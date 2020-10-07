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Одна из самых крупных афер XX века

Одна из самых крупных афер XX века (2 фото)

Автор:
07 октября 2020 15:04
Метки: XX век   Тасадаи   афера   мир   племя   
4133
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В 1971 году по всему миру , в том числе и в СССР, в журнале «Вокруг света» были опубликованы сенсационные статьи.
В непроходимых джунглях филиппинского острова Минданао обнаружено племя Тасадаи, которые ничего не знают об окружающем мире, живут собирательством, поеданием крабов и лягушек, на другую дичь охотиться не умеют, пользуются каменными топорами, единственной их одеждой являются набедренные повязки из листьев.

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Метки: XX век   Тасадаи   афера   мир   племя   
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888
Афраний 9 часов назад
Одна из самых крупных афер XX века
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2k
Дон Перец 5 часов назад
Вот же хитрая жопа!!!
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1k
Vladimir Taranovich 7 часов назад
класс. Вставить на деньги фонд Рокфеллера - это же святое дело))) а способ, вообще, огонь. И ребятам в джунглях работку подогнал и англо саксов без дела не оставил))))
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6k
Вася 7 часов назад
Ссылка coub.com
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54k
Алекс Юстасов 9 часов назад
"После этого выходит документальный фильм: «Племя, которого никогда не было»"....
На котором еще баблишка хапнули! Молодцы буржуины!
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3k
Sanar Алекс Юстасов 8 часов назад
А у нас что не так? Было МММ в 2011 вроде ещё и фильм с Серебряковым сняли и тоже баблишка хапнули, схема то одна и работает.
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988k
Сергей 9 часов назад
Одна из самых крупных афер XX века
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