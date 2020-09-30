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Кладбище забытых форматов

Кладбище забытых форматов (17 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 23:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: dvd   аудио   видео   диск   кассета   
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Дискеты, VHS, CD, DVD, Blu-Ray - большинству из нас знакомы победители в войне форматов. Проигравших в тех битвах теперь помнят лишь историки технологий.

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Метки: dvd   аудио   видео   диск   кассета   
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3  комментария
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15k
жорик 11 минут назад
на даче досихпор старые кассеты слушаю, ибо всё нажитое в 80-90х выкинуть жалко и играют нормально
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11k
Corvus Corax 16 минут назад
Какие исчезнувшие форматы памятны вам?

Дискеты 8", 5.25, 3.5...
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11k
Алексей 22 минуты назад
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