Кладбище забытых форматов

Диаметр mini-DVD - 8 см, обычного DVD - 12см. Компактные дивидишки удобно брать с собой, 1,46 Гб не так уж и мало по меркам начала 2000-х, а на двухсторонний диск в два раза больше влезает, так что формат неплохо пожил (mini-DVD использовались в ряде моделей видеокамер, в приставке Gamecube). Но как формат для записи видео mini-DVD оказался никудышным. Обычный двухчасовой фильм продавался на двух дисках, что очень неудобно, тем более что коробка была по размеру такой же, как и для обычного DVD, разве что чуть тоньше. А некоторые фильмы, например, "Гарри Поттер и узник Азкабана" и вовсе выпускались на трёх дисках.