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Последний король Италии: католик, модник и гомосексуалист

Последний король Италии: католик, модник и гомосексуалист (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 09:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: XX век   Умберто II   история   италия   итальянские короли   итальянские монархи   
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3

Во время Второй мировой войны Умберто II не находился у власти (правил его отец Виктор Эммануил III). Но при этом он был в чине маршала Италии и руководил итальянскими войсками в битве за Францию.

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Метки: XX век   Умберто II   история   италия   итальянские короли   итальянские монархи   
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Кыся Час назад
Фишки, что за фигня творится? Что ни пост - какой-нибудь гомик, транс или фрик. Ну реально, я про них за всю жизнь столько не читал, как за последние пару дней!
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