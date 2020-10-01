Последний король Италии: католик, модник и гомосексуалист

Во время Второй мировой войны Умберто II не находился у власти (правил его отец Виктор Эммануил III). Но при этом он был в чине маршала Италии и руководил итальянскими войсками в битве за Францию.
Своего отца Умберто II сменил на троне 9 мая 1946 года. Хотя править довелось ему всего месяц — по июнь 1946 года. У власти Умберто II находился чуть более 30 дней.
В 1946 году в Италии монархическая форма правления сменилась на республиканскую. Но вернёмся на 20 лет назад.
В 1926 году Муссолини принял закон, который разрешал фашистскому Великому совету решать вопрос о престолонаследии, хотя на практике он допускал, что принц станет преемником своего отца. Бенито Муссолини не хотел видеть на троне сильного правителя, поэтому закон о престолонаследии являлся одним из рычагов давления на монархов. Де-юре власть принадлежала монархам, а де-факто страной управлял Бенито Муссолини.
В 1930 году Умберто женился на Марии Хосе Бельгийской.
Умберто, считавший себя великим модником, лично разработал свадебное платье своей невесты и, по народным слухам, любил надевать свадебное платье своей невесты в компании своих веселых друзей. Первую брачную ночь Умберто провел не со своей невестой, а в компании группы молодых людей, которым он подарил U-образные кольца с бриллиантами.
Это было очень странно, поползли слухи о "неправильной" ориентации принца.
В конечном итоге в браке появилось четверо детей (родились в период с 1934 по 1943 годы).
Но в высшем сословии Рима слухи множились. Популярной стала версия о том, что либо дети были результатом искусственного оплодотворения, либо настоящим отцом первых троих детей стал маршал Итало Бальбо. Слухи дошли до короля Италии. Итало Бальбо даже явился на разговор к монарху "за разъяснениями".
Тем временем фашистская тайная полиция собрала досье о "педерастии принца Умберто II". Досье было собрано по приказу Бенито Муссолини. Сейчас известно, что этим досье Муссолини собирался шантажировать будущего короля Италии.
Спустя годы врач Марии Хосе подтвердил, что троих последних детей зачали искусственным путём, поскольку Умберто II не любил заниматься любовью со своей женой.
В молодости Умберто прославился главным образом тем, что охотился за красивыми молодыми офицерами.
Согласно автобиографии кинорежиссера и аристократа Лукино Висконти, у него и Умберто были гомосексуальные отношения в 1920-х годах.
Умберто II прожил 37 лет в изгнании, в Кашкайше, на португальской Ривьере. Он никогда больше не ступал на свою Родину; Конституция Итальянской Республики 1948 года не только запрещала вносить поправки в Конституцию, чтобы восстановить монархию, но и до 2002 года запрещала всем наследникам мужского пола на несуществующем итальянском троне когда-либо возвращаться на итальянскую землю.
Источник:
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