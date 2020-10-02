Что стало с последним халифом из династии Османов

Абдул-Меджид II получил титул халифа Исламского халифата 19 ноября 1922 года. Это было очень непростое время для Османской империи и для правящей династии.



Османская империя потерпела поражение в Первой мировой войне, ранее могущественная империя доживала свои последние дни.



У рода Османов дела обстояли так же плохо.



Мехмед V, втянувший империю в войну на стороне Германии и Австро-Венгрии умер от сердечного приступа в 1918 году.



1 ноября 1922 года был упразднён султанат.



А уже 29 октября 1923 года Османская империя исчезла с карты мира. На осколках империи появилась Турецкая Республика, а также колониальные огрызки.



С 3 марта 1924 года действующему халифу, как и всем прочим представителям династии Османов, было запрещено появляться на турецкой земле.

Вечером 3 марта Абдул-Меджид II со своей семьёй и слугами отправился в Швейцарию.



Но пожив немного в Швейцарии, Абдул-Меджид понял, что не сможет финансово потянуть проживание в этой стране. Он отправился в Лондон. Хотя первоначально планировал перебраться в Париж.



Бывший халиф перестал следить за политическими событиями и начал рисовать и музицировать.



Абдул-Меджид с дочерью и зятем в 1931 году