Мошенничество с жесткими дисками

Хитрости жуликов нет предела. Они подменили ваш диск маленьким, старым и дешёвым и изменили в нём служебную информацию (в том числе название модели) и таблицу разделов так, чтобы казалось, что диск имеет тот объём, который указан на коробке.



Как только вы запишете на диск от 80 до 320 ГБ информации (смотря какой диск поставили жулики), он перестанет работать.



Но как такое может быть, что диск запечатан фирменной наклейкой производителя и продаётся в больших магазинах? Всё очень просто.



Жулики покупают эти диски в магазинах за наличные, заменяют диски внутри корпуса и сдают диски в магазины обратно. Некоторые магазины при таком возврате не требуют даже паспорт. А потом эти диски продают ничего не подозревающим покупателям (впрочем, и продавцы ничего не подозревают).



Все эти манипуляции проводятся только с дисками Seagate и это неспроста: сверху на коробке дисков этого производителя голографическая наклейка, не разорвав которую, якобы невозможно вскрыть коробку.