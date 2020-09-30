Кладбище забытых форматов

Дискеты, VHS, CD, DVD, Blu-Ray - большинству из нас знакомы победители в войне форматов. Проигравших в тех битвах теперь помнят лишь историки технологий.
Mini-DVD
Диаметр mini-DVD - 8 см, обычного DVD - 12см. Компактные дивидишки удобно брать с собой, 1,46 Гб не так уж и мало по меркам начала 2000-х, а на двухсторонний диск в два раза больше влезает, так что формат неплохо пожил (mini-DVD использовались в ряде моделей видеокамер, в приставке Gamecube). Но как формат для записи видео mini-DVD оказался никудышным. Обычный двухчасовой фильм продавался на двух дисках, что очень неудобно, тем более что коробка была по размеру такой же, как и для обычного DVD, разве что чуть тоньше. А некоторые фильмы, например, "Гарри Поттер и узник Азкабана" и вовсе выпускались на трёх дисках.
Предполагалось, что мини-диски будут покупать для портативных мини-проигрывателей. Но работали такие проигрыватели от сети, а значит не такие уж они и портативные. Как многие из вас помнят, были подобные проигрыватели и для полноразмерных DVD, по размеру они были ненамного больше проигрывателей для mini.
Среди мини-проигрывателей для mini-DVD были настоящие уродцы, как вот этот плеер от Sumsung. Работал он от четырёх батареек AAA. Заряда батареек хватало максимум на 2 часа, то есть не каждый фильм можно досмотреть до конца.
VHD и CED
VHD (Video High Density, видеодиск с высокой плотностью записи) придумали в компании JVC в 1978 году, на рынке формат VHD появился в 1983 году. На каждую сторону диска диаметром 25 см можно было записать до 60 минут видео. Диск находился в пластиковом коробе. Диск оставался внутри проигрывателя, а пустая коробка вынималась.
CED (Capacitance Electronic Disc - ёмкостной электронный диск) изобрели в американской компании RCA. Диск диаметром 30 см вмещал 60 минут видео на каждой стороне. Разработка диска началась в 1962 году, а первые проигрыватели CED и сами диски поступили в продажу в 1981 году.
VHD продержался до 1987 года (хотя диски продолжали выпускать до 1990-го), а CED полностью свернули производство дисков в 1986 году. Ещё одно изобретение JVC VHS, победив Betamax в войне форматов, быстро расправился и с видеодисками. На VHS можно было записать 3 часа видео и больше, к тому же кассеты компактнее и легче в обращении. Известно, что RCA потеряла на CED 600 млн долларов.
DCC (Digital Compact Cassette)
Компании Philips и Matsushita представили цифровую компакт-кассету в 1992 году. Всего через четыре года эти кассеты уже не производились, на смену плёнке пришли диски.
Elcaset
Ещё одна высококачественная альтернатива компакт-кассете. В Elcaset от Sony лента была шириной, как в катушечных магнитофонах. По размеру Elcaset раза в два больше обычной кассеты.
В 1976 году Elcaset проигрыватели появились на рынке, в 1978 году их уже никто не покупал, а в 1980 году Sony махнула рукой на свою новинку и принялась совершенствовать компакт-кассеты и заниматься разработкой компакт-дисков. Все нереализованные магнитофоны осели в Финляндии, где были распроданы за бесценок.
TEAC O'Casse Open Cassette
Такие составные кассеты выпускались в Японии в 1980-х. 10 маленьких катушек компактнее, чем 10 компакт-кассет, но собирать каждый раз кассету заново было крайне неудобно, так что большой популярностью на рынке O'Casse не пользовалась. Но надо признать, что выглядит такая кассета привлекательно. Кстати, сама кассета сделана не из металла, как может показаться, а из пластика.
DataPlay
Диски DataPlay появились в 2002 году. На один диск можно было записать 500 мб музыки (с каждой стороны по 250 МБ), диаметр диска всего 32 мм. Едва выйдя на рынок, компания DataPlay обанкротилась. В стремительно наступающую эпоху mp3-плееров, мини-диски, которые даже перезаписывать нельзя, оказались никому не нужны.
D-VHS или D-Theater
Цифровой формат D-VHS появился в 1998 году. На кассетах формата D-VHS с более качественной плёнкой, чем в простых VHS, можно было смотреть кино в формате HD. D-VHS не получили большого распространения, так как в начале 2000-х на смену кассетам пришли диски.
Sabamobil
Sabamobil формат аудиокассет от немецкой фирмы Saba появился в 1964 году. На одной кассете было четыре дорожки, по две с каждой стороны. Переключать дорожки на одной стороне можно было при помощи реле на проигрывателе. До 90 минут аудио можно было записать на кассету.
Проигрыватель от Saba, в который вставлялись кассеты Sabamobil, уникален тем, что это первая переносная автомагнитола.
Вот так он выглядит в автомобиле.
В 1963 году компания Phillips представила компакт-кассеты, так что век Sabamobil был не долог.
В 1963 году компания Phillips представила компакт-кассеты, так что век Sabamobil был не долог.
Какие исчезнувшие форматы памятны вам?
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