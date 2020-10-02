В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой

В Индии засняли уникальную большую кошку - черного леопарда. В природе насчитывается всего 2 тысячи особей с таким редчайшим окрасом, причем большинство из них обитает в Юго-Восточной Азии. Снимки сделал 24-летний индийский фотограф дикой природы Анураг Гаванде (Anurag Gawande). Посмотрите на этого красавца!
24-летний фотограф Анураг Гаванде сделал эти снимки уникального черного леопарда в лесах национального парка Тадоба Эндхари, что находится в штате Махараштра в Индии. Фотографу удалось сфотографировать редчайшего хищника, когда тот переходил дорогу, охотясь на оленя. Гаванде описал эту встречу как "уникальную" и невероятно редкую.
В дикой природе насчитывается всего 2000 черных леопардов, причем большинство из них обитает в Юго-Восточной Азии. Темная шерсть животного вызвана меланизмом - явлении, когда дополнительный черный пигмент развивается в коже или волосах из-за рецессивной генетической мутации. Считается, что меланизм обеспечивает дополнительную маскировку и дает таким хищникам преимущество во время охоты.
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