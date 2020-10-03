Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать

На самом деле интересных вещей столько, что ваших глаз не хватит всех их посмотреть, поэтому нам только и остаётся выбирать самые интересные из интересных. Мы собрали истории от людей, которые в своей повседневной жизни столкнулись с настолько удивительными вещами, что нарочно не придумаешь. 20 увлекательных микроисторий в фотографиях ждут вас далее.