часа назад
«Солнце упало на свежеуложенный асфальт, и через мои поляризованные очки дорога смотрелась как радужная»

Класс, чувак глазами фотку сделал.
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746
Афраний Azesh Час назад
Как сыщик,в "Бременских музыкантах".
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8k
ДядяТоля Афраний 58 минут назад
найду, грит, я даже прыщик, на теле у слона?
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