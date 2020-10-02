Что стало с последним халифом из династии Османов

Абдул-Меджид II получил титул халифа Исламского халифата 19 ноября 1922 года. Это было очень сложное время для Османской империи и для правящей династии.
Абдул-Меджид II получил титул халифа Исламского халифата 19 ноября 1922 года. Это было очень непростое время для Османской империи и для правящей династии.
Османская империя потерпела поражение в Первой мировой войне, ранее могущественная империя доживала свои последние дни.
У рода Османов дела обстояли так же плохо.
Мехмед V, втянувший империю в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии умер от сердечного приступа в 1918 году.
1 ноября 1922 года был упразднён султанат.
А уже 29 октября 1923 года Османская империя исчезла с карты мира. На осколках империи появилась Турецкая Республика, а также колониальные огрызки.
С 3 марта 1924 года действующему халифу, как и всем прочим представителям династии Османов, было запрещено появляться на турецкой земле.
Вечером 3 марта Абдул-Меджид II со своей семьёй и слугами отправился в Швейцарию.
Но пожив немного в Швейцарии, Абдул-Меджид понял, что не сможет финансово потянуть проживание в этой стране. Он отправился в Лондон. Хотя первоначально планировал перебраться в Париж.
Бывший халиф перестал следить за политическими событиями и начал рисовать и музицировать.
Абдул-Меджид с дочерью и зятем в 1931 году
В 1931 году он переехал в Париж. И благодаря своему зятю он смог поправить катастрофическое финансовое положение.
Остаток своих дней Абдул-Меджид провёл в Париже. Он умер 23 августа 1944 года.
Родственники вели переговоры с правительством Турецкой Республики о перевозке тела на полуостров. Но получили отказ. Последнего халифа похоронили в Париже. Позже его перезахоронили в Медине (ныне Саудовская Аравия).
Абдул-Меджид и его дочь Дюррюшехвар во время утренней прогулки по Английской набережной.
Кстати, Абдул-Меджид настолько хорошо рисовал, что о считается одним из самых известных художников Османской империи позднего периода.
Источник:
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Это " писал картины".
Надо отдать должное.