Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х

2000-е годы подарили слушателям полные плееры музыки, которую в порывах ностальгии многие переслушивают до сих пор.
Но если песни со временем не меняют своего звучания, то их исполнителей иногда становится просто не узнать. Мы сравнили, как выглядели 15 известных певиц в нулевых, и то, какими они стали сейчас.
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Кстати, Аморалов - отличная фамилия для поп-звезды, поржал. Неужели настоящая?
Так что: слушали их не поголовно.