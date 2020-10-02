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Что стало с последним халифом из династии Османов

Что стало с последним халифом из династии Османов (5 фото)

Автор:
02 октября 2020 10:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: XX век   Абдул-Меджид II   Османы   османская империя   первая мировая война   последние императоры   турция   
609
5

Абдул-Меджид II получил титул халифа Исламского халифата 19 ноября 1922 года. Это было очень сложное время для Османской империи и для правящей династии.

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Метки: XX век   Абдул-Меджид II   Османы   османская империя   первая мировая война   последние императоры   турция   
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3  комментария
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71k
Броненосец Потелкам 39 минут назад
Это уже не "рисовал"
Это " писал картины".
Надо отдать должное.
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Ему повезло больше, чем Николашке. Все таки турецкие зверьки оказались менее кровожадными, чем большевики.
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580
satra 40 минут назад
"И хруст французской булки!"
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