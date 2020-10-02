В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой

В дикой природе насчитывается всего 2000 черных леопардов, причем большинство из них обитает в Юго-Восточной Азии. Темная шерсть животного вызвана меланизмом - явлении, когда дополнительный черный пигмент развивается в коже или волосах из-за рецессивной генетической мутации. Считается, что меланизм обеспечивает дополнительную маскировку и дает таким хищникам преимущество во время охоты.