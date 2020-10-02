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В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой

В Индии заметили редчайшего черного леопарда за охотой (6 фото)

Автор:
02 октября 2020 15:28
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   леопард   леопарды   природа   редкие животные   фото   хищник   
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В Индии засняли уникальную большую кошку - черного леопарда. В природе насчитывается всего 2 тысячи особей с таким редчайшим окрасом, причем большинство из них обитает в Юго-Восточной Азии. Снимки сделал 24-летний индийский фотограф дикой природы Анураг Гаванде (Anurag Gawande). Посмотрите на этого красавца!
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Метки: дикая природа   дикие животные   леопард   леопарды   природа   редкие животные   фото   хищник   
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28k
Azesh Час назад
на свалке за деревней жгли покрышки
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28k
Alex 2 часа назад
Совсем в Индии хреново с экологией.
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716
Kariya 2 часа назад
Было уже. Шутили, что если отмыть, то редчайший в момент бы стал обычным)
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