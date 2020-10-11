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Мошенничество с жесткими дисками

Мошенничество с жесткими дисками (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 12:19
Метки: диск   жесткий   мошенничество   
1930
3
Вы покупаете новый запечатанный внешний жёсткий диск Seagate большой ёмкости, приносите его домой - он отлично работает. Но по мере заполнения информацией диск вдруг перестаёт читаться и дело не в неисправности.

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Метки: диск   жесткий   мошенничество   
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Доктор Джонс Час назад
Мошенничество с жесткими дисками
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40k
SAndre Час назад
лет 10 назад похожее было с флешками на 1 Гб. Красненькие такие. Удивительно дешевые. Определялись как 1 Гб, а писалась половина, после чего ошибка записи. Две одинаковых флехи с одинаковым глюком. Сдали их обратно.
С год назад в одном интернет-магазине покупал две тоже дешевые на 256 Гб USB3. Там даже производителя не было указано. После включения одна накрылась сразу, а вторая записывала что-то около 30 Гб и тоже просилась на пенсию. Пришлось доказывать магазину, что это брак. Вернули деньги
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20
Мимо Пробегала 2 часа назад
Про такое не слышала, а вот на новом компе (рабочем) было всего 50 гигов. А вот когда акронисом посмотрела, то там в 5 раз больше оказался объем. Кто-то тоже интересно диск форматнул или инфу подменил. Полное переформатирование и у меня стало на-а-амного больше места.
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Сегейты вообще больше не беру. Только ВД блю. был на 500 и на 1тб. На 1 тб ровно гарантию отработал и отхлебнул (у знакомого так же такой же точно), а на нем был сборник фильмов и мультфильмов любимых в лучшем качестве. На 500 отработал 5 лет и начал отваливатся. А ВДшки работают и работают. Первой на 320 уже 10 лет (или больше из первых с сата 2), А второй на 1тб уже 2 года (специально взял 5400 скорость для тех же фильмов). Для системы М2 через переходник pcie4х на 256гб (скорость 1600 максимально возможная в моем случае, а по факту 3900 должна быть).
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101
fedding АлександрЧестный Час назад
Я Вас разочарую. WD Blue, по сути выбраковка. Когда на заводе, диски проходят тест головок, то бывает что одна головка, работает неправильно. Тогда эта головка, программно отключается и диск продается с меньшей емкостью. Если зайти в служебную зону и изменить карту голов, то можно увеличить емкость, но на свой страх и риск. Вообще, головы - это больное место ВДшек. Летят, как перелетные птицы. Особенно на «голубых». Их никогда нельзя ставить на ответственные машины. Правда, есть уникумы, которые ставят зеленые ВДшки (по сути, диски холодного хранения) по базы данных. А потом приходят, с этим барахлом: «сделай, что-нибудь»
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4k
Roman fedding 41 минуту назад
Если попытаться прочитать второе предложение, то получается "Когда на заводе работает не правильно.". Но лучше не пытаться.
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8k
ss Roman 10 минут назад

Да. Судя по тексту, у автора дядя на заводе работает, где запятые изготавливают. У него этих запятых! Ну просто завались! Вот он и раскидывает их, где попало.
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28k
Alex 2 часа назад
Чет сомневаюсь, что можно переписать ПЗУ, где хранится инфа о нем
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4k
Majul 2 часа назад
Вы меня конечно извините, но если купили 8 Тб и при при первой установке видно 80 Гб то нужно сразу сдавать обратно. И это не проблема покупателя и плевать я хотел на то, что магазин обвели вокруг пальца. Сдам назад как несоостветствующий покупке.
Сам изначальный текст неясен, что значит перестает работать? При чем тут меньший объем тогда. Или не смотрим что поставили?
Или верим на слово продавцу? Да даже если и так, как можно не заметить разницу??? Это не условный поцессор, котрый обычный юзер не сможет сходу идентифицировать.
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2k
Ухалус Посовиномус Majul Час назад
Чукча не читатель?
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1k
Alexandr 2 часа назад
Все оттого, что продавцы не соблюдают действующее законодательство. Согласно постановлению правительства определен перечень товаров, которые нельзя просто так сдать назад или обменять, при отсутствии явного дефекта.
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8k
Бендер Родригес 3 часа назад
Так диск перестаëт работать или место на нем кончается? Если мошенники поменяли исходный диск на диск меньшего объëма, то это видно при первом включении. Наверное мало людей не смогут отличит 80Гб от 8Тб...
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4k
Petr Chernyshev Бендер Родригес 2 часа назад
Написано же, что изменить прошитые данные модели не очень сложно.
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2k
roman-delisov Бендер Родригес 2 часа назад
Если изменить у диска служебную информацию, то, например, диск с реальной ёмкостью 320 ГБ будет определяться как диск ёмкостью, например, 3 ТБ. Он даже будет нормально форматироваться. Но при записи на него более 320 ГБ диск просто офигеет, т.к. физически больше места нет.
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22k
Max Shtirlic Бендер Родригес 2 часа назад
Не видно!
Вам же написали: " .. изменили в нём служебную информацию (в том числе название модели) и таблицу разделов так, чтобы казалось, что диск имеет тот объём, который указан на коробке."
На подобную шнягу можно нарваться у китаёзов с али - покупаешь флешку на 32Гб, а приходит 1Гб, программно перефигаченная в 32
Когда первый раз вставляешь в компьютер - всё пучком, комп "видит" 32Гб, начинаешь записывать - и тут оп и флешка начинает сбоить
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8k
БарНалей Бендер Родригес 2 часа назад
"Так диск перестаëт работать или место на нем кончается?"

На примере флешек (был такой же развод с флешками).
Ты заливаешь на диск все 8 Тб. И они якобы заливаются, но вот считать ты их уже не можешь. И эта байда начинается только когда превышаешь реальный объём в 80 Гб.

"диск меньшего объëма, то это видно при первом включении"

Нихрена это не видно. Определяется как 8Тб. Разбиваются разделы, форматируется.
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