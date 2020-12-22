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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4461 пост • 629 подписчиков подписаться
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Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х

Как сейчас выглядят знаменитые певцы и певицы, чьи песни все поголовно слушали в 2000-х (26 фото)

Автор:
22 декабря 2020 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   изменились   певица   подборка   тогда сейчас   фото   шоу бизнес   
1196
26
2000-е годы подарили слушателям полные плееры музыки, которую в порывах ностальгии многие переслушивают до сих пор.
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Метки: внешность   знаменитости   изменились   певица   подборка   тогда сейчас   фото   шоу бизнес   
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8k
Александр 19 минут назад
Волкова самая страшная.
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9k
Олегbl4 2 минуты назад
О некоторых слышал, но никого из них добровольно не слушал.
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753
Владимир 5 минут назад
Это писец...
Это писец...
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3k
San_Fajanse 10 минут назад
то что "продукт" этих певцов ртом издавал звуки из каждого утюга, не означает, что слушали их поголовно (мягко скажем, преувеличено) и уж тем более, в моем плейлисте никогда ни одного из них не было, и не будет
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4k
CruelAsm 36 минут назад
И никто до сих пор не спросил кто все эти люди?! Так я, выходит, первый буду!
Кстати, Аморалов - отличная фамилия для поп-звезды, поржал. Неужели настоящая?
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8k
Александр CruelAsm 18 минут назад
Просто ты тут один школьник, вот и возникают такие вопросы
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 46 минут назад
90% имен знакомы, но только 5% где-то мелькали на периферии слуха...
Так что: слушали их не поголовно.
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Kostick Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 44 минуты назад
так точно, сэр.
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