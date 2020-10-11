Мошенничество с жесткими дисками

Вы покупаете новый запечатанный внешний жёсткий диск Seagate большой ёмкости, приносите его домой - он отлично работает. Но по мере заполнения информацией диск вдруг перестаёт читаться и дело не в неисправности.
Хитрости жуликов нет предела. Они подменили ваш диск маленьким, старым и дешёвым и изменили в нём служебную информацию (в том числе название модели) и таблицу разделов так, чтобы казалось, что диск имеет тот объём, который указан на коробке.
Как только вы запишете на диск от 80 до 320 ГБ информации (смотря какой диск поставили жулики), он перестанет работать.
Но как такое может быть, что диск запечатан фирменной наклейкой производителя и продаётся в больших магазинах? Всё очень просто.
Жулики покупают эти диски в магазинах за наличные, заменяют диски внутри корпуса и сдают диски в магазины обратно. Некоторые магазины при таком возврате не требуют даже паспорт. А потом эти диски продают ничего не подозревающим покупателям (впрочем, и продавцы ничего не подозревают).
Все эти манипуляции проводятся только с дисками Seagate и это неспроста: сверху на коробке дисков этого производителя голографическая наклейка, не разорвав которую, якобы невозможно вскрыть коробку.
Как только вы запишете на диск от 80 до 320 ГБ информации (смотря какой диск поставили жулики), он перестанет работать.
Но как такое может быть, что диск запечатан фирменной наклейкой производителя и продаётся в больших магазинах? Всё очень просто.
Жулики покупают эти диски в магазинах за наличные, заменяют диски внутри корпуса и сдают диски в магазины обратно. Некоторые магазины при таком возврате не требуют даже паспорт. А потом эти диски продают ничего не подозревающим покупателям (впрочем, и продавцы ничего не подозревают).
Все эти манипуляции проводятся только с дисками Seagate и это неспроста: сверху на коробке дисков этого производителя голографическая наклейка, не разорвав которую, якобы невозможно вскрыть коробку.
А снизу коробку можно легко открыть и обратно закрыть, так, что ничего не будет заметно.
На сегодня единственный внешний признак "мошеннического" диска - отсутствие прозрачной плёнки на коробке, но запаять коробку в плёнку тоже не так сложно.
Заметка на Хабре о диске 320ГБ вместо 6ТБ, купленном в Плеер.ру: https://habr.com/ru/post/520402/.
Заметка на Пикабу о диске, купленном в Ситилике: https://pikabu.ru/story/podstava_v_sitilinke_5109203 (мошенники просто засунули в корпус старый сломанный диск).
Возможно я тоже сталкивался с таким пару лет назад: знакомый приносил внешний диск Seagate 8TB, который определялся, как 80 ГБ. Я тогда подумал, что это просто какая-то неисправность, ведь модель диска определялась именно та, что была написана на коробке.
Сейчас многие продавцы уже узнали об этом мошенничестве и очень внимательно относятся к возврату таких дисков, поэтому есть надежда, что с этим столкнётся меньшее количество людей.
На сегодня единственный внешний признак "мошеннического" диска - отсутствие прозрачной плёнки на коробке, но запаять коробку в плёнку тоже не так сложно.
Заметка на Хабре о диске 320ГБ вместо 6ТБ, купленном в Плеер.ру: https://habr.com/ru/post/520402/.
Заметка на Пикабу о диске, купленном в Ситилике: https://pikabu.ru/story/podstava_v_sitilinke_5109203 (мошенники просто засунули в корпус старый сломанный диск).
Возможно я тоже сталкивался с таким пару лет назад: знакомый приносил внешний диск Seagate 8TB, который определялся, как 80 ГБ. Я тогда подумал, что это просто какая-то неисправность, ведь модель диска определялась именно та, что была написана на коробке.
Сейчас многие продавцы уже узнали об этом мошенничестве и очень внимательно относятся к возврату таких дисков, поэтому есть надежда, что с этим столкнётся меньшее количество людей.
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Метки: диск жесткий мошенничество
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С год назад в одном интернет-магазине покупал две тоже дешевые на 256 Гб USB3. Там даже производителя не было указано. После включения одна накрылась сразу, а вторая записывала что-то около 30 Гб и тоже просилась на пенсию. Пришлось доказывать магазину, что это брак. Вернули деньги
Да. Судя по тексту, у автора дядя на заводе работает, где запятые изготавливают. У него этих запятых! Ну просто завались! Вот он и раскидывает их, где попало.
Сам изначальный текст неясен, что значит перестает работать? При чем тут меньший объем тогда. Или не смотрим что поставили?
Или верим на слово продавцу? Да даже если и так, как можно не заметить разницу??? Это не условный поцессор, котрый обычный юзер не сможет сходу идентифицировать.
На подобную шнягу можно нарваться у китаёзов с али - покупаешь флешку на 32Гб, а приходит 1Гб, программно перефигаченная в 32 Когда первый раз вставляешь в компьютер - всё пучком, комп "видит" 32Гб, начинаешь записывать - и тут оп и флешка начинает сбоить
На примере флешек (был такой же развод с флешками).
Ты заливаешь на диск все 8 Тб. И они якобы заливаются, но вот считать ты их уже не можешь. И эта байда начинается только когда превышаешь реальный объём в 80 Гб.
"диск меньшего объëма, то это видно при первом включении"
Нихрена это не видно. Определяется как 8Тб. Разбиваются разделы, форматируется.