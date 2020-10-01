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От стиляг до работяг. Фотографии советской молодежи 60-х годов

От стиляг до работяг. Фотографии советской молодежи 60-х годов (19 фото)

Автор:
01 октября 2020 20:47
Метки: СССР   интересно   люди   молодежь   страна   фотографии   
691
19
Из крупных городов и маленьких поселков, студенты и рабочие — молодежь 60-х
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Метки: СССР   интересно   люди   молодежь   страна   фотографии   
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Горожанин 5 часов назад
"Владимир Лагранж, 1965 год, г. Москва, МАММ/МДФ"

Маск реально отдыхает. 1965 год! СССР! США: 2020 год - сапог в космосе!
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