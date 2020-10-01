Последний король Италии: католик, модник и гомосексуалист

В 1930 году Умберто женился на Марии Хосе Бельгийской.



Умберто, считавший себя великим модником, лично разработал свадебное платье своей невесты и, по народным слухам, любил надевать свадебное платье своей невесты в компании своих веселых друзей. Первую брачную ночь Умберто провел не со своей невестой, а в компании группы молодых людей, которым он подарил U-образные кольца с бриллиантами.



Это было очень странно, поползли слухи о "неправильной" ориентации принца.



В конечном итоге в браке появилось четверо детей (родились в период с 1934 по 1943 годы).



Но в высшем сословии Рима слухи множились. Популярной стала версия о том, что либо дети были результатом искусственного оплодотворения, либо настоящим отцом первых троих детей стал маршал Итало Бальбо. Слухи дошли до короля Италии. Итало Бальбо даже явился на разговор к монарху "за разъяснениями".



Тем временем фашистская тайная полиция собрала досье о "педерастии принца Умберто II". Досье было собрано по приказу Бенито Муссолини. Сейчас известно, что этим досье Муссолини собирался шантажировать будущего короля Италии.



Спустя годы врач Марии Хосе подтвердил, что троих последних детей зачали искусственным путём, поскольку Умберто II не любил заниматься любовью со своей женой.



В молодости Умберто прославился главным образом тем, что охотился за красивыми молодыми офицерами.



Согласно автобиографии кинорежиссера и аристократа Лукино Висконти, у него и Умберто были гомосексуальные отношения в 1920-х годах.