От стиляг до работяг. Фотографии советской молодежи 60-х годов

Из крупных городов и маленьких поселков, студенты и рабочие — молодежь 60-х
1.
Молодежь
Неизвестный автор, 1960-е, г. Ленинград ул. Союза Связи, д. 20, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
Неизвестный автор, 1960-е, г. Ленинград ул. Союза Связи, д. 20, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
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3.
Молодежь
Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
5.
Ночь на Ивана Купала
Николай Козловский, 1960-е, Украинская ССР, Полтавская обл., с. Большие Сорочинцы, МАММ/МДФ.
Николай Козловский, 1960-е, Украинская ССР, Полтавская обл., с. Большие Сорочинцы, МАММ/МДФ.
7.
Без названия
Неизвестный автор, 1 января 1960 - 9 декабря 1965 года, Читинская обл., из архива Ромы Катанаева.
Неизвестный автор, 1 января 1960 - 9 декабря 1965 года, Читинская обл., из архива Ромы Катанаева.
10.
Студенты Школы-студии МХАТ
Неизвестный автор, 1961 - 1965 год, г. Москва, Камергерский пер., из архива Марины Стич.
Неизвестный автор, 1961 - 1965 год, г. Москва, Камергерский пер., из архива Марины Стич.
11.
«Первый парень на деревне»
Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
Неизвестный автор, 1960 - 1966 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
12.
Выпускники московских школ на Красной площади
Владимир Лагранж, 1962 год, г. Москва, Красная пл., МАММ/МДФ.
Владимир Лагранж, 1962 год, г. Москва, Красная пл., МАММ/МДФ.
15.
Швейная фабрика «40 лет ВЛКСМ». Танцы
Всеволод Тарасевич, 1964 год, Молдавская ССР, г. Тирасполь, МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1964 год, Молдавская ССР, г. Тирасполь, МАММ/МДФ.
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