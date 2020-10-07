Одна из самых крупных афер XX века

Их описывали как наиболее отсталых людей на Земле. Телевидение показало о них несколько документальных фильмов. Конечно же все принялись думать, как обеспечить их безопасность и неприкосновенность.



Сообщалось, что тасадай живут в условиях первобытного коммунизма и взаимопомощи, не зная агрессии и конфликтов:



"Они научились жить в гармонии и согласии не только с природой, но и между собой. Между людьми племени тасадай вообще не бывает конфликтов. Если у одного из людей в племени нет пищи — другие тоже не едят. Когда мы дали им боло, каждый мужчина взял себе по шару. Остался лишний шар, но никто не захотел его брать."



Встретивших их антропологов тасадай приняли за Дивату — доброе существо, которое должно было однажды сойти с неба.



Учёных, которые впервые встретились с тасадай, привёл к ним Мануэль Элизальде, известный филиппинский политик. Он привозил на вертолёте понаблюдать за тасадай журналистов, политиков, кинематографистов, кинозвёзд и прочих знаменитостей, включая Джину Лоллобриджиду и Чарльза Линдберга. Джон Рокфеллер создал фонд помощи племени.



В 1972 году филиппинский президент Маркос объявил зону обитания пещерных людей заповедником. Территорию охраняли военные, посещения были запрещены. Все экскурсии проводились только совместно с Элизальде, который объявил себя защитником племени…



Через 15 лет Маркос был свергнут, военные кордоны на пути в заповедник были сняты. Теперь к племени Тасадаи мог попасть любой желающий. Швейцарский антрополог Освальд Итен вместе с филиппинским журналистом Джои Лозано решили посетить племя. В пещере они никого не нашли. Зато неподалеку находились подозрительно похожие туземцы.



Они жили в хижинах, носили джинсы и футболки. Выяснилось, что это жители окрестных деревень, которых Элисальде заставил жить в пещере, убедил не носить одежду, платил им деньги за это и обещал выдать дополнительную плату при условии, если они будут выглядеть совсем нищими. Каменные топоры также оказались поддельными.



Найти Элизальде не удалось, поскольку еще за два года до этого он бежал в Коста–Рику, прихватив 35 миллионов долларов из Фонда помощи «детям природы».



После этого выходит документальный фильм: «Племя, которого никогда не было». Во время разоблачения, пребывая в Коста–Рике Мануэль Элизальде вовсю тратил первые из 35 миллионов долларов Фонда помощи собранные за 15 лет действия благотворительного фонда!